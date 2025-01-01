Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1956

All nominated films "Venice Film Festival" in 1956

Site Italy
Date 28 August 1956 - 9 September 1956
Golden Lion
All nominees
The Immortal Garrison 7.1
The Immortal Garrison Bessmertnyy garnizon
Eduard Tisse, Zahar Agranenko
Bigger Than Life Bigger Than Life
Nicholas Ray
The Awakening Suor Letizia
Mario Camerini
Attack Attack
Robert Aldrich
The Captain from Köpenick 7.1
The Captain from Köpenick Der Hauptmann von Köpenick
Helmut Käutner
Calle Mayor 7.7
Calle Mayor Calle mayor
Juan Antonio Bardem
The Rocket from Calabuch Calabuch
Luis García Berlanga
La Traversée de Paris 7.3
La Traversée de Paris La traversée de Paris
Claude Autant-Lara
Gervaise 7.4
Gervaise
René Clément
Veliki i mali Veliki i mali
Vladimir Pogacic
Empire in the Sun L'impero del sole
Enrico Gras
Torero Torero
Carlos Velo
Bus Stop 6.1
Bus Stop
Joshua Logan
Street of Shame Akasen chitai
Kenji Mizoguchi
The Ogre of Athens O Drakos
Nikos Koundouros
The Burmese Harp 8.0
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Kon Ichikawa
Volpi Cup / Best Actor
Burvil
Burvil
La Traversée de Paris Unanimously.
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Maria Schell
Gervaise Unanimously.
Winner
FIPRESCI Prize
Calle Mayor 7.7
Calle Mayor Calle mayor
Juan Antonio Bardem
Winner
Gervaise 7.4
Gervaise
René Clément
Winner
OCIC Award
The Rocket from Calabuch Calabuch
Luis García Berlanga
Winner
Pasinetti Award
Attack Attack
Robert Aldrich
Winner
San Giorgio Prize
The Burmese Harp 8.0
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Kon Ichikawa
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
The Burmese Harp 8.0
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Kon Ichikawa
Winner
New Cinema Award / Best Actor
Heinz Rühmann
The Captain from Köpenick
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Maria Schell
Gervaise
Winner
New Cinema Award / Best Film
Calle Mayor 7.7
Calle Mayor Calle mayor
Juan Antonio Bardem
Winner
Silver Lion
Special Mention
Calle Mayor 7.7
Calle Mayor Calle mayor
Betsy Blair For her performance.
Winner
Torero Torero
Carlos Velo For the originality.
Winner
The Awakening Suor Letizia
Anna Magnani For her performance.
Winner
Empire in the Sun L'impero del sole
Franco Bernetti, Mario Craveri, Ubaldo Marelli, Giovanni Raffaldi For the cinematography.
Winner
Empire in the Sun L'impero del sole
Franco Bernetti, Mario Craveri, Ubaldo Marelli, Giovanni Raffaldi For the cinematography.
Winner
The Burmese Harp 8.0
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Kon Ichikawa For the nobility of its images.
Winner
The Immortal Garrison 7.1
The Immortal Garrison Bessmertnyy garnizon
Eduard Tisse, Zahar Agranenko For the direction and cinematography.
Winner
Street of Shame Akasen chitai
Kenji Mizoguchi For its poignancy.
Winner
Calle Mayor 7.7
Calle Mayor Calle mayor
Juan Antonio Bardem For the technical skills and moral sincerity.
Winner
The Captain from Köpenick 7.1
The Captain from Köpenick Der Hauptmann von Köpenick
Heinz Rühmann For his performance.
Winner
Best Foreign Documentary
On the Bowery On the Bowery
Lionel Rogosin
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more