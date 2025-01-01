Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1940

All nominated films "Venice Film Festival" in 1940

Site Italy
Date 8 August 1940 - 1 September 1940
Volpi Cup / Best Actor
Volpi Cup / Best Actress
Mussolini Cup / Best Foreign Film
The Stationmaster Der Postmeister
Gustav Ucicky
Winner
All nominees
Trenck, der Pandur Trenck, der Pandur
Herbert Selpin
Verena Stadler Verena Stadler
Hermann Haller
Gül Baba Gül Baba
Kálmán Nádasdy
Opernball Opernball
Géza von Bolváry
Freed Hands Befreite Hände
Hans Schweikart
Dankó Pista Dankó Pista
László Kalmár
Jud Süß Jud Süß
Veit Harlan
Achtung! Feind hört mit! Achtung! Feind hört mit!
Arthur Maria Rabenalt
Kadettkamrater Kadettkamrater
Weyler Hildebrand
Muz z neznáma Muz z neznáma
Martin Frič
Mother Love Mutterliebe
Gustav Ucicky
Stål Stål
Per Lindberg
Mussolini Cup / Best Italian Film
The Siege of the Alcazar L'assedio dell'Alcazar
Avgusto Dzhenina
Winner
All nominees
Abbandono Abbandono
Mario Mattoli
Passione Oltre l'amore
Karmine Gallone
A Romantic Adventure Una romantica avventura
Mario Camerini
The Sinner 6.6
The Sinner La peccatrice
Amleto Palermi
Don Pasquale Don Pasquale
Camillo Mastrocinque
The Knight of Kruja Il cavaliere di Kruja
Carlo Campogalliani
Year
Nominations

