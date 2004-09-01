Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2004

All nominated films "Venice Film Festival" in 2004

Site Italy
Date 1 September 2004 - 11 September 2004
Golden Lion
Vera Drake 7.6
Vera Drake
Mike Leigh
Winner
All nominees
Palindromes 5.4
Palindromes
Todd Solondz
Land of Plenty 6.2
Land of Plenty
Wim Wenders
The Sea Inside 6.8
The Sea Inside Mar adentro / The Sea Inside
Alejandro Amenabar
The Keys to the House Le chiavi di casa
Gianni Amelio
The Intruder L'intrus
Claire Denis
The World Shijie
Jia Zhangke
Vanity Fair 6.7
Vanity Fair
Mira Nair
Kings and Queen 7.0
Kings and Queen Rois et reine
Arnaud Desplechin
Delivery Delivery
Nikos Panayotopoulos
Another Life Ovunque sei
Michele Placido
3-Iron 7.4
3-Iron Bin-jip
Kim Ki Duk
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Greg Zglinski
Café Lumière 6.9
Café Lumière Kôhî jikô
Hou Hsiao-Hsien
Howl's Moving Castle 8.5
Howl's Moving Castle Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle
Hayao Miyazaki
Watch trailer
5x2 6.2
5x2
Francois Ozon
Birth 5.9
Birth
Jonathan Glazer
Stray Dogs Sag-haye velgard
Marziya Mahmalbaf
Remote Access Udalyonnyy dostup
Svetlana Proskurina
Promised Land Ha'aretz hamuvtakhat
Amos Gitai
Working Slowly (Radio Alice) Lavorare con lentezza
Guido Chiesa
Low Life 6.1
Low Life Haryu insaeng
Im Kvon Tek
Silver Lion / Best Director
Kim Ki Duk
Kim Ki Duk
3-Iron
Winner
Silver Lion - Short Film
Signe d'appartenance Signe d'appartenance
Kamel Cherif
Winner
All nominees
The Arsonist The Arsonist
Myles Sorensen
Volpi Cup / Best Actor
Javier Bardem
Javier Bardem
The Sea Inside
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Imelda Staunton
Imelda Staunton
Vera Drake
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
The Great Journey Le grand voyage
Ismaël Ferroukhi
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Marco Luisi
Working Slowly (Radio Alice)
Winner
Tommaso Ramenghi
Working Slowly (Radio Alice)
Winner
Venice Horizons Award / Best Film
The Grand Sons Les petits fils
Ilan Duran Cohen
Winner
All nominees
L'enfant endormi L'enfant endormi
Yasmine Kassari
Yesterday 7.6
Yesterday
Darrell Roodt
Saimir Saimir
Francesco Munzi
Vital 6.8
Vital
Shinya Tsukamoto
Mysterious Skin 7.2
Mysterious Skin
Gregg Araki
Rolling Family Familia rodante
Pablo Trapero
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
A Less Bad World Un mundo menos peor
Alejandro Agresti
A Love Song for Bobby Long 7.4
A Love Song for Bobby Long
Sheyni Geybl
Ambassadors Seek Country Ambasadori, cautam patrie
Mircea Daneliuc
They Came Back Les revenants
Robin Campillo
Izo Izo
Takashi Miike
Stryker Stryker
Noam Gonick
Criminal 6.4
Criminal
Gregory Jacobs
Zulu Love Letter Lettre d'amour zoulou
Ramadan Suleman
Gilles' Wife 6.7
Gilles' Wife La Femme de Gilles
Frédéric Fonteyne
I Can See It in Your Eyes Te lo leggo negli occhi
Valia Santella
The 3 Rooms of Melancholia 7.1
The 3 Rooms of Melancholia Melancholian 3 huonetta
Pirjo Honkasalo
Agnes and His Brothers Agnes und seine Brüder
Oskar Roehler
Prix UIP Venice (European Short Film)
Goodbye Goodbye
Steve Hudson
Winner
Career Golden Lion
Manoel de Oliveira
Winner
Stanley Donen
Winner
Grand Special Jury Prize
The Sea Inside 6.8
The Sea Inside Mar adentro / The Sea Inside
Alejandro Amenabar
Winner
Future Film Festival Digital Award
Collateral 7.5
Collateral
Michael Mann
Winner
Little Golden Lion
3-Iron 7.4
3-Iron Bin-jip
Kim Ki Duk
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film in Competition
The Keys to the House Le chiavi di casa
Gianni Amelio
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best First Work
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Greg Zglinski
Winner
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace
Promised Land Ha'aretz hamuvtakhat
Amos Gitai
Winner
FEDIC Award
To Sleep Next to Her Volevo solo dormirle addosso
Eudzhenio Kappuchcho
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
3-Iron 7.4
3-Iron Bin-jip
Kim Ki Duk
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
Winner
Isvema Award
To Take a Wife 6.8
To Take a Wife Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Winner
To Take a Wife 6.8
To Take a Wife Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Winner
Laterna Magica Prize
Finding Neverland 7.6
Finding Neverland
Marc Forster
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Kim Rossi Stuart
Kim Rossi Stuart
The Keys to the House
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
5x2
Winner
Pasinetti Award / Best Film
The Keys to the House Le chiavi di casa
Gianni Amelio
Winner
Sergio Trasatti Award
The Keys to the House Le chiavi di casa
Gianni Amelio
Winner
UNESCO Award
Land of Plenty 6.2
Land of Plenty
Wim Wenders
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
How We Got the Italian Movie Business Into Trouble: The True Story of Franco and Ciccio Come inguaiammo il cinema italiano - La vera storia di Franco e Ciccio
Daniele Ciprì, Franko Maresko
Winner
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Dino Abbrescia, Paolo Briguglia, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Maddalena Maggi, Carlotta Natoli, Marit Nissen, Totò Onnis, Vittoria Puccini, Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Thomas Trabacchi, Giuseppe Loconsole, Carla Buttarazzi, Emanuele Trevi To the ensemble cast.
Winner
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Dino Abbrescia, Paolo Briguglia, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Maddalena Maggi, Carlotta Natoli, Marit Nissen, Totò Onnis, Vittoria Puccini, Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Thomas Trabacchi, Giuseppe Loconsole, Carla Buttarazzi, Emanuele Trevi To the ensemble cast.
Winner
SIGNIS Award
Tout un hiver sans feu Tout un hiver sans feu
Greg Zglinski
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
3-Iron 7.4
3-Iron Bin-jip
Kim Ki Duk
Winner
Award of the City of Rome / Best Film
A Less Bad World Un mundo menos peor
Alejandro Agresti
Winner
Lina Mangiacapre Award
The 3 Rooms of Melancholia 7.1
The 3 Rooms of Melancholia Melancholian 3 huonetta
Pirjo Honkasalo
Winner
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Saimir Saimir
Francesco Munzi
Winner
Open Prize
Stray Dogs Sag-haye velgard
Marziya Mahmalbaf
Winner
"Lino Miccichè" First Feature Award
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Daniele Gaglianone
Winner
Audience Award (Critics' Week)
To Take a Wife 6.8
To Take a Wife Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Winner
To Take a Wife 6.8
To Take a Wife Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Winner
C.I.C.A.E. Award
Gilles' Wife 6.7
Gilles' Wife La Femme de Gilles
Frédéric Fonteyne
Winner
Digital Cinema Award
20 Fingers 20 Fingers
Mania Akbari
Winner
EIUC Award
Yesterday 7.6
Yesterday
Darrell Roodt
Winner
EIUC Award - Special Mention
The 3 Rooms of Melancholia 7.1
The 3 Rooms of Melancholia Melancholian 3 huonetta
Pirjo Honkasalo
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Un silenzio particolare Un silenzio particolare
Stefano Rulli
Winner
Human Rights Film Network Award
The 3 Rooms of Melancholia 7.1
The 3 Rooms of Melancholia Melancholian 3 huonetta
Pirjo Honkasalo
Winner
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Yizo yizo Yizo yizo
Andrew Dosunmu, Angus Gibson, Teboho Mahlatsi For the third season.
Winner
Yizo yizo Yizo yizo
Andrew Dosunmu, Angus Gibson, Teboho Mahlatsi For the third season.
Winner
Venice Horizons Award - Special Mention
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra
Winner
Young Cinema Award / Best Digital Film
Un silenzio particolare Un silenzio particolare
Stefano Rulli
Winner
Young Cinema Award / Best International Film
The Sea Inside 6.8
The Sea Inside Mar adentro / The Sea Inside
Alejandro Amenabar
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Daniele Gaglianone
Winner
International Peace Award
Jerusalemski sindrom Jerusalemski sindrom
Jakov Sedlar
Winner
Label Europa Cinemas
Darwin's Nightmare Darwin's Nightmare
Hubert Sauper
Winner
Best Short Film / Short Film
All nominees
Il dio della pioggia Il dio della pioggia
Angelo Amoroso D'Aragona, Silvana Leonardi, Samantha Cito
Il dio della pioggia Il dio della pioggia
Angelo Amoroso D'Aragona, Silvana Leonardi, Samantha Cito
Sous le bleu Sous le bleu
Devid Oelhoffen
Golden Osella
Howl's Moving Castle 8.5
Howl's Moving Castle Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle
For the animation.
Winner
Watch trailer
Digital Cinema Award - Special Mention
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Lucio Pellegrini, Gianni Zanasi
Winner
La vita è breve ma la giornata è lunghissima La vita è breve ma la giornata è lunghissima
Lucio Pellegrini, Gianni Zanasi
Winner
Special Pasinetti Award
Vento di terra Vento di terra
Vincenzo Marra For an innovative film.
Winner
Best Short Film - Special Mention
The Carpenter and His Clumsy Wife The Carpenter and His Clumsy Wife
Peter Foott
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Darwin's Nightmare Darwin's Nightmare
Hubert Sauper
Winner
All nominees
Nemmeno il destino Nemmeno il destino
Daniele Gaglianone
Sweet Jam Confituur
Livan Debroer
Caro Vittorio Caro Vittorio
Marco Risi
Tartarughe sul dorso Tartarughe sul dorso
Stefano Pasetto
Four 6.2
Four
Ilya Khrzhanovsky
Il giorno del falco Il giorno del falco
Rodolfo Bisatti
Strings 6.9
Strings
Anders Rønnow Klarlund
L'oeil de l'autre L'oeil de l'autre
John Lvoff
The Murmuring Coast A Costa dos Murmúrios
Margarida Cardoso
Dead Man's Shoes Dead Man's Shoes
Sheyn Medouz
Suburbs Predmestje
Vinko Moderndorfer
Year
Nominations

