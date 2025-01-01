Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1987

All nominated films "Venice Film Festival" in 1987

Site Italy
Date 29 August 1987 - 9 September 1987
Golden Lion
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Louis Malle
Winner
All nominees
Comédie! Comédie!
Jacques Doillon
L'homme voilé L'homme voilé
Maroun Bagdadi
A Boy from Calabria Un ragazzo di Calabria
Luigi Comencini
Maurice 7.6
Maurice
James Ivory
Deaf to the City Le sourd dans la ville
Mireille Dansereau
The Tale of Ruby Rose The Tale of Ruby Rose
Roger Scholes
Divinas palabras Divinas palabras
José Luis García Sánchez
House of Games House of Games
David Mamet
If the Sun Never Returns Si le soleil ne revenait pas
Claude Goretta
Motherland Hotel Anayurt Oteli
Ömer Kavur
O Desejado O Desejado
Paulo Rocha
Oridathu Oridathu
Govindan Aravindan
Quartiere Quartiere
Silvano Agosti
The Surrogate Woman Sibaji
Im Kvon Tek
The Gold Rimmed Glasses 6.5
The Gold Rimmed Glasses Occhiali d'oro, Gli
Giuliano Montaldo
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Ermanno Olmi
La vallée fantôme La vallée fantôme
Alain Tanner
A Taxing Woman Marusa no onna
Juzo Itami
Plumbum 7.0
Plumbum Plyumbum, ili Opasnaya igra
Vadim Abdrashitov
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Kjell Grede
Season of Monsters Szörnyek évadja
Miklós Jancsó
Made in Heaven Made in Heaven
Alan Rudolph
Golden Osella / Best Screenplay
House of Games House of Games
David Mamet
Winner
Career Golden Lion
Luigi Comencini
Winner
Joseph L. Mankiewicz
Winner
Grand Special Jury Prize
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Kjell Grede
Winner
Elvira Notari Prize
The Tale of Ruby Rose The Tale of Ruby Rose
Melita Jurisic, Roger Scholes
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Motherland Hotel Anayurt Oteli
Ömer Kavur Tied with Lunga vita alla signora! (1987).
Winner
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Ermanno Olmi Tied with Anayurt Oteli (1987).
Winner
FIPRESCI Prize / Critics Week
Vzlomshchik 5.9
Vzlomshchik
Valeriy Ogorodnikov
Winner
OCIC Award
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Louis Malle
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Gian Maria Volonté
A Boy from Calabria
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Melita Jurisic
The Tale of Ruby Rose
Winner
Pasinetti Award / Best Film
House of Games House of Games
David Mamet
Winner
Sergio Trasatti Award
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Louis Malle
Winner
UNESCO Award
Drachenfutter Drachenfutter
Jan Schütte
Winner
UNICEF Award
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Louis Malle
Winner
Pietro Bianchi Award
Dino Risi
Winner
Cinecritica Award
Drachenfutter Drachenfutter
Jan Schütte Tied with House of Games (1987).
Winner
House of Games House of Games
David Mamet Tied with Drachenfutter (1987).
Winner
Golden Osella / Best Cinematography
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Sten Holmberg
Winner
Golden Osella / Best Costume and Production Design
The Gold Rimmed Glasses 6.5
The Gold Rimmed Glasses Occhiali d'oro, Gli
Nanà Cecchi, Luciano Ricceri
Winner
Golden Osella / Best Score
Maurice 7.6
Maurice
Richard Robbins
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Deaf to the City Le sourd dans la ville
Mireille Dansereau
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Bernard Giraudeau
Bernard Giraudeau
L'homme voilé
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Kelly McGillis
Kelly McGillis
Made in Heaven
Winner
Golden Ciak / Best Film
House of Games House of Games
David Mamet
Winner
Special Golden Ciak
Au revoir les enfants 7.7
Au revoir les enfants Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Louis Malle
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Plumbum 7.0
Plumbum Plyumbum, ili Opasnaya igra
Vadim Abdrashitov
Winner
Award of the Society for Psychology
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Ermanno Olmi
Winner
Silver Lion
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Ermanno Olmi Tied with Maurice (1987).
Winner
Maurice 7.6
Maurice
James Ivory Tied with Lunga vita alla signora! (1987).
Winner
Best Actor
Maurice 7.6
Maurice
Hugh Grant, James Wilby
Winner
Maurice 7.6
Maurice
Hugh Grant, James Wilby
Winner
Best Actress
The Surrogate Woman Sibaji
Kang Soo-youn
Winner
Honorable Mention
Season of Monsters Szörnyek évadja
Miklós Jancsó For a new kind of picture language.
Winner
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
Moritz de Hadeln
To the head of the Berlin Film Festival.
Winner
