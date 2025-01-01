Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1980

All nominated films "Venice Film Festival" in 1980

Site Italy
Date 28 August 1980 - 8 September 1980
Golden Lion
Atlantic City 6.8
Atlantic City
Louis Malle Tied with Gloria (1980).
Winner
Gloria 6.3
Gloria
John Cassavetes Tied with Atlantic City (1980).
Winner
All nominees
Alexander the Great O Megalexandros
Theo Angelopoulos
La petite sirène La petite sirène
Roger Andrieux
Rasskaz neizvestnogo cheloveka 7.2
Rasskaz neizvestnogo cheloveka
Vitautas Zhalakyavichyus
Deux lions au soleil Deux lions au soleil
Claude Faraldo
The Age of the Earth A Idade da Terra
Glauber Rocha
The Melvin Dummar Story 6.8
The Melvin Dummar Story Melvin and Howard
Jonathan Demme
Going in Style Going in Style
Martin Brest
Richard's Things Richard's Things
Anthony Harvey
FIPRESCI Prize
Alexander the Great O Megalexandros
Theo Angelopoulos
Winner
OCIC Award
Eugenio Voltati Eugenio
Luigi Comencini
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Machine Gun Kelly
Going in Style
Winner
Art Carney
Art Carney
Going in Style
Winner
Lee Strasberg
Going in Style
Winner
Machine Gun Kelly
Going in Style
Winner
Art Carney
Art Carney
Going in Style
Winner
Lee Strasberg
Going in Style
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Liv Ullmann
Liv Ullmann
Richard's Things
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Aulad el rih - Les enfants du vent Aulad el rih - Les enfants du vent
Brahim Tsaki
Winner
UNICEF Award
Eugenio Voltati Eugenio
Luigi Comencini
Winner
Pietro Bianchi Award
Alessandro Blasetti
Winner
OCIC Special Award
Berlin Alexanderplatz
Berlin Alexanderplatz
Rayner Verner Fassbinder
Winner
Special Jury Prize
Alexander the Great O Megalexandros
Theo Angelopoulos
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Gloria 6.3
Gloria
John Cassavetes
Winner
Kontrakt 6.8
Kontrakt
Krzysztof Zanussi
Winner
UNICEF Award - Special Mention
Kontrakt 6.8
Kontrakt
Krzysztof Zanussi
Winner
Best First Work
Ajándék ez a nap Ajándék ez a nap
Péter Gothár
Winner
Special Jury Citation
Guns Guns
Robert Kramer
Winner
L'altra donna L'altra donna
Peter Del Monte
Winner
Lena Rais Lena Rais
Christian Rischert
Winner
The Lifeguard 7.2
The Lifeguard Spasatel
Sergey Solovev
Winner
AGIS Award
Mon oncle d'Amérique 7.7
Mon oncle d'Amérique
Alain Resnais
Winner
The Mystery of Oberwald 6.3
The Mystery of Oberwald Il mistero di Oberwald
Michelangelo Antonioni
Winner
Opera Prima Ópera prima
Fernando Trueba
Winner
Kontrakt 6.8
Kontrakt
Krzysztof Zanussi
Winner
