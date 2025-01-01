Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1983

All nominated films "Venice Film Festival" in 1983

Site Italy
Date 31 August 1983 - 11 September 1983
Golden Lion
First Name: Carmen 6.4
First Name: Carmen Prénom Carmen
Jean-Luc Godard
Winner
All nominees
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Gilles Carle
Mat Mariya Mat Mariya
Sergey Kolosov
Glut Glut
Thomas Koerfer
Biquefarre Biquefarre
Georges Rouquier
Hanna K. Hanna K.
Costa-Gavras
The Turning Point Der Aufenthalt
Frank Beyer
Sleight of Hand Jogo de Mão
Monique Rutler
The Millennial Bee Tisícrocná vcela
Juraj Jakubisko
Ediths Tagebuch Ediths Tagebuch
Hans W. Geissendörfer
The Power of Emotion 6.8
The Power of Emotion Macht der Gefühle, Die
Aleksandr Klyuge
Una gita scolastica Una gita scolastica
Pupi Avati
A Love in Germany Eine Liebe in Deutschland
Andrzej Wajda
The Makioka Sisters 7.2
The Makioka Sisters Sasame-yuki
Kon Ichikawa
Life Is a Bed of Roses 6.2
Life Is a Bed of Roses La vie est un roman
Alain Resnais
Streamers Streamers
Robert Altman
Il disertore Il disertore
Giuliana Berlinguer
Straight Through the Heart Mitten ins Herz
Doris Dörrie
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Euzhan Palcy
Hotel Central Hotel Central
Veselin Branev
Careful, He Might Hear You Careful, He Might Hear You
Carl Schultz
Career Golden Lion
Michelangelo Antonioni
Michelangelo Antonioni
Winner
Grand Special Jury Prize
Biquefarre Biquefarre
Georges Rouquier
Winner
FIPRESCI Prize
The Power of Emotion 6.8
The Power of Emotion Macht der Gefühle, Die
Aleksandr Klyuge
Winner
Fanny and Alexander 7.9
Fanny and Alexander Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Ingmar Bergman
Winner
OCIC Award
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Euzhan Palcy
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Carlo Delle Piane
Una gita scolastica
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Angela Winkler
Angela Winkler
Ediths Tagebuch
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Zelig 7.7
Zelig
Woody Allen
Winner
UNICEF Award
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Euzhan Palcy
Winner
Pietro Bianchi Award
Luigi Zampa
Winner
De Sica Award
Toxic Love Amore tossico
Claudio Caligari Tied with Summertime (1983).
Winner
Summertime Summertime
Massimo Mazzucco Tied with Amore tossico (1983).
Winner
Best First Work
Silver Lion / Best First Work
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Euzhan Palcy
Winner
Best Actor
Streamers Streamers
Matthew Modine, George Dzundza, David Alan Grier, Guy Boyd, Mitchell Lichtenstein, Michael Wright Ex aequo.
Winner
Streamers Streamers
Matthew Modine, George Dzundza, David Alan Grier, Guy Boyd, Mitchell Lichtenstein, Michael Wright Ex aequo.
Winner
Best Actress
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Darling Légitimus
Winner
Technical Prize
First Name: Carmen 6.4
First Name: Carmen Prénom Carmen
Raoul Coutard, François Musy
Winner
First Name: Carmen 6.4
First Name: Carmen Prénom Carmen
Raoul Coutard, François Musy
Winner
