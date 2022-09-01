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Poster of BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths - Trailer
Kinoafisha Films BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
6.6

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths

, 2022
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Mexico / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
6.6
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths - Trailer
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths  Trailer

Cast

Daniel Giménez Cacho
Daniel Giménez Cacho
Silverio
Ximena Lamadrid
Ximena Lamadrid
Camila
Andrés Almeida
Andrés Almeida
Martin
Fabiola Guajardo
Ruben Zamora
Ruben Zamora
Edison Ruíz
Griselda Siciliani
Griselda Siciliani
Lucia
Íker Sánchez Solano
Lorenzo
Luis Couturier
Lisandro
Luz Jiménez
Maria
Clementina Guadarrama
Hortensia
Jay O. Sanders
Ambassador Jones
Director Alejandro González Iñárritu
Writer Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone
Composer Bryce Dessner, Alejandro González Iñárritu
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 2 hours 54 minutes
Production year 2022
Online premiere 30 October 2022
World premiere 1 September 2022
Release date
17 November 2022 Australia
17 November 2022 Denmark
17 November 2022 Germany 16
4 November 2022 USA
MPAA R
Worldwide Gross $38,190
Production Estudios Churubusco Azteca S.A., Redrum
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 February 2026

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BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths - Trailer
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