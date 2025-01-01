Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1954

All nominated films "Venice Film Festival" in 1954

Site Italy
Date 22 August 1954 - 7 September 1954
Golden Lion
Romeo and Juliet Romeo and Juliet
Renato Castellani
Winner
All nominees
Punktchen and Anton Pünktchen und Anton
Thomas Engel
Cursed Mountain Sierra maldita
Antonio del Amo
Robinson Crusoe 6.6
Robinson Crusoe
Luis Buñuel
Rear Window 8.0
Rear Window
Alfred Hitchcock
The Sixth Continent Sesto continente
Folco Quilici
Pesen za choveka Pesen za choveka
Borislav Sharaliev
Simon Menyhért születése Simon Menyhért születése
Károly Makk, Zoltan Varkoni
Som i drömmar Som i drömmar
Carl Gyllenberg
The Bastard Guacho
Lucas Demare
His Royal Highness Königliche Hoheit
Harald Braun
Woman of Rome La romana
Luigi Zampa
The Caine Mutiny 7.7
The Caine Mutiny
Edvard Dmitrik
El río y la muerte 6.8
El río y la muerte
Luis Buñuel
Don't Touch the Loot Touchez pas au grisbi
Jacques Becker
Seven Samurai 8.4
Seven Samurai Seven Samurai / Shichinin no samurai
Akira Kurosawa
Camelia Camelia
Roberto Galvadon
The Detective Father Brown
Robert Hamer
Judas' Kiss El beso de Judas
Rafael Gil
O Saci O Saci
Rodolfo Nanni
Executive Suite Executive Suite
Robert Wise
Unsterblicher Mozart Unsterblicher Mozart
Alfred Stöger, Oscar Fritz Schuh
La rebelión de los colgados La rebelión de los colgados
Alfredo B. Crevenna, Emilio Fernández
Sansho the Bailiff 8.4
Sansho the Bailiff Sansho dayu
Kenji Mizoguchi
Three Coins in the Fountain Three Coins in the Fountain
Jean Negulesco
Martin Luther Martin Luther
Irving Pichel
La Strada 7.2
La Strada
Federico Fellini
Senso 7.2
Senso
Luchino Visconti
The Magic City Magiki polis
Nikos Koundouros
Air of Paris L'air de Paris
Marcel Carné
An Inn at Osaka Ôsaka no yado
Heinosuke Gosho
On the Waterfront 8.0
On the Waterfront
Elia Kazan
Golden Key Maftayach Hazahav
Sasha Alexander
La quintrala La quintrala
Hugo del Carril
Volpi Cup / Best Actor
Jean Gabin
Jean Gabin
Don't Touch the Loot, Air of Paris
Winner
Volpi Cup / Best Actress
OCIC Award
Pasinetti Award
Absolute Grand Prize
The Back of Beyond The Back of Beyond
John Heyer
Winner
Special Jury Prize
OCIC Award - Honorable Mention
La Strada 7.2
La Strada
Federico Fellini
Winner
Silver Lion
Sansho the Bailiff 8.4
Sansho the Bailiff Sansho dayu
Kenji Mizoguchi
Winner
La Strada 7.2
La Strada
Federico Fellini
Winner
Seven Samurai 8.4
Seven Samurai Seven Samurai / Shichinin no samurai
Akira Kurosawa
Winner
Year
Nominations

