Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1984

All nominated films "Venice Film Festival" in 1984

Site Italy
Date 1 September 1984 - 11 September 1984
Golden Lion
A Year of the Quiet Sun 7.1
A Year of the Quiet Sun Rok spokojnego slonca
Krzysztof Zanussi Unanimously.
Winner
All nominees
Claretta Petacci Claretta
Pasquale Squitieri
Favorites of the Moon 7.0
Favorites of the Moon Favoris de la lune, Les
Otar Iosseliani
The Annunciation Angyali üdvözlet
András Jeles
Under the Bridge Da qiao xia mian
Los zancos Los zancos
Carlos Saura
Noi tre Noi tre
Pupi Avati
The Mirror Der Spiegel
Erden Kiral
Bereg Bereg
Aleksandr Alov, Vladimir Naumov
Sister Stella L. Sister Stella L.
Mike De Leon
Ninguém Duas Vezes Ninguém Duas Vezes
Jorge Silva Melo
A Proper Scandal Uno scandalo perbene
Paskuale Festa Kampanile
Tukuma Tukuma
Palle Kjærulff-Schmidt
Dionysos Dionysos
Jean Rouch
Love Unto Death L'amour à mort
Alain Resnais
The Future Is Woman Il futuro è donna
Marco Ferreri
Angela's War Angelas krig
Eija-Elina Bergholm
Full Moon in Paris Les nuits de la pleine lune
Éric Rohmer
Love on the Ground 7.1
Love on the Ground L'amour par terre
Jacques Rivette
Paar Paar
Goutam Ghose
Maria's Lovers 6.6
Maria's Lovers
Andrey Konchalovskiy
Ybris Ybris
Gavino Ledda
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes 6.4
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Hugh Hudson
Sonatine Sonatine
Micheline Lanctôt
La neve nel bicchiere La neve nel bicchiere
Florestano Vancini
Grand Special Jury Prize
Favorites of the Moon 7.0
Favorites of the Moon Favoris de la lune, Les
Otar Iosseliani
Winner
FIPRESCI Prize
Heimat: A Chronicle of Germany Heimat - Eine Chronik in elf Teilen
Edgar Reitz
Winner
OCIC Award
Favorites of the Moon 7.0
Favorites of the Moon Favoris de la lune, Les
Otar Iosseliani
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Fernando Fernan Gomez
Los zancos
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Claretta Petacci
Winner
Pasinetti Award / Best Film
A Year of the Quiet Sun 7.1
A Year of the Quiet Sun Rok spokojnego slonca
Krzysztof Zanussi
Winner
UNESCO Award
Heart Cuore
Luigi Comencini Tied with Paar (1984).
Winner
Paar Paar
Goutam Ghose Tied with Cuore (1984).
Winner
UNICEF Award
O pokojniku sve najlepse O pokojniku sve najlepse
Predrag Antonijevic
Winner
Pietro Bianchi Award
Alberto Lattuada
Winner
Critics' Week Award
Beyond the Walls 6.7
Beyond the Walls Me'Ahorei Hasoragim
Uri Barbash
Winner
Venice TV Prize
Singleton's Pluck Laughterhouse
Richard Eyre Tied with Blaubart (1984).
Winner
Blaubart Blaubart
Krzysztof Zanussi Tied with Laughterhouse (1984).
Winner
All nominees
Illusione Illusione
Victor J. Tognola
OCIC Award - Honorable Mention
La neve nel bicchiere La neve nel bicchiere
Florestano Vancini Tied with Sonatine (1984).
Winner
Sonatine Sonatine
Micheline Lanctôt Tied with La neve nel bicchiere (1984).
Winner
De Sica Award
Pianoforte Pianoforte
Francesca Comencini
Winner
Venezia Genti - Best Feature Film
Samba of the Creation of the World Samba da Criação do Mundo
Vera de Figueiredo Tied with "Bouziane El Kalai".
Winner
Venezia Genti - Best Short Film
Young Venice Award
Ybris Ybris
Gavino Ledda
Winner
Best First Work
Sonatine Sonatine
Micheline Lanctôt
Winner
Best Actor
Paar Paar
Naseeruddin Shah
Winner
Best Actress
Full Moon in Paris Les nuits de la pleine lune
Pascale Ogier
Winner
Technical Prize
Noi tre Noi tre
Winner
