Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1941

All nominated films "Venice Film Festival" in 1941

Site Italy
Date 30 August 1941 - 14 September 1941
Volpi Cup / Best Actor
Ermete Zacconi
Don Buonaparte
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Luise Ullrich
Annelie
Winner
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Uncle Kruger Ohm Krüger
Hans Steinhoff
Winner
All nominees
You Only You Immer nur Du
Karl Anton
Nocní motýl Nocní motýl
Frantisek Cáp
Lángok Lángok
László Kalmár
Marianela Marianela
Benito Perojo
Closed Door Puerta cerrada
John Alton, Luis Saslavsky
Kaivopuiston kaunis Regina Kaivopuiston kaunis Regina
T.J. Särkkä
Die mißbrauchten Liebesbriefe Die mißbrauchten Liebesbriefe
Leopold Lindtberg
Homecoming Heimkehr
Gustav Ucicky
Wunschkonzert 6.2
Wunschkonzert
Eduard von Borsody
Man of the Forest Karl för sin hatt
Schamyl Bauman
The Comedians Komödianten
G. W. Pabst
Advokát chudých Advokát chudých
Vladimír Slavínský
Das Menschlein Matthias Das Menschlein Matthias
Edmund Heuberger
Zavaros éjszaka Zavaros éjszaka
Frigyes Bán
Swing it magistern! Swing it magistern!
Schamyl Bauman
Annelie Annelie
Josef von Báky
Honeysuckle Madreselva
Luis César Amadori
I accuse Ich klage an
Wolfgang Liebeneiner
Európa nem válaszol Európa nem válaszol
Geza fon Radvani
Bastard Bastard
Helge Lunde
Ett brott Ett brott
Anders Henrikson
Alle gaar rundt og forelsker sig Alle gaar rundt og forelsker sig
Emanuel Gregers
Closed Door Puerta cerrada
John Alton, Luis Saslavsky
Operetta 8.0
Operetta Operette
Willi Forst
Mussolini Cup / Best Italian Film
La corona di ferro 6.4
La corona di ferro
Alessandro Blasetti
Winner
All nominees
Nozze di sangue Nozze di sangue
Goffredo Alessandrini
Schoolgirl Diary Ore 9: Lezione di chimica
Mario Mattoli
I mariti (Tempesta d'anime) I mariti (Tempesta d'anime)
Camillo Mastrocinque
Ragazza che dorme Ragazza che dorme
Giovacchino Forzano
The White Ship La nave bianca
Roberto Rossellini
Don Buonaparte Don Buonaparte
Flavio Calzavara
Biennale Cup
Marianela Marianela
Benito Perojo
Winner
Die mißbrauchten Liebesbriefe Die mißbrauchten Liebesbriefe
Leopold Lindtberg
Winner
I accuse Ich klage an
Wolfgang Liebeneiner
Winner
I mariti (Tempesta d'anime) I mariti (Tempesta d'anime)
Camillo Mastrocinque
Winner
Zavaros éjszaka Zavaros éjszaka
Frigyes Bán
Winner
Biennale Trophy
Golden Medal
Pini di Roma Pini di Roma
Mario Costa
Winner
Best Director
The Comedians Komödianten
G. W. Pabst
Winner
Plate
Nocní motýl Nocní motýl
Frantisek Cáp
Winner
Swing it magistern! Swing it magistern!
Schamyl Bauman
Winner
Bastard Bastard
Helge Lunde
Winner
Fascist Party Cup
The White Ship La nave bianca
Winner
Popular Culture Ministry Cup
Homecoming Heimkehr
Winner
Year
Nominations

