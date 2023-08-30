Menu
All nominated films "Venice Film Festival" in 2023

Site Italy
Date 30 August 2023 - 9 September 2023
Golden Lion / Best Film
Poor Things 7.9
Poor Things
Yorgos Lanthimos
Winner
All nominees
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
The Beast 6.5
The Beast La Bête
Bertrand Bonello
Watch trailer
Priscilla 7.0
Priscilla
Sofia Coppola
Watch trailer
The Promised Land 7.6
The Promised Land Bastarden
Nikolaj Arcel
The Killer 7.2
The Killer
David Fincher
Out of Season 6.5
Out of Season Hors-saison
Stéphane Brizé
Origins 7.1
Origins Origin
Ava DuVernay
Memory 6.6
Memory
Michel Franco
Watch trailer
Bernstein 6.6
Bernstein Maestro
Woman of... 6.8
Woman of... Kobieta z...
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Lubo 6.6
Lubo
Dzhordzho Diritti
Ferrari 7.1
Ferrari
Michael Mann
Holly 6.1
Holly
Fien Troch
Watch trailer
The Universal Theory 6.1
The Universal Theory Die Theorie von Allem
Timm Kröger
Finally Dawn 5.5
Finally Dawn Finalmente L'alba
Saverio Costanzo
Adagio 6.8
Adagio
Stefano Sollima
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Enea 6.1
Enea
Pietro Castellitto
The Count 6.4
The Count El Conde
Pablo Larrain
Watch trailer
DogMan 7.1
DogMan
Luc Besson
Comandante 6.7
Comandante
Edoardo De Angelis
Best Director / Venice Horizons Award
All nominees
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Silver Lion / Best Director
Matteo Garrone
Matteo Garrone
The Captain
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Memory
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Cailee Spaeny
Cailee Spaeny
Priscilla
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
The Count 6.4
The Count El Conde
Pablo Larrain, Guillermo Calderón
Winner
Watch trailer
Orizzonti Award for Best Short Film
All nominees
Dive Dive
Rino Piccolo
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Love Is a Gun Ai shi yi ba qiang
Lee Hongchi
Winner
All nominees
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Hollywoodgate 7.0
Hollywoodgate
Ibrahim Nash'at
Queer Lion
Housekeeping for Beginners 7.2
Housekeeping for Beginners Domakinstvo za Pocetnici
Goran Stolevski
Winner
All nominees
Woman of... 6.8
Woman of... Kobieta z...
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
DogMan 7.1
DogMan
Luc Besson
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Fragments of a Life Loved Frammenti di un percorso amoroso
Chloe Barreau
Heartless 6.6
Heartless Sem Coração
Nara Normande, Tião
Le mie poesie non cambieranno il mondo Le mie poesie non cambieranno il mondo
Francesco Piccolo, Annalena Benini
Life Is Not a Competition, But I'm Winning 6.4
Life Is Not a Competition, But I'm Winning
Julia Fuhr Mann
Bernstein 6.6
Bernstein Maestro
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Paradise Is Burning 6.7
Paradise Is Burning Paradiset brinner
Mika Gustafson
Pet Shop Days Pet Shop Days
Olmo Schnabel
The Summer with Carmen 6.9
The Summer with Carmen To kalokairi tis Karmen
Zacharias Mavroeidis
Árni Árni
Dorka Vermes
About Last Year About Last Year
Morena Terranova, Beatrice Surano, Dunja Lavecchia
Bill Douglas - My Best Friend Bill Douglas - My Best Friend
Jack Archer
Venice Horizons Award / Best Film
Explanation for Everything 7.6
Explanation for Everything Magyarázat mindenre
Gabor Reis
Winner
Watch trailer
All nominees
Nowhere 6.7
Nowhere Invelle
Simone Massi
Housekeeping for Beginners 7.2
Housekeeping for Beginners Domakinstvo za Pocetnici
Goran Stolevski
Hesitation Wound 6.6
Hesitation Wound Tereddüt Çizgisi
Selman Nacar
Heartless 6.6
Heartless Sem Coração
Nara Normande, Tião
Gasoline Rainbow 6.4
Gasoline Rainbow
Turner Ross, Bill Ross
For Night Will Come 6.2
For Night Will Come En attendant la nuit
Céline Rouzet
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
City of Wind 6.8
City of Wind Ser ser salhi
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Behind the Mountains 6.2
Behind the Mountains Oura el jbel
Mohamed Ben Attiya
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Paradise Is Burning 6.7
Paradise Is Burning Paradiset brinner
Mika Gustafson
Shadow of Fire Hokage
Shinya Tsukamoto
Tatami 7.5
Tatami
Guy Nattiv, Zahra Amir Ebrahimi
The Featherweight 6.1
The Featherweight
Robert Kolodny
The Red Suitcase The Red Suitcase
Fidel Devkota
Upon Open Sky 6.3
Upon Open Sky A Cielo Abierto
Santiago Arriaga, Mariana Arriaga
Career Golden Lion
Liliana Cavani
Winner
Tony Leung Chiu-wai
Tony Leung Chiu-wai
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor
Seydou Sarr
The Captain
Winner
FEDIC Award / Best Film
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
FEDIC Award / Best Short
We Should All Be Futurists We Should All Be Futurists
Angela Norelli
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Winner
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Winner
Netpac Award
Shadow of Fire Hokage
Shinya Tsukamoto
Winner
Pasinetti Award / Best Film
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
UNESCO Award
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
SIGNIS Award
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
The Promised Land 7.6
The Promised Land Bastarden
Nikolaj Arcel
Winner
Pietro Bianchi Award
Sergio Castellitto
Sergio Castellitto
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Passione Critica Passione Critica
Patrizia Pistagnesi, Simone Isola, Franco Montini
Winner
Anna Anna
Marco Amenta
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Tergel Bold-Erdene
City of Wind
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Margarita Rosa de Francisco
El Paraiso
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Mika Gustafson
Paradise Is Burning
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
A Short Trip A Short Trip
Erenik Beqiri
Winner
All nominees
Sentimental Stories Sentimental Stories
Xandra Popescu
Short Story Duan pian gushi
Lang Wu
In the Shadow of the Cypress In the Shadow of the Cypress
Hossein Molayemi, Shirin Sohani
Sea Salt Sea Salt
Leila Basma
Cross My Heart and Hope to Die Cross My Heart and Hope to Die
Sam Manacsa
Bogotá Story Bogotá Story
Esteban Pedraza
Aitana Aitana
Marina Alberti
Area Boy Area Boy
Iggy London
The Meatseller The Meatseller
Margherita Giusti
Dive Dive
Aldo Iuliano
If the Sun Drowned Into an Ocean of Clouds Et si le soleil plongeait dans l'océan des nues
Wissam Charaf
Wander to Wonder Wander to Wonder
Nina Gantz
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Winner
Label Europa Cinemas / Giornate degli Autori
Photophobia 6.5
Photophobia
Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarcik
Winner
Special Jury Prize
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
Brian Award
Tatami 7.5
Tatami
Guy Nattiv, Zahra Amir Ebrahimi
Winner
Best First Film / Best First film
All nominees
Aylan Baby Aylan Baby
Omer Sarikaya
Green Drop Award
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Thank You Very Much Thank You Very Much
Alex Braverman
Winner
All nominees
Hitchcock's Pro-Nazi Film? Le Film pro-nazi d'Hitchcock
Daphné Baiwir
Landrián Landrián
Ernesto Daranas Serrano
Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art
Fred Riedel
Frank Capra: Mr America 7.1
Frank Capra: Mr America
Matthew Wells
Dario Argento: Panico 7.0
Dario Argento: Panico
Simone Scafidi
Bill Douglas - My Best Friend Bill Douglas - My Best Friend
Jack Archer
Un'altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis Un'altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis
Steve Della Casa
Michel Gondry, Do it Yourself ! 7.5
Michel Gondry, Do it Yourself !
François Nemeta
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Moving Ohikkoshi
Winner
All nominees
The Wayward Wife La provinciale
Bugis Street Yao jie huang hou
Days of Heaven 7.4
Days of Heaven
Deep Crimson 7.2
Deep Crimson Profundo carmesí
Harmonica Saz Dahani
King & Country King and Country
Last Cannibal World Ultimo mondo cannibale
Life of a Shock Force Worker Slike iz zivota udarnika
One from the Heart 6.5
One from the Heart One From the Heart
Rebecca of Sunnybrook Farm Rebecca of Sunnybrook Farm
Shadows of Forgotten Ancestors 7.3
Shadows of Forgotten Ancestors Tini zabutykh predkiv
Les créatures 6.4
Les créatures
The Exorcist 8.2
The Exorcist
There Was a Father Chichi ariki
The Working Girls The Working Girls
The Hunt La caza
Andrei Rublev 7.8
Andrei Rublev Andrey Rublyov
Bellissima 7.8
Bellissima
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Andrea Farri
Winner
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Song
Romantiche Romantiche
Levante Song: "Leggera"
Winner
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Soundtrack
The Killer 7.2
The Killer
Trent Reznor, Atticus Ross
Winner
Adagio 6.8
Adagio
Subsonica
Winner
Bisato d'Oro / Best Film
The Universal Theory 6.1
The Universal Theory Die Theorie von Allem
Timm Kröger
Winner
Bisato d'Oro / Best Screenplay
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
All nominees
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
The Penitent The Penitent
Luca Barbareschi
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Gianmarco Franchini
Adagio
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Sara Ciocca
Sara Ciocca
Nina of the Wolves
Winner
UNIMED Award
Poor Things 7.9
Poor Things
Yorgos Lanthimos
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
Finally Dawn 5.5
Finally Dawn Finalmente L'alba
Massimiliano Kuveiller
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Director
Claudia Cravotta
The Captain
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Set Designer
Comandante 6.7
Comandante
Simona Balducci
Winner
Campari Passion for the Cinema Award
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Winner
GdA Director's Award
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ariane Louis-Seize
Winner
Verona Film Club Award
Hoard 6.7
Hoard
Luna Carmoon
Winner
Lanterna Magica Award
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
Lizzani Award
Nowhere 6.7
Nowhere Invelle
Simone Massi
Winner
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
DogMan 7.1
DogMan
Luc Besson
Winner
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ariane Louis-Seize
Winner
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Gargoyle Doyle Gargoyle Doyle
Ethan Shaftel
Winner
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Winner
All nominees
Vourdalak 5.6
Vourdalak Le Vourdalak
Adrien Beau
About Last Year About Last Year
Morena Terranova, Beatrice Surano, Dunja Lavecchia
Life Is Not a Competition, But I'm Winning 6.4
Life Is Not a Competition, But I'm Winning
Julia Fuhr Mann
Sky Peals Sky Peals
Moin Hussain
Hoard 6.7
Hoard
Luna Carmoon
Love Is a Gun Ai shi yi ba qiang
Lee Hongchi
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
Hoard 6.7
Hoard
Saura Lightfoot-Leon
Winner
Vourdalak 5.6
Vourdalak Le Vourdalak
Ariane Labed
Winner
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Felicità Felicità
Micaela Ramazzotti
Winner
All nominees
Stolen 7.7
Stolen
Karan Tejpal
When We Were 15 6.7
When We Were 15 Forever-Forever
Anna Buryachkova
Day of the Fight 7.2
Day of the Fight
Jack Huston
6.8
Phantom Youth Bota jonë
Luàna Bajrami
Pet Shop Days Pet Shop Days
Olmo Schnabel
The Rescue: The Weight of the World El rapto
Daniela Goggi
The Dreamer 6.6
The Dreamer L'homme d'argile
Anaïs Tellenne
In the Land of Saints and Sinners 7.2
In the Land of Saints and Sinners
Robert Lorenz
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
All nominees
Ender's Line La linea del terminatore
Gabriele Biasi
Group Picture Foto di gruppo
Tommaso Frangini
It Isn't So It Isn't So
Fabrizio Paterniti Martello
Lost Love De l'amour perdu
Lorenzo Quagliozzi
Pinoquo Pinoquo
Federico Demattè
The Lost Memories of Trees Las memorias perdidas de los árboles
Antonio La Camera
We Should All Be Futurists We Should All Be Futurists
Angela Norelli
Giornate degli Autori Award
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ariane Louis-Seize
Winner
All nominees
Backstage 6.2
Backstage
Khalil Benkirane, Afef Ben Mahmoud
Snow in Midsummer Snow in Midsummer
Keat Aun Chong
Following the Sound Kanata no uta
Kyoshi Sugita
Sidonie in Japan 6.4
Sidonie in Japan Sidonie au Japon
Élise Girard
Watch trailer
Oceans Are the Real Continents 7.4
Oceans Are the Real Continents Los océanos son los verdaderos continentes
Tommaso Santambrogio
Milk 6.2
Milk Melk
Stefanie Kolk
Foremost by Night 6.0
Foremost by Night Sobre todo de noche
Víctor Iriarte
Through the Night 6.4
Through the Night Quitter la nuit
Delphine Girard
The Summer with Carmen 6.9
The Summer with Carmen To kalokairi tis Karmen
Zacharias Mavroeidis
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Wes Anderson
Wes Anderson
Winner
Venice Immersive / Grand Jury Prize
Songs for a Passerby Songs for a Passerby
Celine Daemen
Winner
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
Winner
Venice Immersive / Special Jury Prize
Flow Flow
Adriaan Lokman
Winner
Premio CinemaSarà Award
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
Hoard 6.7
Hoard
Luna Carmoon
Winner
Authors under 40 Award / Best Screenwriting
Paradise Is Burning 6.7
Paradise Is Burning Paradiset brinner
Mika Gustafson
Winner
Authors under 40 Award / Special Mention for Editing
Malqueridas Malqueridas
Javiera Velozo, Tana Gilbert
Winner
Authors under 40 Award / Special Mention for Screenwriting
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ariane Louis-Seize, Christine Doyon
Winner
Venice Immersive Grand Prize
All nominees
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
Complex 7 Complex 7
Fins
Chen Xiang VR Chen Xiang VR
Yuejun Liu, Nann Wu, Tao Shi, Jingqiu Xu
COMFORTLESS COMFORTLESS
Dzhina Kim
Body of Mine Body of Mine
Cameron Kostopoulos
Aufwind Aufwind
Florian Siebert
Frequency Syuhasuu
Ellie Ohmiya
Floating with Spirits Floating with Spirits
Juanita Onzaga
HOME HOME
Temsuyanger Longkumer
Horse Canyon Horse Canyon
NProwler
Jim Henson's the Storyteller: The Seven Ravens Jim Henson's the Storyteller: The Seven Ravens
Paul Raphaël, Félix Lajeunesse
Letters from Drancy Letters from Drancy
Darren Emerson
My Name Is O90 My Name Is O90
Siyeon Kim
ONEROOM-BABEL ONEROOM-BABEL
Sanghee Lee
PEPITOS: The Beak Saga PEPITOS: The Beak Saga
Ruxandra Popescu
Perennials Perennials
Zoe Roellin
Peupler (Populate) Peupler (Populate)
Maya Mouawad, Cyril Laurier
Remember this Place: 31°20'46''N 34°46'46''E Remember this Place: 31°20'46''N 34°46'46''E
Patricia Echeverria Liras
Sen Sen
Keisuke Itoh
Shadowtime Shadowtime
Deniz Tortum, Sister Sylvester
Songs for a Passerby Songs for a Passerby
Celine Daemen
Spots of Light Spots of Light
Adam Weingrod
The Imaginary Friend The Imaginary Friend
Steye Hallema
Tulpamancer Tulpamancer
Matthew Niederhauser, Marc Da Costa
Wallace & Gromit in: The Grand Getaway Wallace & Gromit in: The Grand Getaway
Bram Ttwheam, Finbar Hawkins
Flow Flow
Adriaan Lokman
Gargoyle Doyle Gargoyle Doyle
Ethan Shaftel
Finally Me Finalmente eu
Marcio Sal
Le Vie Dell'Immagine Award
Shirin Neshat
Winner
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Winner
Ca' Foscari Young Jury Award
Evil Does Not Exist 7.1
Evil Does Not Exist Aku wa sonzai shinai
Ryusuke Hamaguchi
Winner
UNIMED Prize for Cultural Diversity
The Green Border 6.7
The Green Border Zielona granica
Agnieszka Holland
Winner
Robert Bresson Award
Mario Martone
Mario Martone
Winner
The Film Club Audience Award
Hoard 6.7
Hoard
Luna Carmoon
Winner
ImpACT Award
The Captain 7.2
The Captain Io capitano
Matteo Garrone
Winner
Premio Kinéo / Best International Actress
Demet Özdemir
Demet Özdemir
The Kinéo Award is a historic collateral event of the La Biennale Venezia. Demet Özdemir received the Kinéo Award for her career with the Best International Actress Award
Winner
Cinema & Arts Award
Backstage 6.2
Backstage
Khalil Benkirane, Afef Ben Mahmoud
Winner
Making Of 6.3
Making Of
Cédric Kahn
Winner
Cinema & Arts Award - Special Mention
Snow in Midsummer Snow in Midsummer
Keat Aun Chong
Winner
