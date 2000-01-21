Menu
Poster of The Draughtsman's Contract
6.6 IMDb Rating: 7.2
The Draughtsman's Contract

The Draughtsman's Contract

The Draughtsman`s Contract 18+
Country Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1982
World premiere 4 September 1982
Release date
4 September 1982 Russia 18+
21 January 2000 Czechia 15+
15 February 1984 France
30 March 1984 Germany
12 November 1982 Great Britain 15
4 September 1982 Kazakhstan
12 November 1982 Sweden 11
22 June 1983 USA
4 September 1982 Ukraine
MPAA R
Budget 320,000 GBP
Worldwide Gross $2,283,233
Production British Film Institute (BFI), Channel Four Television
Also known as
The Draughtsman's Contract, Der Kontrakt des Zeichners, El contrato del dibujante, El contrato del pintor, Tegnerens kontrakt, A rajzoló szerződése, Contractul Desenatorului, Eikoku shiki teien satsujin jiken, I misteri del giardino di Compton House, Kontrakt rysownika, Meurtre dans un jardin anglais, O Contrato, O Contrato do Amor, Piešėjo sutartis, Piirtäjän sopimus, Ressamın Kontratı, Tecknaderna's contrackt, Tecknarens kontrakt, Umělcova Smlouva, Договорът на чертожника, Контракт рисовальщика, Контракт художника, 繪圖師的合約, 英国式庭園殺人事件
Director
Peter Greenaway
Peter Greenaway
Cast
Anthony Higgins
Janet Suzman
Janet Suzman
Anne-Louise Lambert
6.6
7.2 IMDb
