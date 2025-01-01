Menu
Title Year Date
Venice Film Festival 2025 2025
Venice Film Festival 2024 2024 28 August 2024 - 7 September 2024
Venice Film Festival 2023 2023 30 August 2023 - 9 September 2023
Venice Film Festival 2022 2022 31 August 2022 - 10 September 2022
Venice Film Festival 2021 2021 1 September 2021 - 11 September 2021
Venice Film Festival 2020 2020 2 September 2020 - 12 September 2020
Venice Film Festival 2019 2019 28 August 2019 - 7 September 2019
Venice Film Festival 2018 2018 29 August 2018 - 8 September 2018
Venice Film Festival 2017 2017 30 August 2017 - 9 September 2017
Venice Film Festival 2016 2016 31 August 2016 - 10 September 2016
Venice Film Festival 2015 2015 2 September 2015 - 12 September 2015
Venice Film Festival 2014 2014 27 August 2014 - 6 September 2014
Venice Film Festival 2013 2013 28 August 2013 - 7 September 2013
Venice Film Festival 2012 2012 29 August 2012 - 8 September 2012
Venice Film Festival 2011 2011 31 August 2011 - 10 September 2011
Venice Film Festival 2010 2010 1 September 2010 - 11 September 2010
Venice Film Festival 2009 2009 2 September 2009 - 12 September 2009
Venice Film Festival 2008 2008 27 August 2008 - 6 September 2008
Venice Film Festival 2007 2007 29 August 2007 - 8 September 2007
Venice Film Festival 2006 2006 30 August 2006 - 9 September 2006
Venice Film Festival 2005 2005 31 August 2005 - 10 September 2005
Venice Film Festival 2004 2004 1 September 2004 - 11 September 2004
Venice Film Festival 2003 2003 27 August 2003 - 6 September 2003
Venice Film Festival 2002 2002 28 August 2002 - 7 September 2002
Venice Film Festival 2001 2001 29 August 2001 - 8 September 2001
Venice Film Festival 2000 2000 30 August 2000 - 9 September 2000
Venice Film Festival 1999 1999 1 September 1999 - 11 September 1999
Venice Film Festival 1998 1998 3 September 1998 - 13 September 1998
Venice Film Festival 1997 1997 27 August 1997 - 6 September 1997
Venice Film Festival 1996 1996 28 August 1996 - 7 September 1996
Venice Film Festival 1995 1995 30 August 1995 - 9 September 1995
Venice Film Festival 1994 1994 1 September 1994 - 12 September 1994
Venice Film Festival 1993 1993 31 August 1993 - 11 September 1993
Venice Film Festival 1992 1992 1 September 1992 - 12 September 1992
Venice Film Festival 1991 1991 3 September 1991 - 14 September 1991
Venice Film Festival 1990 1990 4 September 1990 - 14 September 1990
Venice Film Festival 1989 1989 4 September 1989 - 15 September 1989
Venice Film Festival 1988 1988 29 August 1988 - 9 September 1988
Venice Film Festival 1987 1987 29 August 1987 - 9 September 1987
Venice Film Festival 1986 1986 30 August 1986 - 10 September 1986
Venice Film Festival 1985 1985 26 August 1985 - 6 September 1985
Venice Film Festival 1984 1984 1 September 1984 - 11 September 1984
Venice Film Festival 1983 1983 31 August 1983 - 11 September 1983
Venice Film Festival 1982 1982 28 August 1982 - 2 September 1982
Venice Film Festival 1981 1981 2 September 1981 - 11 September 1981
Venice Film Festival 1980 1980 28 August 1980 - 8 September 1980
Venice Film Festival 1979 1979 24 August 1979 - 5 September 1979
Venice Film Festival 1972 1972 21 August 1972 - 3 September 1972
Venice Film Festival 1971 1971 25 August 1971 - 6 September 1971
Venice Film Festival 1970 1970 19 August 1970 - 1 September 1970
Venice Film Festival 1969 1969 23 August 1969 - 5 September 1969
Venice Film Festival 1968 1968 25 August 1968 - 7 September 1968
Venice Film Festival 1967 1967 26 August 1967 - 8 September 1967
Venice Film Festival 1966 1966 28 August 1966 - 10 September 1966
Venice Film Festival 1965 1965 24 August 1965 - 6 September 1965
Venice Film Festival 1964 1964 27 August 1964 - 10 September 1964
Venice Film Festival 1963 1963 24 August 1963 - 7 September 1963
Venice Film Festival 1962 1962 25 August 1962 - 8 September 1962
Venice Film Festival 1961 1961 20 August 1961 - 3 September 1961
Venice Film Festival 1960 1960 24 August 1960 - 7 September 1960
Venice Film Festival 1959 1959 23 August 1959 - 6 September 1959
Venice Film Festival 1958 1958 24 August 1958 - 7 September 1958
Venice Film Festival 1957 1957 25 August 1957 - 8 September 1957
Venice Film Festival 1956 1956 28 August 1956 - 9 September 1956
Venice Film Festival 1955 1955 25 August 1955 - 9 September 1955
Venice Film Festival 1954 1954 22 August 1954 - 7 September 1954
Venice Film Festival 1953 1953 20 August 1953 - 4 September 1953
Venice Film Festival 1952 1952 20 August 1952 - 12 September 1952
Venice Film Festival 1951 1951 20 August 1951 - 10 September 1951
Venice Film Festival 1950 1950 20 August 1950 - 10 September 1950
Venice Film Festival 1949 1949 11 August 1949 - 1 September 1949
Venice Film Festival 1948 1948 19 August 1948 - 4 September 1948
Venice Film Festival 1947 1947 23 August 1947 - 15 September 1947
Venice Film Festival 1946 1946 31 August 1946 - 15 September 1946
Venice Film Festival 1942 1942 30 August 1942 - 5 September 1942
Venice Film Festival 1941 1941 30 August 1941 - 14 September 1941
Venice Film Festival 1940 1940 8 August 1940 - 1 September 1940
Venice Film Festival 1939 1939 8 August 1939 - 1 September 1939
Venice Film Festival 1938 1938 8 August 1938 - 14 August 1938
Venice Film Festival 1937 1937 10 August 1937 - 3 September 1937
Venice Film Festival 1936 1936 10 August 1936 - 31 August 1936
Venice Film Festival 1935 1935 10 August 1935 - 1 September 1935
Venice Film Festival 1934 1934 1 August 1934 - 20 August 1934
Venice Film Festival 1932 1932 6 August 1932 - 21 August 1932
