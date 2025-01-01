|Venice Film Festival 2025
|2025
|
|Venice Film Festival 2024
|2024
|28 August 2024 - 7 September 2024
|Venice Film Festival 2023
|2023
|30 August 2023 - 9 September 2023
|Venice Film Festival 2022
|2022
|31 August 2022 - 10 September 2022
|Venice Film Festival 2021
|2021
|1 September 2021 - 11 September 2021
|Venice Film Festival 2020
|2020
|2 September 2020 - 12 September 2020
|Venice Film Festival 2019
|2019
|28 August 2019 - 7 September 2019
|Venice Film Festival 2018
|2018
|29 August 2018 - 8 September 2018
|Venice Film Festival 2017
|2017
|30 August 2017 - 9 September 2017
|Venice Film Festival 2016
|2016
|31 August 2016 - 10 September 2016
|Venice Film Festival 2015
|2015
|2 September 2015 - 12 September 2015
|Venice Film Festival 2014
|2014
|27 August 2014 - 6 September 2014
|Venice Film Festival 2013
|2013
|28 August 2013 - 7 September 2013
|Venice Film Festival 2012
|2012
|29 August 2012 - 8 September 2012
|Venice Film Festival 2011
|2011
|31 August 2011 - 10 September 2011
|Venice Film Festival 2010
|2010
|1 September 2010 - 11 September 2010
|Venice Film Festival 2009
|2009
|2 September 2009 - 12 September 2009
|Venice Film Festival 2008
|2008
|27 August 2008 - 6 September 2008
|Venice Film Festival 2007
|2007
|29 August 2007 - 8 September 2007
|Venice Film Festival 2006
|2006
|30 August 2006 - 9 September 2006
|Venice Film Festival 2005
|2005
|31 August 2005 - 10 September 2005
|Venice Film Festival 2004
|2004
|1 September 2004 - 11 September 2004
|Venice Film Festival 2003
|2003
|27 August 2003 - 6 September 2003
|Venice Film Festival 2002
|2002
|28 August 2002 - 7 September 2002
|Venice Film Festival 2001
|2001
|29 August 2001 - 8 September 2001
|Venice Film Festival 2000
|2000
|30 August 2000 - 9 September 2000
|Venice Film Festival 1999
|1999
|1 September 1999 - 11 September 1999
|Venice Film Festival 1998
|1998
|3 September 1998 - 13 September 1998
|Venice Film Festival 1997
|1997
|27 August 1997 - 6 September 1997
|Venice Film Festival 1996
|1996
|28 August 1996 - 7 September 1996
|Venice Film Festival 1995
|1995
|30 August 1995 - 9 September 1995
|Venice Film Festival 1994
|1994
|1 September 1994 - 12 September 1994
|Venice Film Festival 1993
|1993
|31 August 1993 - 11 September 1993
|Venice Film Festival 1992
|1992
|1 September 1992 - 12 September 1992
|Venice Film Festival 1991
|1991
|3 September 1991 - 14 September 1991
|Venice Film Festival 1990
|1990
|4 September 1990 - 14 September 1990
|Venice Film Festival 1989
|1989
|4 September 1989 - 15 September 1989
|Venice Film Festival 1988
|1988
|29 August 1988 - 9 September 1988
|Venice Film Festival 1987
|1987
|29 August 1987 - 9 September 1987
|Venice Film Festival 1986
|1986
|30 August 1986 - 10 September 1986
|Venice Film Festival 1985
|1985
|26 August 1985 - 6 September 1985
|Venice Film Festival 1984
|1984
|1 September 1984 - 11 September 1984
|Venice Film Festival 1983
|1983
|31 August 1983 - 11 September 1983
|Venice Film Festival 1982
|1982
|28 August 1982 - 2 September 1982
|Venice Film Festival 1981
|1981
|2 September 1981 - 11 September 1981
|Venice Film Festival 1980
|1980
|28 August 1980 - 8 September 1980
|Venice Film Festival 1979
|1979
|24 August 1979 - 5 September 1979
|Venice Film Festival 1972
|1972
|21 August 1972 - 3 September 1972
|Venice Film Festival 1971
|1971
|25 August 1971 - 6 September 1971
|Venice Film Festival 1970
|1970
|19 August 1970 - 1 September 1970
|Venice Film Festival 1969
|1969
|23 August 1969 - 5 September 1969
|Venice Film Festival 1968
|1968
|25 August 1968 - 7 September 1968
|Venice Film Festival 1967
|1967
|26 August 1967 - 8 September 1967
|Venice Film Festival 1966
|1966
|28 August 1966 - 10 September 1966
|Venice Film Festival 1965
|1965
|24 August 1965 - 6 September 1965
|Venice Film Festival 1964
|1964
|27 August 1964 - 10 September 1964
|Venice Film Festival 1963
|1963
|24 August 1963 - 7 September 1963
|Venice Film Festival 1962
|1962
|25 August 1962 - 8 September 1962
|Venice Film Festival 1961
|1961
|20 August 1961 - 3 September 1961
|Venice Film Festival 1960
|1960
|24 August 1960 - 7 September 1960
|Venice Film Festival 1959
|1959
|23 August 1959 - 6 September 1959
|Venice Film Festival 1958
|1958
|24 August 1958 - 7 September 1958
|Venice Film Festival 1957
|1957
|25 August 1957 - 8 September 1957
|Venice Film Festival 1956
|1956
|28 August 1956 - 9 September 1956
|Venice Film Festival 1955
|1955
|25 August 1955 - 9 September 1955
|Venice Film Festival 1954
|1954
|22 August 1954 - 7 September 1954
|Venice Film Festival 1953
|1953
|20 August 1953 - 4 September 1953
|Venice Film Festival 1952
|1952
|20 August 1952 - 12 September 1952
|Venice Film Festival 1951
|1951
|20 August 1951 - 10 September 1951
|Venice Film Festival 1950
|1950
|20 August 1950 - 10 September 1950
|Venice Film Festival 1949
|1949
|11 August 1949 - 1 September 1949
|Venice Film Festival 1948
|1948
|19 August 1948 - 4 September 1948
|Venice Film Festival 1947
|1947
|23 August 1947 - 15 September 1947
|Venice Film Festival 1946
|1946
|31 August 1946 - 15 September 1946
|Venice Film Festival 1942
|1942
|30 August 1942 - 5 September 1942
|Venice Film Festival 1941
|1941
|30 August 1941 - 14 September 1941
|Venice Film Festival 1940
|1940
|8 August 1940 - 1 September 1940
|Venice Film Festival 1939
|1939
|8 August 1939 - 1 September 1939
|Venice Film Festival 1938
|1938
|8 August 1938 - 14 August 1938
|Venice Film Festival 1937
|1937
|10 August 1937 - 3 September 1937
|Venice Film Festival 1936
|1936
|10 August 1936 - 31 August 1936
|Venice Film Festival 1935
|1935
|10 August 1935 - 1 September 1935
|Venice Film Festival 1934
|1934
|1 August 1934 - 20 August 1934
|Venice Film Festival 1932
|1932
|6 August 1932 - 21 August 1932