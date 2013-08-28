Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2013

All nominated films "Venice Film Festival" in 2013

Site Italy
Date 28 August 2013 - 7 September 2013
Golden Lion
Sacro GRA 6.3
Sacro GRA
Gianfranco Rosi
Winner
All nominees
Child of God 5.7
Child of God
The Rooftops Es-Stouh
Merzak Allouache
The Policeman's Wife 6.2
The Policeman's Wife Die Frau des Polizisten
Philip Gröning
Night Moves 6.3
Night Moves
Kelly Reichardt
Joe 6.9
Joe
David Gordon Green
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Gianni Amelio
The Wind Rises 7.7
The Wind Rises Kaze tachinu / The Wind Rises
Hayao Miyazaki
Watch trailer
Under the Skin 5.9
Under the Skin
Jonathan Glazer
Jealousy 6.6
Jealousy La jalousie
Philippe Garrel
Ana Arabia Ana Arabia
Amos Gitai
Tom at the Farm 7.2
Tom at the Farm Tom à la ferme
Xavier Dolan
Parkland 6.5
Parkland
Peter Landesman
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Emma Dante
Stray Dogs Jiao you
Tsai Ming-liang
Miss Violence 7.1
Miss Violence
Alexandros Avranas
Tracks 7.1
Tracks
John Curran
The Zero Theorem 6.7
The Zero Theorem
Terry Gilliam
The Unknown Known The Unknown Known
Errol Morris
Silver Lion / Best Director
Alexandros Avranas
Miss Violence
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Themis Panou
Miss Violence
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Elena Cotta
Elena Cotta
A Street in Palermo
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Philomena 7.6
Philomena
Steve Coogan, Jeff Pope
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
White Shadow 6.4
White Shadow
Noaz Deshe
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Tye Sheridan
Tye Sheridan
Joe
Winner
Queer Lion
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
All nominees
Tom at the Farm 7.2
Tom at the Farm Tom à la ferme
Xavier Dolan
Kill Your Darlings 7.0
Kill Your Darlings
John Krokidas
Salvation Army L'armée du salut
Abdellah Taïa
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Emma Dante
Eastern Boys Eastern Boys
Robin Campillo
Julia Julia
J. Jackie Baier
Gerontophilia Gerontophilia
Bruce La Bruce
Three Many Weddings 6.2
Three Many Weddings Tres bodas de más
Javier Ruiz Caldera
Small Homeland Piccola patria
Alessandro Rossetto
Venice Horizons Award / Best Film
Eastern Boys Eastern Boys
Robin Campillo
Winner
All nominees
Je m'appelle Hmmm... 5.5
Je m'appelle Hmmm...
Agnès B.
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
First Snowfall 6.4
First Snowfall La prima neve
Andrea Segre
Ruin Ruin
Amiel Courtin-Wilson, Michael Cody
Small Homeland Piccola patria
Alessandro Rossetto
We Are the Best! 7.1
We Are the Best! Vi är bäst!
Lukas Moodysson
Palo Alto 6.3
Palo Alto
Gia Coppola
Still Life 7.4
Still Life
Uberto Pasolini
The Life After La vida después
David Pablos
The Sacrament 6.1
The Sacrament
Ti West
Why Don't You Play in Hell? 7.1
Why Don't You Play in Hell? Jigoku de naze warui
Sion Sono
Watch trailer
Wolfskinder Wolfskinder
Rick Ostermann
Little Brother Bauyr
Serik Aprymov
Medeas Medeas
Andrea Pallaoro
Fish & Cat Mahi va gorbeh
Shahram Mokri
Some Girls 6.1
Some Girls Algunas chicas
Santyago Palavesino
Prix UIP Venice (European Short Film)
Houses with Small Windows Houses with Small Windows
Bülent Öztürk
Winner
Career Golden Lion
William Friedkin
William Friedkin
Winner
Grand Special Jury Prize
Stray Dogs Jiao you
Tsai Ming-liang
Winner
Future Film Festival Digital Award
Gravity 7.6
Gravity
Alfonso Cuaron
Winner
FEDIC Award
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Tom at the Farm 7.2
Tom at the Farm Tom à la ferme
Xavier Dolan
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
The Reunion 6.9
The Reunion Återträffen
Anna Odell
Winner
Mimmo Rotella Foundation Award
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Gianni Amelio
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Antonio Albanese
Antonio Albanese
Intrepido: A Lonely Hero
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Elena Cotta
Elena Cotta
A Street in Palermo
Winner
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
A Street in Palermo
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Still Life 7.4
Still Life
Uberto Pasolini
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
The Zero Theorem 6.7
The Zero Theorem
Terry Gilliam
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Walesa: Man of Hope 6.5
Walesa: Man of Hope Wałęsa. Człowiek z nadziei
Maria Rosaria Omaggio For her performance.
Winner
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
Winner
SIGNIS Award
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Ana Arabia Ana Arabia
Amos Gitai
Winner
Lina Mangiacapre Award
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Emma Dante
Winner
Open Prize
Venezia salva Venezia salva
Serena Nono
Winner
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Winner
C.I.C.A.E. Award
Still Life 7.4
Still Life
Uberto Pasolini
Winner
FEDIC Award - Special Mention
L'arte della felicità L'arte della felicità
Alessandro Rak
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Uberto Pasolini
Uberto Pasolini
Still Life
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Kush Kush
Shubhashish Bhutiani
Winner
All nominees
Aningaaq Aningaaq
Jonas Cuaron
Toutes les belles choses Toutes les belles choses
Cécile Bicler
The Audition The Audition
Michael Haussman
Houses with Small Windows Houses with Small Windows
Bülent Öztürk
Quello Che Resta Quello Che Resta
Valeria Allievi
Cold Snap Cold Snap
Leo Woodhead
Minesh Minesh
Shalin Sirkar
Balcony Ballkoni
Lendita Zeqiraj
Un pensiero kalasnikov Un pensiero kalasnikov
Giorgio Bosisio
La gallina La gallina
Manel Raga Raga
Death for a Unicorn Death for a Unicorn
Francesca Reverdito, Riccardo Bernasconi
Death for a Unicorn Death for a Unicorn
Francesca Reverdito, Riccardo Bernasconi
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Ruin Ruin
Amiel Courtin-Wilson, Michael Cody
Winner
Venice Horizons Award / Special Prize
Fish & Cat Mahi va gorbeh
Shahram Mokri
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Miss Violence 7.1
Miss Violence
Alexandros Avranas
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
L'arte della felicità L'arte della felicità
Alessandro Rak
Winner
Label Europa Cinemas
The Good Life 6.7
The Good Life La belle vie
Zhan Denicot
Winner
Special Jury Prize
The Policeman's Wife 6.2
The Policeman's Wife Die Frau des Polizisten
Philip Gröning
Winner
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Traitors Traitors
Shon Gullett
Winner
Ukraine Is Not a Brothel Ukraine Is Not a Brothel
Kitty Green
Winner
Brian Award
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Joe 6.9
Joe
David Gordon Green
Winner
Nazareno Taddei Award
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
L'Oreal Paris Award
Golden Mouse
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Con il fiato sospeso Con il fiato sospeso
Costanza Quatriglio
Winner
Green Drop Award
Ana Arabia Ana Arabia
Amos Gitai
Winner
Interfilm Award
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Ettore Scola
Ettore Scola
Winner
Persol Award
Andrzej Wajda
Andrzej Wajda
Winner
Silver Mouse
At Berkeley At Berkeley
Frederik Vaysman
Winner
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Still Life 7.4
Still Life
Uberto Pasolini
Winner
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Double Play: James Benning and Richard Linklater Double Play: James Benning et Richard Linklater
Gabe Klinger
Winner
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Property Is No Longer a Theft 7.1
Property Is No Longer a Theft La Proprietà non è più un furto
Elio Petri
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Sacro GRA 6.3
Sacro GRA
Gianfranco Rosi
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Philomena 7.6
Philomena
Stephen Frears
Winner
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
At Berkeley At Berkeley
Frederik Vaysman
Winner
Magic Lantern Award
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Gianni Amelio
Winner
Golden Mouse - Special Mention
Stray Dogs Jiao you
Tsai Ming-liang
Winner
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Walter Veltroni
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Emma Dante
Winner
Soundtrack Stars Award
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Emma Dante
Winner
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Contemporary Actor
Ryuiti Sakamoto
Winner
Schermi di Qualità Award
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Winner
Label Europa Cinemas - Special Mention
Otchuzhdenie Otchuzhdenie
Milko Lazarov
Winner
Fedeora Award / Best Cinematography (International Film Critics Week)
The Quispe Girls Las Niñas Quispe
Inti Briones
Winner
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Milko Lazarov
Otchuzhdenie
Winner
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
Miss Violence 7.1
Miss Violence
Alexandros Avranas
Winner
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Class Enemy Razredni sovraznik
Rok Bicek
Winner
All nominees
Trap Street Shuiyin jie
Vivian Qu
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Bethlehem Bethlehem
Yuval Adler
Winner
All nominees
The Reconstruction La reconstrucción
Juan Taratuto
Nobody's Home Köksüz
Deniz Akcay Katiksiz
The Good Life 6.7
The Good Life La belle vie
Zhan Denicot
Rigor Mortis 6.1
Rigor Mortis Geung si
Juno Mak
Traitors Traitors
Shon Gullett
My Class 6.7
My Class La mia classe
Daniele Gaglianone
May in the Summer 5.7
May in the Summer
Cherien Dabis
Kill Your Darlings 7.0
Kill Your Darlings
John Krokidas
Gerontophilia Gerontophilia
Bruce La Bruce
Siddharth Siddharth
Richi Mehta
Fedeora Award - Special Mention / International Film Critics Week
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Giuseppe Battiston For his performance.
Winner
The Reunion 6.9
The Reunion Återträffen
Anna Odell For complete author's work.
Winner
Fedeora Award - Special Mention / Venice Days
The Good Life 6.7
The Good Life La belle vie
Zhan Denicot
Winner
Bianchi Award
Enco D’Alo
Winner
Ambiente WWF Award
Amazonia 6.7
Amazonia
Thierry Ragobert
Winner
Best Innovative Budget Award
Kush Kush
Shubhashish Bhutiani
Winner
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
Winner
Medeas Medeas
Andrea Pallaoro
Winner
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Short Film
Secchi Secchi
Edoardo Natoli
Winner
Year
Nominations

