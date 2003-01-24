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Киноафиша Фильмы Сердце не с тобой

Сердце не с тобой

The heart is else where / Il Cuore Altrove 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Непредсказуемая любовная история на фоне великолепных красот Италии прошлого века.

Нелло Баллокки, 35-летний скромный и застенчивый человек, живущего в мире академической науки. Отец Нелло – прагматичный бизнесмен, дамский угодник и портной Папы Римского – отправляет его в Болонью работать преподавателем в высшей школе, в надежде, что жизнь в таком эмансипированном городе позволит Нелло встретить свою будущую жену и принести в семью долгожданное наследство. По приезду в Болонью Нелло устраивается жить в пансион госпожи Арабеллы, где он соседствует по комнате с неополитанским цирюльником, который берется быть его наставником в делах сердечных. Проявляя величайшие способности в преподавании Латыни, Нелло не очень удачлив в поисках спутницы жизни. До тех пор пока он не попадает на благотворительный вечер танцев в приют для слепых женщин – по воле случая или по провидению – именно там Неллло встречает свою "femme fatale" – Анджелу Гардини – самую очаровательную и прогрессивную молодую женщину Болоньи, которая переворачивает его жизнь с головы на ноги. Так начинаются необычные отношения между наивным, неопытным мужчиной и роскошной женщиной, лишившейся зрения в автомобильной катастрофе. Непредсказуемая история любви между двумя "аутсайдерами".

Страна Италия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 24 января 2003
Дата выхода
9 февраля 2005 Россия Lizard
9 февраля 2005 Беларусь
24 января 2003 Италия
9 февраля 2005 Казахстан
8 сентября 2003 Канада
9 февраля 2005 Украина
Сборы в мире $3 105 235
Производство Duea Film, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
Il cuore altrove, El corazón ausente, El corazón en otro lado, El Otro Lado Del Amor, Incantato, Kalbim başka yerde, Máshol jár a szív, Me ta matia tis kardias, Serce gdzie indziej, The Heart Elsewhere, Um Coração para Sonhar, Un coeur ailleurs, Сердце не с тобой, 芳心他属
Режиссер
Пупи Авати
Пупи Авати
В ролях
Нери Маркоре
Нери Маркоре
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Ванесса Инконтрада
Ванесса Инконтрада
Нино Д’Анджело
Чезаре Кремонини
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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