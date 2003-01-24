Непредсказуемая любовная история на фоне великолепных красот Италии прошлого века.

Нелло Баллокки, 35-летний скромный и застенчивый человек, живущего в мире академической науки. Отец Нелло – прагматичный бизнесмен, дамский угодник и портной Папы Римского – отправляет его в Болонью работать преподавателем в высшей школе, в надежде, что жизнь в таком эмансипированном городе позволит Нелло встретить свою будущую жену и принести в семью долгожданное наследство. По приезду в Болонью Нелло устраивается жить в пансион госпожи Арабеллы, где он соседствует по комнате с неополитанским цирюльником, который берется быть его наставником в делах сердечных. Проявляя величайшие способности в преподавании Латыни, Нелло не очень удачлив в поисках спутницы жизни. До тех пор пока он не попадает на благотворительный вечер танцев в приют для слепых женщин – по воле случая или по провидению – именно там Неллло встречает свою "femme fatale" – Анджелу Гардини – самую очаровательную и прогрессивную молодую женщину Болоньи, которая переворачивает его жизнь с головы на ноги. Так начинаются необычные отношения между наивным, неопытным мужчиной и роскошной женщиной, лишившейся зрения в автомобильной катастрофе. Непредсказуемая история любви между двумя "аутсайдерами".