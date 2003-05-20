Транссексуал Тирезия, незаконный бразильский иммигрант, живет со своим братом в парижском пригороде. Поэт-эстет Терранова встречает её в лесу, где она занимается проституцией. Поражённый её красотой, он её похищает. Но, лишённая гормонов, Тирезия становится мужчиной.

Терранова выкалывает ей глаза и оставляет на обочине дороги. Её подбирает странная девушка-подросток Анна и лечит её. Набравшись сил, Тирезия понимает, что может предсказывать будущее. Люди идут к оракулу толпами, на что очень косо смотрит церковь. Современная интерпретация Бертрана Бонелло античного мифа о Тирезии, который был то мужчиной, то женщиной, и, ослеплённый одной из богинь, получил от других богов дар ясновидения.