Тирезия
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Тирезия

Тирезия

Tiresia 18+
О фильме

Транссексуал Тирезия, незаконный бразильский иммигрант, живет со своим братом в парижском пригороде. Поэт-эстет Терранова встречает её в лесу, где она занимается проституцией. Поражённый её красотой, он её похищает. Но, лишённая гормонов, Тирезия становится мужчиной.

Терранова выкалывает ей глаза и оставляет на обочине дороги. Её подбирает странная девушка-подросток Анна и лечит её. Набравшись сил, Тирезия понимает, что может предсказывать будущее. Люди идут к оракулу толпами, на что очень косо смотрит церковь. Современная интерпретация Бертрана Бонелло античного мифа о Тирезии, который был то мужчиной, то женщиной, и, ослеплённый одной из богинь, получил от других богов дар ясновидения.

 

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 20 мая 2003
Дата выхода
5 мая 2004 Мексика
11 ноября 2003 США
20 мая 2003 Франция
Сборы в мире $104 574
Производство Arte France Cinéma, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Tiresia, Tirésia, Tiresias, Τειρεσίας, Тирезия
Режиссер
Бертран Бонелло
Бертран Бонелло
В ролях
Лоран Люка
Лоран Люка
Клара Шово
Тьяго Телес
Селия Каталифо
Алекс Дека
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
10 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Terranova Розы — не Божье изобретение. Человек взял то, что создал Бог, и изменил это. Я благодарен Богу, что живу сегодня, а не тогда, когда роз ещё не было.
