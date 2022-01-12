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Гаэль Гарсия Берналь

Gael García Bernal
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal
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Дата рождения
30 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гвадалахара, Мексика
Рост
170 см
Личные связи
Натали Портман
Натали Портман
были в отношениях с 2003 по 2006 гг
Биография Гаэля Гарсиа Берналя

Содержание:

Гаэль Гарсия Берналь — Фильмы
Гаэль Гарсиа Берналь — Режиссер
Гаэль Гарсия Берналь — Личная жизнь

Мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь родился 30 ноября 1978 года в Гвадалахаре (Халиско). Его мать — Патрисия Берналь — работала моделью, а отец — Хосе Анхель Гарсиа — является режиссером и актерам. Его родители играли в различных мексиканских театрах. Также у Гаэля есть сестра и двое младших братьев. Когда Гаэль был ребенком, родители развелись, и его мать вышла замуж за Серхио Ясбека.

Гаэль Гарсия Берналь учился в Национальном автономном университете в Мексике на кафедре философии. Во время обучения он взял себе так называемый творческий отпуск и отправился в путешествие по Европе, после чего перебрался в Лондон, где поступил в Центральную школу сценической речи и драматического искусства.

Гаэль Гарсия Берналь — Фильмы

Театром Гаэль Гарсия Берналь увлекался с раннего возраста и тогда же стал появляться в небольших ролях на телевидении. Например, в 1989 году он сыграл Пелуче в теленовелле «Тереза», а в 1992 году в сериале «Дедушка и я» он воплотил образ Даниэля. Затем он снимается в короткометражке «Изнутри, сердце» Антонио Уррутио, которая выдвигается на «Оскар».

Первый значимый успех, которого добился Берналь, случился в 2000 году, когда он сыграл главную роль в ленте Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука-любовь», в которой воедино переплетаются три совершенно разные судьбы в результате судьбоносной аварии.

Затем Берналь сыграл в фильме другого известного мексиканца Альфонсо Куарона. В 2001 году выходит лента «И твою маму тоже», которая рассказывает о летних похождениях двух молодых людей.

Кроме того, Гаэль Гарсия Берналь запомнился зрителям по таким картинам, как «Тайна отца Амаро» Карлоса Карреро, «Дурное воспитание» Педро Альмодовара, «Че Гевара: Дневники мотоциклиста» Уолтера Саллеса, «Наука сна» Мишеля Гондри в главной роли с Шарлоттой Генсбур.

Также Гаэля можно увидеть в фильме «Письма к Джульетте», где он сыграл с Амандой Сайфрид и Ванессой Редгрейв.

В 2006 году Гаэль вновь посотрудничал с Инярриту на съемках ленты «Вавилон». В 2015 году он появился сразу в двух фильмах, вышедших в российский прокат: «В фокусе» и «Сусанна, ты меня убиваешь». А 2018 год ознаменовался его участием в картине «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол, где он воплотил на экране образ учителя ее персонажа с курсов поэзии.

Кроме того, в 2017 году Берналь озвучил главного героя анимационной картины «Тайна Коко», в котором он также исполнял песни. Одна из них была номинирована на «Оскар».

Гаэль Гарсиа Берналь — Режиссер

Режиссерский дебют Гаэля Гарсиа Берналя случился в 2007 году, когда он снял фильм «Дефицит». В этой картине он также сам исполнил главную роль Кристобаля. Затем, в 2010 году, он выступил в качестве режиссера документальной ленты о мигрантах из Центральной Америки, пути которых лежат через мексиканские Чьяпас и Оахака.

Гаэль Гарсия Берналь — Личная жизнь

Гаэль Гарсиа Берналь встречался с аргентинской актрисой Долорес Фонси с 2008 по 2014 года. Пресса то и дело писала о том, что пара заключила брак, однако сам Берналь это отрицает. У Гаэля и Долорес есть двое детей: сын Лазаро и дочь Либертад.

Интересные факты о Гаэле Гарсия Бернале
  • Гаэль Гарсиа Берналь является первым мексиканцем, который был принят в Центральную школу сценической речи и драматического искусства в Лондоне.
  • Гаэль Гарсия Берналь свободно говорит на испанском, английском, французском, португальском и итальянском языках.
  • Гаэль Гарсиа Берналь является близким другом актера Диего Луна. Вместе с ним, а также с продюсером Пабло Крусом они основали продюсерскую компанию «Канано филмс».
  • В 2014 году Гаэль Гарсия Берналь входил в состав жюри Каннского фестиваля.
Фильмография Гаэля Гарсиа Берналя
Мать
боевик, триллер 2022, США
0.0
Время
Время
триллер 2021, США
6.0
Афера в Майами
Афера в Майами
драма, триллер 2020, США
5.0
Должно быть, это рай
Должно быть, это рай
комедия 2019, Франция / Канада
7.0
Эма: Танец страсти
Эма: Танец страсти
драма 2019, Чили
6.0
Чикуаротес
Чикуаротес
драма 2019, Мексика
6.0
Воспитательница
Воспитательница
драма 2018, США
6.0
Зорро возрождается
боевик, приключения 2018, США
6.0
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Лаура Доннелли и Гаэль Гарсиа Берналь сыграют ведущие роли в хэллоуинском спецвыпуске Marvel По данным СМИ, они сыграют вампира и оборотня.
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12 января 2022 11:10
Человечество переживает последствия смертоносной пандемии в новом трейлере сериала «Станция 11» Шоу стартует на HBO Max сразу тремя эпизодами уже в середине декабря.
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3 декабря 2021 14:16
HBO Max представил первый трейлер постапокалиптического мини-сериала «Станция 11» В числе актеров заняты Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь и Химеш Патель.
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3 ноября 2021 13:09
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Связи
Натали Портман
Натали Портман Natalie Portman
были в отношениях с 2003 по 2006 гг
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