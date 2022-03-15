Диана Крюгер (урожденная Хайдкрюгер) - немецкая актриса и фотомодель, родилась 15 июля 1976 в Альгермиссене, Германия. Мать актрисы Мария-Тереза Хайдкрюгер была банковским клерком, а отец Ганс-Хайнрих Хайдкрюгер компьютерным специалистом. У Дианы есть младший брат Штефан. Еще совсем в юном возрасте Диана мечтала заниматься балетом. Благодаря усердным тренировкам девочка оказалась на рекламных плакатах своей балетной школы. Тогда ее заметили и предложили перебраться в Лондон для дальнейших занятий в королевской балетной школе. Девочке на тот момент было 11 лет, и уже спустя два года она получила четвертый разряд. Но, к сожалению, Диана получила травму колена, что стало препятствием на пути к карьере профессиональной балерины. В 1989 году девушка вернулась на родину и в тот же год ее родители развелись, а ее матери пришлось воспитывать двух детей без какой-либо помощи. Поэтому между уроками в школе Диане приходилось разносить почту и подрабатывать в пиццерии. С отцом актриса не поддерживает связь уже много лет. Сам Ганс считает, что мать сознательно настроила детей против него. Он несколько раз публично обращался к Диане с просьбой простить его, но ответа так и не получил.

Модельная карьера Дианы Крюгер

В 1991 началась модельная карьера Дианы Крюгер. Она участвовала в известном конкурсе «Внешность года» и после итоговых подсчетов заняла первое место. Это событие стало переломным в ее карьере в качестве фотомодели. Вскоре она получила контракт с одним из самых процветающих агентств «Elite» и начала представлять одежду и парфюмерию многих известных марок, таких как Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jil Sander, Dolce & Gabbana и Armani. Кроме того Диана засветилась на обложках глянцевых изданий «Vogue», «ELLE» и некоторых других. Но, несмотря на успешную карьеру, девушка осознавала, что она продлится недолго и решила попробовать себя в качестве актрисы.

Фильмы с Дианой Крюгер

В 1997 году Диана пробовалась на роль в фильме «Пятый элемент» Люка Бессона, но в силу того, что не очень хорошо владела французским языком, ее не утвердили. Однако именно Люк Бессон оказал большое влияние на актерскую карьеру девушки, посоветовав ей бросить модельный бизнес и серьезно заняться профессией актрисы, так как был уверен, что ее ждало блестящее будущее. Он также порекомендовал Диане переехать в Париж и сменить фамилию на Крюгер, чтобы избежать трудностей с умлаутом в фамилии в различных странах мира. Девушка последовала его советам, и, переехав Париж, начала посещать там курсы актерского мастерства в специализированной школе «Ecole Florent». После усердных занятий в 2002 году ей удалось стать лучшей на курсе.

Дебют актрисы состоялся в 2002 году, когда она исполнила роль Эрики в независимой малобюджетной ленте «Виртуоз» Жана-Пьерра Ру, с Деннисом Хоппером и Кристофером Ламбертом в главных ролях. После этого Диана эпизодически появилась в криминальном фильме французского режиссера Седрика Клапиша «Ни за, ни против (а совсем наоборот)» (2002), сыграв девушку по вызову. Однако зрители впервые заметили Крюгер после роли в картине «Как скажешь» (2002). Актриса исполнила в фильме роль Клары Брусталь, также там снялся ее муж Гийом Кане, который был и режиссером фильма. 2003 год был не очень удачный для карьеры Дианы, однако принес ей широкую известность в Европе благодаря участию в боевике Луи-Паскаля Кувелера «Мишель Вальян: Жажда скорости», где она сыграла одну из главных ролей − Джулии Вуд.

Мировая слава пришла к актрисе в 2004, за который она снялась в четырех лентах: «Сокровище нации», «Одержимость», «Глюк» и «Троя». Во время съемок в своей первой американской картине Пола МакГигана «Одержимость», где Диана сыграла одну из ключевых ролей, Лизу, вместе с такими актерами, как Джош Хартнетт, Роуз Бирн и Мэттью Лиллард, ее также отобрали на роль Елены Прекрасной в историческом фильме Вольфганга Петерсена «Троя». В этом фильме также снялись такие голливудские звезды, как Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Шон Бин и некоторые другие. Эта роль досталась Крюгер непросто: ей пришлось обойти более 3000 других кандидаток. Решающим фактором оказалось то, что режиссер фильма целенаправленно искал неизвестную актрису, выделяющуюся своей красотой. По требованию Петерсена Диане пришлось набрать 7 килограммов лишнего веса, чтобы ее героиня на экране выглядела «поокруглее». Актрисе, привыкшей к весу 48 килограммов, на съемках пришлось держать специальную диету, чтобы поддерживать «греческие» формы. Однако эти жертвы сполна окупились: «Троя» вышла в мировой прокат в мае 2004 года и стала одним из лучших фильмов года, а ее сборы составили около 500 миллионов долларов. Картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшие костюмы». После премьеры пресса Диану Крюгер провозгласила актрису «Открытием Голливуда».

Одним из значимых проектов в фильмографии Дианы Крюгер стал приключенческий боевик компании Walt Disney Pictures «Сокровище нации: Книга тайн» (2007). Эта картина – сиквел к фильму «Сокровище нации», где актриса вновь снялась в роли Эбигейл Чейз, а ее партнером был Николас Кейдж. В том же году в мировой прокат вышли еще три фильма с участием Дианы: «Охота Ханта», «Век помрачения» и «Прощай, Бафана». Показ комедии канадского режиссера Дени Аркана «Век помрачения» состоялся в день закрытия Каннского кинофестиваля вне конкурсной программы. В этой картине Диана сыграла одну из главных ролей. Осенью 2007 фильм был номинирован на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке».

Диана Крюгер - «Господин Никто»

В 2009 году на экраны вышел фантастический фильм «Господин Никто» бельгийского режиссера Жако Ван Дормаля. Действие картины происходит в недалеком будущем, когда главный герой (его играет Джаред Лето), внезапно просыпается старым и понимает, что является последним смертным на планете, доживающим свой век среди счастливых бессмертных людей. Помимо Дианы, исполнившей роль Анны, одного из центральных персонажей картины, в ней также принимали участие Джаред Лето и Сара Полли.

Самыми яркими фильмами с участием Дианы Крюгер после «Господина Никто» являются «Голыми ногами по слизнякам» (2010), «Отряд особого назначения» (2011), «Гостья» (2013), «Мост» (2013) и «Афера под прикрытием» (2016).

Личная жизнь Дианы Крюгер

В сентябре 2001 года Диана вышла замуж за французского актера и режиссера Гийома Кане. Они познакомились на дружеской вечеринке в одном из парижских клубов. После 5 совместно прожитых лет, в 2006 году они развелись. После этого актриса встречалась с Джошуа Джексоном, а в июле 2016 года Диана и Джошуа расстались после 10 лет отношений.

Диана Крюгер и Норман Ридус

После разрыва отношений с Джошуа Джексоном, Диана стала встречаться со звездой «Ходячих мертвецов» Норманом Ридусом. Пресса писала, что именно он стал причиной расставания Крюгер и Джексона, однако никто из них эту информацию не подтвердил.