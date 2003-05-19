Сэнди Эдвардс страстно увлечена своей работой. Она – геолог. Новые проекты, разработки, запланированные поездки. Она умеет добиваться своего, готова к трудностям, и тому подобное – у нее без сомнения блестящее резюме и хорошая карьера впереди. Поэтому оказаться посреди австралийской пустыни в качестве гида для почти незнакомого менеджера-японца, совсем не входило в ее планы. Разница культур, взаимное раздражение и жара в бескрайней пустыне. Если бы Сэнди сказали, что поездка, которая не сулила ничего, кроме потери времени и нервов, превратится в романтическое путешествие, она бы не поверила. Впрочем, это было только начало "японской истории", которой суждено перевернуть всю ее жизнь.

Развернуть