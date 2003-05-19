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Постер фильма Японская история
5.6
Киноафиша Фильмы Японская история
5.6

Японская история

, 2003
Japanese Story
Австралия / драма / 18+
Постер фильма Японская история
5.6

О фильме

Сэнди Эдвардс страстно увлечена своей работой. Она – геолог. Новые проекты, разработки, запланированные поездки. Она умеет добиваться своего, готова к трудностям, и тому подобное – у нее без сомнения блестящее резюме и хорошая карьера впереди. Поэтому оказаться посреди австралийской пустыни в качестве гида для почти незнакомого менеджера-японца, совсем не входило в ее планы. Разница культур, взаимное раздражение и жара в бескрайней пустыне. Если бы Сэнди сказали, что поездка, которая не сулила ничего, кроме потери времени и нервов, превратится в романтическое путешествие, она бы не поверила. Впрочем, это было только начало "японской истории", которой суждено перевернуть всю ее жизнь.

В ролях

Тони Коллетт
Тони Коллетт
Sandy Edwards
Готаро Цунасима
Hiromitsu Tachibana
Мэттью Диктински
Bill Baird
Юмико Танака
Yukiko Tachibana
Кейт Аткинсон
Jackie
Билл Янг
Jimmy Smithers
Рег Эванс
Bloke in Row Boat
Джордж Шевцов
James (lawyer)
Джастин Кларк
Джастин Кларк
Jane
Линетт Каррен
Mum
Режиссер Сью Брукс
Сценарист Элисон Тилсон
Композитор Elizabeth Drake
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 19 мая 2003
Дата выхода
1 апреля 2005 Россия Русский репортаж
25 сентября 2003 Австралия
1 апреля 2005 Беларусь
1 апреля 2005 Казахстан
15 апреля 2004 Португалия
1 апреля 2005 Украина
17 марта 2004 Франция
MPAA R
Бюджет $5 740 000
Сборы в мире $4 098 613
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), Fortissimo Films, Gecko Films Pty. Ltd.
Другие названия
Japanese Story, Uma História Japonesa de Amor, A japán szerető, Antitheseis, Encuentro de amor, Jaapanlase lugu, Japoniška istorija, Japońska historia, Una Historia Infiel, Японская история, ジャパニーズ・ストーリー, 日本故事, 어느 일본인 이야기

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Каннский кинофестиваль — все награды и номинации (1)
Обновлено 17 августа 2026

Отзывы о фильме

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