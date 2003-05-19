Сэнди Эдвардс страстно увлечена своей работой. Она – геолог. Новые проекты, разработки, запланированные поездки. Она умеет добиваться своего, готова к трудностям, и тому подобное – у нее без сомнения блестящее резюме и хорошая карьера впереди. Поэтому оказаться посреди австралийской пустыни в качестве гида для почти незнакомого менеджера-японца, совсем не входило в ее планы. Разница культур, взаимное раздражение и жара в бескрайней пустыне. Если бы Сэнди сказали, что поездка, которая не сулила ничего, кроме потери времени и нервов, превратится в романтическое путешествие, она бы не поверила. Впрочем, это было только начало "японской истории", которой суждено перевернуть всю ее жизнь.
ПроизводствоAustralian Film Finance Corporation (AFFC), Fortissimo Films, Gecko Films Pty. Ltd.
Другие названия
Japanese Story, Uma História Japonesa de Amor, A japán szerető, Antitheseis, Encuentro de amor, Jaapanlase lugu, Japoniška istorija, Japońska historia, Una Historia Infiel, Японская история, ジャパニーズ・ストーリー, 日本故事, 어느 일본인 이야기