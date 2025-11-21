Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»

Готовы ли вы к путешествию на самую опасную планету во Вселенной? Седьмая часть франшизы « Хищник » отправит вас в неизведанные ранее земли и впервые покажет кровожадных охотников с более человечной стороны.

Идти, тем кто любит:

Суровую и бескомпромиссную научную фантастику в духе «Чужого»;

Детально проработанные костюмы, грим и практические спецэффекты вместо засилья компьютерной графики;

Глубокое погружение в лор — специально для фильма лингвисты, работавшие над языком на’ви в «Аватаре», разработали письменность и устный язык хищников.

Можно пропустить, если:

Хотите увидеть классического хищника в его привычном амплуа охотника из первых фильмов;

Ждете от фантастических боевиков глубокой философии;

Не любите, когда у суровых героев-одиночек вдруг появляется напарник.

Что это за фильм?

Молодого хищника Дэка презирают из-за того, что он слабее своих сородичей, и даже родной отец пытается его убить. Желая доказать свою состоятельность, Дэк отправляется на опасную планету Генна, чтобы победить зловещего противника Калиска. Там он встречает андроида Тию, которая обещает привести его к логову Калиска, если Дэк, в свою очередь, поможет ей добраться до корабля. Так завязывается странная, необычная дружба двух совершенно не похожи друг на друга существ.

Для кого это кино?

Для фанатов оригинального «Хищника», которые ждали возвращения к мрачному и пугающему духу первой картины;

Для тех, кому понравились предыдущие части «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц», снятые Дэном Трахтенбергом;

Для тех, кто не боится перезапуска франшизы и хочет взглянуть на хищника под другим углом;

Для любителей научной фантастики, которые ценят бодрый экшн и поражающие воображение внеземные локации.

Отзывы зрителей:

Рейтинг imdb: 7.5. Рейтинг Кинопоиска: 7.5

«Дэн Трахтенберг дарит зрителю чистое развлекательное удовольствие, используя знакомые тропы, слегка абсурдный юмор и крышесносный экшн» (Мария Ракитина, «Канобу»).

«Очень крепкий, грамотно сделанный блокбастер, который работает равно как и отдельная история, так и фильм франшизы “Хищник”, который здорово расширяет лор» (отзыв пользователя «Кинопоиска»).

«Прекрасно снятый, огромный и мрачный мир “Хищника” вызывает у меня ассоциации с “Дюной”, а новые необычные существа напоминают “Аватара”» (отзыв пользователя imdb).

Если не это — вот альтернатива:

«Чужой» (1979) — эталон выживальческого хоррора в космосе с точки зрения человека, а не космических существ. «Пандорум» (2009) — напряженный боевик об астронавтах, которые из-за анабиоза потеряли память и пытаются понять, что делать с пассажирами их корабля. «Прометей» (2012) — если хочется более «умной» научной фантастики с отсылками к известным произведениям искусства.

Если понравился фильм: