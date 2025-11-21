Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»

Идти, тем кто любит:
- Суровую и бескомпромиссную научную фантастику в духе «Чужого»;
- Детально проработанные костюмы, грим и практические спецэффекты вместо засилья компьютерной графики;
- Глубокое погружение в лор — специально для фильма лингвисты, работавшие над языком на’ви в «Аватаре», разработали письменность и устный язык хищников.
Можно пропустить, если:
- Хотите увидеть классического хищника в его привычном амплуа охотника из первых фильмов;
- Ждете от фантастических боевиков глубокой философии;
- Не любите, когда у суровых героев-одиночек вдруг появляется напарник.
Что это за фильм?
Молодого хищника Дэка презирают из-за того, что он слабее своих сородичей, и даже родной отец пытается его убить. Желая доказать свою состоятельность, Дэк отправляется на опасную планету Генна, чтобы победить зловещего противника Калиска. Там он встречает андроида Тию, которая обещает привести его к логову Калиска, если Дэк, в свою очередь, поможет ей добраться до корабля. Так завязывается странная, необычная дружба двух совершенно не похожи друг на друга существ.
Для кого это кино?
- Для фанатов оригинального «Хищника», которые ждали возвращения к мрачному и пугающему духу первой картины;
- Для тех, кому понравились предыдущие части «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц», снятые Дэном Трахтенбергом;
- Для тех, кто не боится перезапуска франшизы и хочет взглянуть на хищника под другим углом;
- Для любителей научной фантастики, которые ценят бодрый экшн и поражающие воображение внеземные локации.
Отзывы зрителей:
- Рейтинг imdb: 7.5. Рейтинг Кинопоиска: 7.5
- «Дэн Трахтенберг дарит зрителю чистое развлекательное удовольствие, используя знакомые тропы, слегка абсурдный юмор и крышесносный экшн» (Мария Ракитина, «Канобу»).
- «Очень крепкий, грамотно сделанный блокбастер, который работает равно как и отдельная история, так и фильм франшизы “Хищник”, который здорово расширяет лор» (отзыв пользователя «Кинопоиска»).
- «Прекрасно снятый, огромный и мрачный мир “Хищника” вызывает у меня ассоциации с “Дюной”, а новые необычные существа напоминают “Аватара”» (отзыв пользователя imdb).
Если не это — вот альтернатива:
- «Чужой» (1979) — эталон выживальческого хоррора в космосе с точки зрения человека, а не космических существ.
- «Пандорум» (2009) — напряженный боевик об астронавтах, которые из-за анабиоза потеряли память и пытаются понять, что делать с пассажирами их корабля.
- «Прометей» (2012) — если хочется более «умной» научной фантастики с отсылками к известным произведениям искусства.
Если понравился фильм:
- «Хищник» (1987) — чтобы вернуться к истокам и вспомнить, с чего всё началось.
- «Риддик» (2013) — история такого же неуязвимого антигероя, борющегося за жизнь на смертоносной планете.
- «Сквозь горизонт» (1997) — образец умной и жесткой научной фантастики о безнадежной миссии на враждебной территории.