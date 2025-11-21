Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»

Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»

21 ноября 2025 13:11
Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»

Готовы ли вы к путешествию на самую опасную планету во Вселенной? Седьмая часть франшизы «Хищник» отправит вас в неизведанные ранее земли и впервые покажет кровожадных охотников с более человечной стороны. 

Идти, тем кто любит:

  • Суровую и бескомпромиссную научную фантастику в духе «Чужого»;
  • Детально проработанные костюмы, грим и практические спецэффекты вместо засилья компьютерной графики;
  • Глубокое погружение в лор — специально для фильма лингвисты, работавшие над языком на’ви в «Аватаре», разработали письменность и устный язык хищников.

Можно пропустить, если:

  • Хотите увидеть классического хищника в его привычном амплуа охотника из первых фильмов;
  • Ждете от фантастических боевиков глубокой философии;
  • Не любите, когда у суровых героев-одиночек вдруг появляется напарник.

Что это за фильм?

Молодого хищника Дэка презирают из-за того, что он слабее своих сородичей, и даже родной отец пытается его убить. Желая доказать свою состоятельность, Дэк отправляется на опасную планету Генна, чтобы победить зловещего противника Калиска. Там он встречает андроида Тию, которая обещает привести его к логову Калиска, если Дэк, в свою очередь, поможет ей добраться до корабля. Так завязывается странная, необычная дружба двух совершенно не похожи друг на друга существ.

Для кого это кино?

  • Для фанатов оригинального «Хищника», которые ждали возвращения к мрачному и пугающему духу первой картины;
  • Для тех, кому понравились предыдущие части «Добыча» и «Хищник: Убийца убийц», снятые Дэном Трахтенбергом;
  • Для тех, кто не боится перезапуска франшизы и хочет взглянуть на хищника под другим углом;
  • Для любителей научной фантастики, которые ценят бодрый экшн и поражающие воображение внеземные локации.

Отзывы зрителей:

  • Рейтинг imdb: 7.5. Рейтинг Кинопоиска: 7.5
  • «Дэн Трахтенберг дарит зрителю чистое развлекательное удовольствие, используя знакомые тропы, слегка абсурдный юмор и крышесносный экшн» (Мария Ракитина, «Канобу»).
  • «Очень крепкий, грамотно сделанный блокбастер, который работает равно как и отдельная история, так и фильм франшизы “Хищник”, который здорово расширяет лор» (отзыв пользователя «Кинопоиска»).
  • «Прекрасно снятый, огромный и мрачный мир “Хищника” вызывает у меня ассоциации с “Дюной”, а новые необычные существа напоминают “Аватара”» (отзыв пользователя imdb).

Если не это — вот альтернатива:

  1. «Чужой» (1979) — эталон выживальческого хоррора в космосе с точки зрения человека, а не космических существ.
  2. «Пандорум» (2009) — напряженный боевик об астронавтах, которые из-за анабиоза потеряли память и пытаются понять, что делать с пассажирами их корабля.
  3. «Прометей» (2012) — если хочется более «умной» научной фантастики с отсылками к известным произведениям искусства.

Если понравился фильм:

  1. «Хищник» (1987) — чтобы вернуться к истокам и вспомнить, с чего всё началось.
  2. «Риддик» (2013) — история такого же неуязвимого антигероя, борющегося за жизнь на смертоносной планете.
  3. «Сквозь горизонт» (1997) — образец умной и жесткой научной фантастики о безнадежной миссии на враждебной территории.
Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Кому смотреть новогоднюю комедию «Ёлки 12» Читать дальше 11 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Читать дальше 12 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Читать дальше 12 декабря 2025
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Читать дальше 12 декабря 2025
Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Читать дальше 12 декабря 2025
ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше