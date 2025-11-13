Встречайте принцессу Розалину: вышел трейлер мультфильма «Галактика Супер Марио в кино»

Nintendo и Illumination представили трейлер анимационного блокбастера «Галактика Супер Марио в кино» на основе знаменитой серии видеоигр Super Mario. Мультик представляет собой прямое продолжение «Братьев Супер Марио в кино» — в 2023 году этот проект стал глобальным хитом, собрав в прокате $1,36 млрд. Премьера второй части намечена на 26 апреля 2026 года.

Трейлер начинается с показа маленького Боузера (Джек Блэк), который теперь живет в миниатюрной версии своего замка после того, как в конце первого фильма его уменьшил мини-гриб. Он сохраняет враждебные отношения с Марио (Крист Пратт), но, похоже, начинает симпатизировать Луиджи (Чарли Дэй). После их перепалки появляется новая угроза — Боузер-младший (Бенни Сэфди), который стремится вырвать своего отца из плена братьев-сантехников. Ролик завершается яркой экшен-сценой, в которой новая героиня в лице Розалины (Бри Ларсон) использует свои магические силы, чтобы уничтожить гигантского робота.

Также в сюжете вновь будут фигурировать принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой) и Тоад (Кигэн-Майкл Ки).

Режиссерами выступают Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Автор сценария — Мэтт Фогель. Это же трио работало над первой частью.