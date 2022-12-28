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Когда покажут «Один дома» по телевизору?

28 декабря 2022 15:45
Когда покажут «Один дома» по телевизору?

Фильмы из серии «Один дома» в зимние праздники ежегодно пересматривают по телевизору тысячи семей. Эта киноэпопея давно стала одним из узнаваемых символов Рождества и Нового года по всему миру. Когда и по какому каналу покажут «Один дома» в России зимой 2022-2023 года, написала для своих читателей Киноафиша.

Первый фильм франшизы вышел на экраны в 1990 году. По сюжету большая семья Маккаллистеров собирается в пригородном коттедже недалеко от Чикаго в канун Рождества, чтобы вместе отправиться на каникулы в Париж. Младшему сыну Кевину постоянно достаются насмешки и издевательства старших братьев и кузенов, и он буквально мечтает, чтобы «обожаемые» родственники куда-нибудь запропастились. Рождественским утром желание мальчика неожиданно сбывается: он просыпается в доме совершенно один. Сначала Кевин радуется такому повороту событий, но затем начинает беспокоиться о родных и о своем будущем. А вскоре в доме появляются грабители…

Последующие части фильма повторяют идею первой истории, только главный герой остается в одиночестве уже не в своем доме, а в аэропорту и в богатом особняке. А в третьем и пятом фильмах семейство Маккаллистеров заменяется на семьи Прюитов и Бакстеров.

Когда покажут «Один дома» по телевизору?
«Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Один дома 3»

Когда «Один дома» покажут по ТВ:

  • 2 января в 16:05 – Первый канал – «Один дома»
  • 3 января в 16:25 – Первый канал – «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
  • 3 января в 18:15 в 18:00 – Первый канал – «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
  • 5 января в 14:10 – Первый канал – «Один дома»
  • 6 января в 14:30 – Первый канал – «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

В эти праздники показывать «Один дома» по телевизору начнут уже 2 января. В этот день посмотреть первую часть фильма можно будет на Первом канале ближе к вечеру.

2, 3, 5 и 6 января первый и второй фильмы будут показаны по «Первому каналу» днем. Этот вариант отлично подойдет для неспешного семейного отдыха дома перед телевизором после веселого празднования Нового года.

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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