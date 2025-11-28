Меню
28 ноября 2025 11:37
Кому смотреть мультфильм «Зверополис 2»

Наконец-то! Долгожданное продолжение, которого мы ждали без малого 10 лет. «Зверополис 2» снова зовет в удивительный город, где хищники и травоядные живут вместе. Какую загадку храбрым напарникам Джуди Хоппс и Нику Уайлду предстоит разгадать на этот раз?

Идти, тем кто любит:

  • Первую часть — узнаете, что стало с Джуди и Ником после того, как они одолели коварную мисс Барашкис;

  • Умный и добрый юмор — шутки здесь и для детей, и взрослых. Много иронии и забавных отсылок;

  • Детально проработанные миры — Зверополис стал еще больше и интереснее. А еще вместе с героями вы откроете новые, скрытые от любопытных глаз локации.

Можно пропустить, если:

  • Считаете, что сиквелы всегда хуже;

  • Не любите анимацию вообще — это классический диснеевский мультфильм с яркими красками и четкой моралью;

  • Боитесь пресмыкающихся — здесь змеи в центре внимания.

Что это за фильм?

Джуди и Ник работают в полиции и охраняют покой жителей Зверополиса, но вот надвигается новая угроза. Поползли слухи, что в городе появился загадочный змей Гари Да’Снейк. Чтобы понять, какую опасность он представляет для обитателей мегаполиса, герои отправляются в тайный город рептилий, где им, разумеется, не рады.

Для кого это кино?

  • Для тех, кто хочет провести уютный вечер с детьми или друзьями;

  • Для тех, кто верит в силу дружбы и хочет зарядиться позитивным настроением;

  • Для тех, кто с нетерпением ждал продолжения;

  • Для тех, кто соскучился по взаимным подколкам Джуди и Ника.

Отзывы зрителей:

  • «У «Зверополиса 2» есть душа, которой будто бы долгое время недоставало другим анимационным фильмам Disney. У ленты действительно есть смысл, и авторы уделили большое внимание связи между Ником и Джуди» (Peter Debruge, IndieWire).

  • «Продолжение нашумевшего мультфильма оправдывает долгое производство. Проект превосходит все ожидания ослепительным визуалом, тонким юмором и дозой душевности» (Frank Scheck, The Hollywood Reporter).

  • «Здесь действительно больше эпизодов партнерства Ника и Джуди, и фильм отлично показывает их разные точки зрения, напряжение между ними, потребность в понимании и более тонкие моменты, которые случаются между друзьями — многие из них взрослые оценят больше, чем дети» (отзыв пользователя imdb).

Если не это — вот альтернатива:

  1. «Стич-Хэд.Хранитель монстров» — если хочется увидеться неведомых зверушек самых разных сортов (все герои — забавные монстрики).

  2. «Эльф и украденное Рождество» — если у вас уже новогоднее настроение и хочется праздничной истории.

  3. «Книга джунглей и слоненок Бимбо» — еще одна история о необычной дружбе, на этот раз между слоненком, псом и девочкой.

Если понравился фильм:

  1. «Ранго» (2011) — оскароносный мультфильм о ящерке с тонким юмором и кучей отсылок к поп-культуре.

  2. «Зверопой» (2016) — яркий и веселый мюзикл об антропоморфных животных, которые устроили песенный конкурс.

  3. «Плохие парни» (2022) — история о преступниках-животных, которые, как и Ник Уайлд, меняются в лучшую сторону.

Арина Виногородская
