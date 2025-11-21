Меню
Девочка переносит свое сознание в тело бобра в трейлере мультфильма «Прыгуны»

21 ноября 2025 11:04
Новый оригинальный проект Pixar.

Студия Pixar, принадлежащая корпорации Disney, выпустила трейлер своего предстоящего мультфильма «Прыгуны». Релиз за рубежом намечен на 6 марта 2026 года.

Главной героиней выступает обожающая животных девочка по имени Мэйбл, которая получает доступ к небывалой технологии. Дело в том, что ученые нашли способ переносить человеческое сознание в тела сконструированных животных. Сделано это было с целью изучения звериного мира. Узнав об этом удивительном изобретении, Мэйбл немедленно решила опробовать его на себе. В результате она очнулась в лесу в теле бобра-робота и обнаружила, что понимает окружающих диких животных. В дальнейшем Мэйбл осваивается среди них и узнает подлинные законы фауны. Более того, девочка в облике бобра агитирует других животных выступить против людей, но эта задумка выходит из-под контроля и выливается в большой переполох.

Среди ключевых персонажей также стоит выделить оптимистичного короля бобров Джорджа и звериного политика Джерри, который во всем пытается поддерживать порядок.

Режиссером мультика выступает Дэниэл Чонг («Вся правда о медведях: Фильм»). Он же работал над сценарием вместе с Джесси Эндрюсом.

Фото: Pixar
Юрий Волошин
