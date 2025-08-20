Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout

Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout

20 августа 2025 11:21
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout

Дивный новый мир ждет.

Стрим-сервис Amazon Prime Video представил трейлер второго сезона постапокалиптического сериала Fallout, основанного на одноименной видеоигре компании Bethesda. Новые серии начнут выходить 17 декабря в еженедельном формате. Заключительный эпизод станет доступен 4 февраля 2026 года. В разработке уже находится третий сезон.

Действие разворачивается на территории США спустя два с лишним века после ядерной войны, случившейся в 2077 году. По сюжету девушка Люси Маклин (Элла Пернелл) покидает Убежище 33 и впервые выбирается на опустошенную поверхность, чтобы отыскать своего пропавшего отца Хэнка (Кайл Маклоклен). В дальнейшем героиня знакомится с охотником за головами Гулем (Уолтон Гоггинс) и сквайром Братства Стали по имени Максимус (Аарон Мотен). Постепенно выясняется, что катаклизм, положивший конец цивилизации, связан с корпорацией Vault-Tec.

В ролике показано, как Люси и Гуль заходят в город Нью-Вегас, после чего следуют флешбэки в которых ключевой фигурой является Роберт Хаус (Джастин Теру). Этот персонаж, вскользь появившийся в первом сезоне, управляет Нью-Вегасом. Более того, он был одним из тех, кто принял решение сбросить ядерную бомбу на человечество, чтобы навечно обеспечить Vault-Tec прибылью, а себя — властью.

В конце трейлера Люси и Гуль сталкиваются с монстром, который известен как коготь смерти.

Фото: Amazon Prime Video
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Читать дальше 20 августа 2025
Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Читать дальше 20 августа 2025
Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Читать дальше 19 августа 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 19 августа 2025
Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Читать дальше 18 августа 2025
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Читать дальше 18 августа 2025
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья «Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья Читать дальше 20 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
Вышел трейлер хоррора «Хороший мальчик», снятого с точки зрения собаки Вышел трейлер хоррора «Хороший мальчик», снятого с точки зрения собаки Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше