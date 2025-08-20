Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout

Стрим-сервис Amazon Prime Video представил трейлер второго сезона постапокалиптического сериала Fallout, основанного на одноименной видеоигре компании Bethesda. Новые серии начнут выходить 17 декабря в еженедельном формате. Заключительный эпизод станет доступен 4 февраля 2026 года. В разработке уже находится третий сезон.

Действие разворачивается на территории США спустя два с лишним века после ядерной войны, случившейся в 2077 году. По сюжету девушка Люси Маклин (Элла Пернелл) покидает Убежище 33 и впервые выбирается на опустошенную поверхность, чтобы отыскать своего пропавшего отца Хэнка (Кайл Маклоклен). В дальнейшем героиня знакомится с охотником за головами Гулем (Уолтон Гоггинс) и сквайром Братства Стали по имени Максимус (Аарон Мотен). Постепенно выясняется, что катаклизм, положивший конец цивилизации, связан с корпорацией Vault-Tec.

В ролике показано, как Люси и Гуль заходят в город Нью-Вегас, после чего следуют флешбэки в которых ключевой фигурой является Роберт Хаус (Джастин Теру). Этот персонаж, вскользь появившийся в первом сезоне, управляет Нью-Вегасом. Более того, он был одним из тех, кто принял решение сбросить ядерную бомбу на человечество, чтобы навечно обеспечить Vault-Tec прибылью, а себя — властью.

В конце трейлера Люси и Гуль сталкиваются с монстром, который известен как коготь смерти.