5 рождественских фильмов для изучения английского

Каждую зиму канал Hallmark выпускает несколько фильмов про рождественские чудеса и романтику. Это легкое кино для создания праздничного настроения.

А еще оно отлично подойдет для того, чтобы попрактиковаться в английском: сюжеты тут несложные, язык простой и финал ― гарантированно счастливый. Вместе с онлайн-школой английского Skyeng мы выбрали несколько лучших фильмов для создания праздничной атмосферы.

#XMas

Ради участия в конкурсе Джен решает прикинуться семейным инфлюенсером. Правда, семьи у нее на самом деле нет, но не беда: Джен просит своего лучшего друга Макса изобразить ее мужа, а в качестве ребенка выступает малолетний племянник. Блог Джен бьет все рекорды популярности, но в какой-то момент она встает перед выбором: продолжать изображать идеальную жену и маму или раскрыть правду.

Зачем смотреть: чтобы научиться разговаривать о блоггинге, инфлюенсерах и соцсетях и тут же попрактиковать актуальный английский на индивидуальных уроках с преподавателем в Skyeng .

My Southern Family Christmas

Когда Кэмпбелл в качестве журналиста едет освещать традиционное празднование Рождества в Луизиане, она не подозревает, что эта командировка изменит ее жизнь. Во время поездки она встретит своего отца, у которого уже давно есть новая семья. Впрочем, папа ее не узнает. Стоит ли открывать ему глаза на правду или лучше оставить все, как есть?

Зачем смотреть: чтобы узнать, как отмечают зимние праздники в южных штатах.

12 Gifts of Christmas

Анна, безработная художница, едва сводит концы с концами, но под Рождество ей везёт ― ей предлагают работу персонального шопинг-консультанта для Марка, нервного и занятого руководителя большой корпорации. Задача Анны ― помочь Марку закупить праздничные подарки. А заодно объяснить управленцу, помешанному на цифрах, что не все в мире измеряется деньгами.

Зачем смотреть: чтобы настроиться на предновогодний шоппинг.

A Holiday Spectacular

В 1958 году Мэгги, наследница из Филадельфии, готовится выйти замуж. Разумеется, ее ― девушку из высшего общества ― ждет торжество, на которое соберутся все сливки пенсильванской аристократии. Но внезапно Мэгги решает отложить свадьбу, чтобы отправиться в Нью-Йорк и осуществить свою тайную мечту: станцевать на сцене Radio City Music Hall.

Зачем смотреть: чтобы узнать, как по мнению американцев выглядит ностальгическая праздничная атмосфера.

A Big Fat Family Christmas

Лив — амбициозный фотокорреспондент из известной и состоятельной семьи. Но она вовсе не хочет пользоваться своими родственными связями ― наоборот, Лив мечтает добиться успеха самостоятельно. Поэтому, получив задание снять репортаж о праздничной вечеринке семьи Чанг, Лив скрывает от коллег, что она сама является частью этого клана. Но ложь заводит ее слишком далеко, и Лив окончательно запутывается в отношениях с работодателем, Чангами и симпатичным коллегой Генри.

Зачем смотреть: чтобы узнать, как разговаривают журналисты глянца.