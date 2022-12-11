Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Таинственное убийство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 5 рождественских фильмов для изучения английского

5 рождественских фильмов для изучения английского

11 декабря 2022 15:43
5 рождественских фильмов для изучения английского

Каждую зиму канал Hallmark выпускает несколько фильмов про рождественские чудеса и романтику. Это легкое кино для создания праздничного настроения.

А еще оно отлично подойдет для того, чтобы попрактиковаться в английском: сюжеты тут несложные, язык простой и финал ― гарантированно счастливый. Вместе с онлайн-школой английского Skyeng мы выбрали несколько лучших фильмов для создания праздничной атмосферы.

#XMas

5 рождественских фильмов для изучения английского

Ради участия в конкурсе Джен решает прикинуться семейным инфлюенсером. Правда, семьи у нее на самом деле нет, но не беда: Джен просит своего лучшего друга Макса изобразить ее мужа, а в качестве ребенка выступает малолетний племянник. Блог Джен бьет все рекорды популярности, но в какой-то момент она встает перед выбором: продолжать изображать идеальную жену и маму или раскрыть правду.

Зачем смотреть: чтобы научиться разговаривать о блоггинге, инфлюенсерах и соцсетях и тут же попрактиковать актуальный английский на индивидуальных уроках с преподавателем в Skyeng.

My Southern Family Christmas

5 рождественских фильмов для изучения английского

Когда Кэмпбелл в качестве журналиста едет освещать традиционное празднование Рождества в Луизиане, она не подозревает, что эта командировка изменит ее жизнь. Во время поездки она встретит своего отца, у которого уже давно есть новая семья. Впрочем, папа ее не узнает. Стоит ли открывать ему глаза на правду или лучше оставить все, как есть?

Зачем смотреть: чтобы узнать, как отмечают зимние праздники в южных штатах.

12 Gifts of Christmas

5 рождественских фильмов для изучения английского

Анна, безработная художница, едва сводит концы с концами, но под Рождество ей везёт ― ей предлагают работу персонального шопинг-консультанта для Марка, нервного и занятого руководителя большой корпорации. Задача Анны ― помочь Марку закупить праздничные подарки. А заодно объяснить управленцу, помешанному на цифрах, что не все в мире измеряется деньгами.

Зачем смотреть: чтобы настроиться на предновогодний шоппинг.

A Holiday Spectacular

5 рождественских фильмов для изучения английского

В 1958 году Мэгги, наследница из Филадельфии, готовится выйти замуж. Разумеется, ее ― девушку из высшего общества ― ждет торжество, на которое соберутся все сливки пенсильванской аристократии. Но внезапно Мэгги решает отложить свадьбу, чтобы отправиться в Нью-Йорк и осуществить свою тайную мечту: станцевать на сцене Radio City Music Hall.

Зачем смотреть: чтобы узнать, как по мнению американцев выглядит ностальгическая праздничная атмосфера.

A Big Fat Family Christmas

5 рождественских фильмов для изучения английского

Лив — амбициозный фотокорреспондент из известной и состоятельной семьи. Но она вовсе не хочет пользоваться своими родственными связями ― наоборот, Лив мечтает добиться успеха самостоятельно. Поэтому, получив задание снять репортаж о праздничной вечеринке семьи Чанг, Лив скрывает от коллег, что она сама является частью этого клана. Но ложь заводит ее слишком далеко, и Лив окончательно запутывается в отношениях с работодателем, Чангами и симпатичным коллегой Генри.

Зачем смотреть: чтобы узнать, как разговаривают журналисты глянца.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
5 рождественских фильмов для изучения английского 5 рождественских фильмов для изучения английского Читать далее 11 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
«Ёлки 9»: полное обновление франшизы «Ёлки 9»: полное обновление франшизы Читать далее 10 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Второй сезон «Уэнсдэй»: все, что нам известно на данный момент Читать далее 12 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Related video