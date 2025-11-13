Миранда и Энди воссоединяются спустя 20 лет в тизере «Дьявол носит Prada 2»

Студия 20th Century выпустила первый тизер-трейлер продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» (2006).

В коротком ролике Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип гордо расхаживает по коридорам «Подиума» в красных туфлях на шпильке, а затем к ней в лифте присоединяется ее бывшая ассистентка Энди Сакс (Энн Хэтэуэй).

«Долго же тебя пришлось ждать», — рычит Миранда, а Энди ухмыляется и надевает черные солнцезащитные очки.

«Дьявол носит Prada 2» расскажет о главном редакторе журнала «Подиум» Миранде Пристли, которая пытается сохранить свои карьерные позиции в мире, где печатная журналистика находится в упадке. В это же время Миранда сталкивается с Эмили Чарльтон (Эмили Блант), своей бывшей младшей помощницей, которая теперь занимает руководящую должность в люксовой группе, чьи рекламные деньги так нужны Пристли.

Оригинальный фильм «Дьявол носит Prada» повествует о выпускнице колледжа Энди Сакс, которая стремится получить работу журналистки. Вскоре она получает место младшей помощницы Пристли в журнале «Подиум». В дальнейшем Энди приближается к своей мечте, но вынуждена выбирать между карьерой и сохранением личных отношений.