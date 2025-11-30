Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах

«Очень странные дела» (вторая половина 5-го сезона)

25 и 31 декабря, Netflix

В провинциальном Хоукинсе по традиции происходит всякая чертовщина. Во время путешествия по Изнанке подростки вновь натыкаются на Векну, представляющего смертельную угрозу для всего города. Впереди их ждет финальная схватка с монстром.

«Очень странные дела» — сериал, благодаря которому Netflix в конце 2010-х стал главным стримингом планеты. Четвертый сезон шоу оказался «Войной бесконечности» от мира сериалов, а пятый обещает стать грандиозным «Финалом». Первые серии, вышедшие 26 ноября, сняли опасения зрителей: шоу стало еще масштабнее и мрачнее, чем прежде. Впереди — заключительные эпизоды, которые наверняка побьют все рекорды по количеству просмотров.

12 декабря, Netflix

Молодого священника направляют в помощь харизматичному монсеньеру, но ему не удается поладить с прихожанами. Ситуация усугубляется, когда монсеньера находят мертвым. Загадочное убийство потрясает маленький городок, где у каждого есть свои тайны. Чтобы раскрыть запутанное дело, полиции приходится обратиться за помощью к знаменитому сыщику.

В 2019 году Райан Джонсон выпустил «Достать ножи», где остроумно вывернул классический детектив наизнанку. На волне успеха постановщик создал сиквел, вышедший в 2022 году сразу на Netflix и повторивший успех оригинала. Спустя еще три года на стриминге выходит третья часть, в которой вновь блистает Дэниэл Крэйг. Компанию экс-Бонду составляют звезды первой величины: Джош О’Коннор, Эндрю Скотт, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Джереми Реннер и многие другие.

1 декабря, KION

Жизнь добросовестной сотрудницы таможни Светы Суворовой превращается в кошмар, когда мафия берет в заложники ее мужа. Единственный шанс его спасти — отступить от своих железных принципов и совершить преступление. Перед Светой стоит мучительный вопрос — сможет ли она переступить через себя, чтобы сохранить любовь.

«Тоннель» — главная отечественная новинка декабря, где сыграли Елизавета Боярская и Сергей Гилев. Режиссером проекта выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога»), а сценарий написала Настя Кузнецова, работавшая над «Чиками». Критики высоко оценили первые серии, отметив, что авторам сериала удалось выдержать баланс между психологическим триллером и остросюжетной криминальной историей, рассчитанной на самую широкую аудиторию.

17 декабря, Amazon Prime Video

В Америке будущего, пережившей ядерную катастрофу, Люси путешествует по пустоши в поисках отца. В этом девушке помогает охотник за головами Гуль и рыцарь Братства Стали, вместе с которыми она попадает в таинственный Нью-Вегас. Там герои узнают шокирующую правду о том, что послужило причиной апокалипсиса 200 лет назад.

Также зрителей ждет возвращение Fallout — одного из главных стриминговых хитов последних лет, основанного на одноименной серии игр. К своим ролям вернулись все ключевые звезды, включая Эллу Пернелл, Уолтона Гоггинса и Кайла Маклоклена. Настоящий новогодний подарок всем поклонникам постапокалиптического жанра.

18 декабря, Netflix

Продолжение истории американки в Европе. События вновь происходят в Риме, но некоторые сцены развернутся в Париже, а героиня продолжит решать проблемы на работе и в личной жизни.

«Эмили в Париже» — зрительский хит, покоривший женскую аудиторию стильными нарядами и увлекательной романтической историей. Вопреки негодованию критиков, обвиняющих сериал во вторичности и избыточной сентиментальности, ромком остается одним из самых просматриваемых на Netflix. Продолжение «Эмили в Париже» точно порадует всех поклонников предыдущих сезонов, а остальным, вероятно, лучше просто обойти его стороной.

4 декабря, «Иви», START

Семейный бизнес «Галактика» на грани краха под давлением санкций и внутренних распрей. Ситуация усугубляется с появлением старого врага семьи, который хочет уничтожить компанию любыми средствами. Пока угроза нарастает, наследники продолжают ожесточенную борьбу за лидерство, где старые обиды и амбиции грозят довести империю до окончательного краха.

«Золотое дно» — сериал по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых, который мгновенно окрестили «нашим ответом "Наследникам"». Во втором сезоне вновь сыграли Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, к которым присоединились Даниил Страхов, Сергей Горошко и Игорь Верник. Удастся ли создателям хита удержать планку — узнаем в декабре.

5 декабря, Starz

Бывший раб Ашур, добившись власти, выкупает гладиаторскую школу. Вместе с бесстрашной воительницей он создает новаторское и жестокое зрелище, бросая вызов римской элите.

«Спартак: Дом Ашура» — спин-офф телесериала «Спартак», ставшего хитом в начале 2010-х. Шоураннером проекта выступил Стивен Денайт, работавший над оригиналом, а к роли Ашура вернулся Ник Тарабей. Поклонникам старого сериала и ценителям исторического жанра — обязательно к просмотру.