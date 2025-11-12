Меню
12 ноября 2025 14:53
За дело вновь берутся десантники: вышел трейлер комедии «За Палыча! 2»

Ироничное, но искреннее кино о том, как мужчины исправляют совершенные в юности ошибки.

Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер второй части народной комедии «За Палыча!» Сиквел выйдет в прокат 1 января 2026 года. Знакомые герои снова соберутся вместе, чтобы показать, что подлинное армейское товарищество, десантное братство и чувство юмора позволят найти выход из сложнейшей ситуации.

Некогда Артем Голубь был надменным мажором, в решении всех проблем полагаясь на влияние и связи своего отца. Однако случилось непредвиденное: в результате ДТП Тема оказывается в ВДВ. Отслужив, он взялся за работу и воспитание дочери. Тем временем прославленный десантник Палыч (Сергей Шакуров) ухаживает за яблочным садом и грезит спокойной жизни. Нарушает идиллию приезд в Подгорный предпринимателя Василия, который намеревается снести памятник Воину-освободителю, чтобы построить на этом месте торговый центр. Палыч выступает против, а затем пропадает. Чтобы разобраться в ситуации, Тема вновь собирает десантную команду.

В актерский состав, кроме Шакурова, вошли Евгений Зарубин, Константин Крюков, Максим Коновалов, Денис Кузнецов, Валерий Баринов и Екатерина Лисина. Компанию им составили новички Николай Наумов, Егор Овчинников, Татьяна Догилева и Анатолий Журавлев. Режиссером выступает Максим Боев. Над сценарием он работал с Георгием Афанасьевым.

Фото: «Каро Премьер»
Виктория Аморина
