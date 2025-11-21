Священнослужители противостоят вселенскому злу в трейлере хоррора «Астрал. 13 инкарнаций зла»

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила трейлер мистического фильма ужасов на религиозную тематику «Астрал. 13 инкарнаций зла». Прокатчик обещает, что зрителям предстоит «настоящее погружение в мир сверхъестественного ужаса и психологического напряжения».

По сюжету орден священников противостоит двенадцати воплощениям зла. Но древняя легенда гласит, что однажды появится тринадцатое воплощение, которое запустит апокалипсис. Чтобы ликвидировать могучую сверхъестественную угрозу, объединившую в себе всех изгнанных демонов, монахиня по имени Иния обращается за помощью к сестре Микаэле, которая обладает способностью видеть духов, но отреклась от этого дара.

«Астрал. 13 инкарнаций зла» представляет собой спин-офф самого кассового корейского хоррора в истории «Черные священники» (2015), сборы которого достигли $36,6 млн. Режиссером ответвления выступил Квон Хёк-чэ, ранее снявший такие картины, как «Посредник» (2010) и «Отсчет» (2023).

Работая над «Астралом, 13 инкарнаций зла», Квон Хёк-чэ в своем подходе к изображению экзорцизма соединил традиционные католические ритуалы и корейские шаманские практики.