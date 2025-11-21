Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Священнослужители противостоят вселенскому злу в трейлере хоррора «Астрал. 13 инкарнаций зла»

Священнослужители противостоят вселенскому злу в трейлере хоррора «Астрал. 13 инкарнаций зла»

21 ноября 2025 17:10
Священнослужители противостоят вселенскому злу в трейлере хоррора «Астрал. 13 инкарнаций зла»

Фильм стартует в кинотеатрах 27 ноября.

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила трейлер мистического фильма ужасов на религиозную тематику «Астрал. 13 инкарнаций зла». Прокатчик обещает, что зрителям предстоит «настоящее погружение в мир сверхъестественного ужаса и психологического напряжения».

По сюжету орден священников противостоит двенадцати воплощениям зла. Но древняя легенда гласит, что однажды появится тринадцатое воплощение, которое запустит апокалипсис. Чтобы ликвидировать могучую сверхъестественную угрозу, объединившую в себе всех изгнанных демонов, монахиня по имени Иния обращается за помощью к сестре Микаэле, которая обладает способностью видеть духов, но отреклась от этого дара.

«Астрал. 13 инкарнаций зла» представляет собой спин-офф самого кассового корейского хоррора в истории «Черные священники» (2015), сборы которого достигли $36,6 млн. Режиссером ответвления выступил Квон Хёк-чэ, ранее снявший такие картины, как «Посредник» (2010) и «Отсчет» (2023).

Работая над «Астралом, 13 инкарнаций зла», Квон Хёк-чэ в своем подходе к изображению экзорцизма соединил традиционные католические ритуалы и корейские шаманские практики.

Фото: World Pictures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше