7 декабря в Санкт-Петербурге соберутся более 1000 практиков нейросетей

29 ноября 2025 12:05
«Питерский промпт. Вторая серия» — конференция про искусственный интеллект от организаторов «Сурового Питерского форума».

Здесь вы сможете познакомиться с теми, кто реально внедряет ИИ: автоматизирует аналитику, пишет промпты, запускает новые продукты и получает конкурентное преимущество на рынке.

Всего будет 4 потока и 28 спикеров:

Первый поток: нейросети для творческих и личных задач.

Второй поток: нейросети для бизнеса и управления.

Третий поток: нейросети для маркетинга.

Четвёртый поток: нейросети для онлайн-образования и заработка.

Среди тем конференции:

— Как связать Google Таблицы и ChatGPT и полностью убрать рутину;

— Революция подкастинга: создание аудио-контента за 15 минут;

— CustDevAI — использование нейросетей в customer development;

— Кейс Kuchenland: как создавалась коллекция посуды и декора с помощью нейросетей;

— Как автоматизировать бизнес-процессы продаж и контроля качества с помощью AI, который доступен каждому уже сегодня;

— AI-маркетинге: от промптов к процессам;

— Как сохранить и увеличить прибыль в 2026 году при росте расходов с помощью ИИ;

— Хакни нейросети: личный ассистент 24/7. Мастер-класс по созданию AI-агента, который сам напишет промпт за вас.

Участвовать можно как офлайн, так и онлайн. Записи докладов всех потоков входят в оба тарифа.

Присоединяйтесь к практикам ИИ — оформите билет сегодня.

Для наших читателей — специальные условия — скидка 10% по промокоду АDVERTRONIC.

Бронируйте участие по ссылке https://clck.ru/3QW9Vt

Виктория Аморина
