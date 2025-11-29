7 декабря в Санкт-Петербурге соберутся более 1000 практиков нейросетей

Здесь вы сможете познакомиться с теми, кто реально внедряет ИИ: автоматизирует аналитику, пишет промпты, запускает новые продукты и получает конкурентное преимущество на рынке.
Всего будет 4 потока и 28 спикеров:
Первый поток: нейросети для творческих и личных задач.
Второй поток: нейросети для бизнеса и управления.
Третий поток: нейросети для маркетинга.
Четвёртый поток: нейросети для онлайн-образования и заработка.
Среди тем конференции:
— Как связать Google Таблицы и ChatGPT и полностью убрать рутину;
— Революция подкастинга: создание аудио-контента за 15 минут;
— CustDevAI — использование нейросетей в customer development;
— Кейс Kuchenland: как создавалась коллекция посуды и декора с помощью нейросетей;
— Как автоматизировать бизнес-процессы продаж и контроля качества с помощью AI, который доступен каждому уже сегодня;
— AI-маркетинге: от промптов к процессам;
— Как сохранить и увеличить прибыль в 2026 году при росте расходов с помощью ИИ;
— Хакни нейросети: личный ассистент 24/7. Мастер-класс по созданию AI-агента, который сам напишет промпт за вас.
Участвовать можно как офлайн, так и онлайн. Записи докладов всех потоков входят в оба тарифа.
Присоединяйтесь к практикам ИИ — оформите билет сегодня.
Для наших читателей — специальные условия — скидка 10% по промокоду АDVERTRONIC.
Бронируйте участие по ссылке https://clck.ru/3QW9Vt