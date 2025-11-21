Проникновенная беседа о любви: в Москве состоялась третья «viju ночь эмоций»

19 ноября в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла третья «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. В этот раз темой встречи стала любовь. Гости и приглашенные специалисты исследовали это всеобъемлющее явление на примере кино.

Масштаб проблематики оказался необычайно велик, ведь в центре внимания оказалась не только положительная сторона любви, но и ее искаженные вариации, в числе которых созависимые отношения, абьюз, чрезвычайная ревность, нарциссизм и другие опасные вещи.

В компании кинокритиков, психолога и сексолога присутствующие гости посмотрели три «эмоциональных сета». Каждый состоял из кинофрагментов, в которых раскрывается тот или иной аспект любви: романтическая близость, любовь между детьми и родителями, а также любовь к себе. После каждого сета эксперты высказывали свое компетентное мнение, а также вступали в дискуссию и отвечали на вопросы публики.

Так, психолог Максим Коваленко поведал о том, как отличить «здоровые» отношения от абьюзивных. Он также отметил разницу между самоценностью и эгоизмом. К обсуждению этих проблем с несколько иного ракурса подключилась сексолог и консультант в сфере сексуальных и семейных отношений Татьяна Коломыцева. Она говорила о телесности, границах, интимности и желаниях. В свою очередь кинокритик Егор Москвитин и продюсер Жан Просянов объяснили, как кино влияет на наши представления о любви, а также как с этой темой визуально обходятся кинематографисты.