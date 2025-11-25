Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве прошла торжественная премьера фильма «По-братски»

В Москве прошла торжественная премьера фильма «По-братски»

25 ноября 2025 12:24
В Москве прошла торжественная премьера фильма «По-братски»

Широкий релиз состоится 27 ноября. Дистрибьютором выступает «Каро Премьер».

21 ноября в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии «По-братски». На красную дорожку вышли звезды отечественного кино, продюсеры и знаменитости. Среди них оказались актрисы Агния Кузнецова, Поля Полякова, Анна Калашникова, актеры Сергей Друзьяк, Михаил Тарабукин, Глеб Бочков, ведущие шоу «Женский форум» Наталья Борисова и Ольга Парфенюк, стендап-комики Елизавета-Варвара Ананова и Маргарита Родина, продюсер Владимир Игнатьев, режиссер Марк Горобец, певица Murana и многие другие.

В зрительском зале картину представили ее создатели в лице продюсеров и режиссеров Оксаны Лахно и Филиппа Абрютина. Также в презентации приняли участие актеры Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко, Сергей Баталов, Владимир Селиванов, Никита Паршин и Яков Гущин.

Кроме кинопоказа, программа вечера включала вручение призов Международного кинофестиваля «Северный характер» — фильм «По-братски» был награжден за лучший актерский ансамбль. Также перед показом картины выступила известная группа «Интонация», исполнившая свои главные хиты.

Фото: Фотограф: Геннадий Авраменко
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше