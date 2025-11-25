В Москве прошла торжественная премьера фильма «По-братски»

21 ноября в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии «По-братски». На красную дорожку вышли звезды отечественного кино, продюсеры и знаменитости. Среди них оказались актрисы Агния Кузнецова, Поля Полякова, Анна Калашникова, актеры Сергей Друзьяк, Михаил Тарабукин, Глеб Бочков, ведущие шоу «Женский форум» Наталья Борисова и Ольга Парфенюк, стендап-комики Елизавета-Варвара Ананова и Маргарита Родина, продюсер Владимир Игнатьев, режиссер Марк Горобец, певица Murana и многие другие.

В зрительском зале картину представили ее создатели в лице продюсеров и режиссеров Оксаны Лахно и Филиппа Абрютина. Также в презентации приняли участие актеры Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко, Сергей Баталов, Владимир Селиванов, Никита Паршин и Яков Гущин.

Кроме кинопоказа, программа вечера включала вручение призов Международного кинофестиваля «Северный характер» — фильм «По-братски» был награжден за лучший актерский ансамбль. Также перед показом картины выступила известная группа «Интонация», исполнившая свои главные хиты.