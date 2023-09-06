От Нового года до Первомая: 10 душевных российских фильмов про семейные праздники

Отечественные режиссеры и сценаристы нередко обращаются за вдохновением к теме семейных праздников. Простор для творчества здесь действительно огромен: и запутанные родственные перипетии, и традиционные ценности, и понятный каждому русскому человеку добрый бытовой юмор, и, конечно, множество трогающих за душу историй о взаимоотношениях самых близких людей. 7 сентября в прокат выходит еще один фильм, который точно порадует всех поклонников доброго семейного кино, – комедия «Праздники» от режиссера Бориса Дергачева. Главные роли в ней исполняют Мария Аронова, Виталий Хаев, Сергей Бурунов и другие современные звезды.

В центре событий оказывается среднестатистическая семья Пыжовых с любящими немолодыми родителями и двумя дочерьми на выданье. Мать Наталья Николаевна уверена, что ее муж счастлив в браке, а дети идеально воспитаны. Но в канун майских праздников на поверхность всплывают сразу несколько неприглядных тайн: супруг не отличается верностью, а ухажеры дочерей, мягко говоря, не соответствуют требованиям родителей. Долгие выходные в кругу семьи должны или исправить, или окончательно усугубить эту ситуацию…

8 Марта в нашей стране – это не только Международный женский день, но и главный аналог американского Дня матери. С этим праздником мы в первую очередь спешим поздравить любимых мам. Строгие или нежные, совсем молодые или умудренные опытом, бизнес-леди или домохозяйки – матери бывают разные, и отношения с ними зачастую могут складываться непросто, но заменить маму не сможет никогда и никто. Именно этим женщинам посвящена комедийная мелодрама «Мамы» с Дмитрием Дюжевым, Сергеем Безруковым, Егором Бероевым и другими выдающимися российскими актерами. Фильм объединяет 8 трогательных историй о мамах и их детях, произошедших 8 Марта. Каждая новелла смотрится на одном дыхании. Отличный вариант, чтобы и посмеяться, и поплакать у экрана всей семьей!

Мамы

Если свой «профессиональный» праздник есть у мам, то почему бы не провести такой же для пап? Ведь папы разные нужны, папы разные важны! Режиссер фильма Анна Матисон постаралась устроить День отца хотя бы на экране и отдать дань уважения самым главным мужчинам в нашей жизни. Пока талантливый хирург рискует карьерой ради больного ребенка, бывший летчик старается стать хорошим отцом для приемного мальчишки, пожилой актер изображает липового папу на свадьбе девушки-сироты, а известный режиссер решается на первую в жизни встречу с родными сыновьями. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради всех этих трогательных и запутанных сюжетов, а также ради множества смешных и знакомых многим жизненных ситуаций.

Папы

Елки (2010)

Но самый главный праздник в России – это, конечно, Новый год! Не будем сейчас вспоминать весь бесконечный перечень соответствующих советских фильмов, включая «Иронию судьбы» и «Чародеев». Остановимся на более современной российской классике. Первые «Елки» влюбили в себя миллионы зрителей разных возрастов и из разных уголков страны. Эту по-настоящему добрую и искреннюю комедию смело можно смотреть с детьми, вторыми половинками, родителями, друзьями или в одиночестве для поднятия настроения. Каждый найдет в переплетении сюжетных линий хоть что-то для себя. Действие разворачивается одновременно в 11 городах, а в центре событий оказываются самые разнообразные колоритные персонажи: влюбленный в поп-звезду таксист, верящая в чудеса девочка из детдома, лыжник и сноубордист, бизнесмен, гастарбайтер и даже президент. Словом, если вы до сих пор ни разу не посмотрели «Елки», советуем вам срочно это сделать! А для преданных поклонников этой франшизы у фильма есть множество сиквелов.

Елки

Многие зрители давно знают и любят авторскую кинофраншизу «Квартета И» о четверке друзей, которые в разных обстоятельствах искрометно обсуждают всевозможные житейские проблемы. Второй фильм «О чем еще говорят мужчины», вышедший в 2011 году, посвящен Новому году и часто попадает в праздничные киноподборки. А вот о третьей части «О чем говорят мужчины. Продолжение» в контексте праздников частенько забывают. Конечно, фильм не посвящен той или иной конкретной дате, однако значительная часть его сюжета отведена традиционным семейным застольям, хорошо знакомым каждому русскому человеку. Саша, Слава, Камиль и Леша, очень давно не собиравшиеся вместе, сбегают от быта на выходные в Питер. Но уже в пути Леша понимает, что он забыл про юбилей дальнего родственника дяди Бори, из-за чего на него может разобидеться все многочисленное семейство. В поезде ребята во всех красках вспоминают типичные детали подобных праздников, свойственные исключительно жителям нашей страны. Есть в этом что-то ностальгическое и почти трагичное, но не смеяться невозможно!

О чем говорят мужчины. Продолжение

Еще один мудрый, веселый и немного грустный проект «Квартета И». Сперва ребята сняли успешную драматическую комедию «Громкая связь» (кстати, тоже отчасти праздничную), выкупив права на сюжет у создателей итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». А потом родился неожиданный сиквел «Обратная связь», посвященный Новому году. Четверо друзей вместе со своими вторыми половинками собираются в арендованном коттедже в канун праздника и решают поиграть в «невинную» игру на честность. Разумеется, это приводит к череде нежелательных откровений и конфликтов, справиться с которыми поможет только настоящая дружба и любовь. Помимо Камиля Ларина, Александра Демидова, Ростислава Хаита и Леонида Бараца, в картине в ролях их жен снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Замечательный актерский ансамбль, камерная атмосфера и глубокий смысл – то, что доктор прописал!

Обратная связь

На дворе опять сентябрь, а значит, во всех российских семьях собирают детей в школу. День знаний – это тоже, знаете ли, важный праздник, который нужно отметить, даже если возвращаться за парту не хочется ни педагогам, ни детям, ни родителям. «Дневник мамы первоклассника» – это злободневная комедийная мелодрама со Светланой Ходченковой, обязательная к просмотру всем, кто только готовится отдать ребенка в школу или уже грызет гранит науки вместе с новоиспеченным учеником. События развиваются в хронологическом порядке – с 1 сентября до последнего учебного дня. Мальчик Вася знакомится с различными предметами, находит друзей и даже встречает первую любовь, а мама сопровождает и направляет его на этом непростом пути во взрослую жизнь.

Дневник мамы первоклассника

Хоть День всех влюбленных и не является исконно русским праздником, в последние десятилетия его с удовольствием отмечают и в нашей стране. И действительно, почему бы не посвятить еще один день такому замечательному светлому чувству, как любовь? Фильм рассказывает о том, насколько неожиданной и безрассудной иногда может быть стрела Амура. Сюжет объединяет несколько новелл от разных режиссеров, события которых происходят 14 февраля. Разочарованный в женщинах после развода Роман решается на свидание вслепую, костюмершу Алину чуть не сбивает на улице незнакомец, влюбленные подростки собираются перейти на новый этап отношений, а подвозящий молодую пару таксист оказывается не тем, за кого себя выдавал.

День слепого Валентина

Первое мая (2001)

Мир, труд, май! Пусть советские годы остались далеко позади, три этих слова до сих пор отзываются в сердце русского человека приятной ностальгией. Фильм «Первое мая» – это целое бытописание отдельно взятой семьи на фоне исторических событий, показанное через череду майских праздников – с 1934 года до наших дней. Мы застаем главного героя Павла и его семью в разные годы и на разных этапах жизни, но неизменно 1 мая. Отличная драматическая сага для всех, кто ностальгирует по СССР.

Первое мая

Отношение к этой откровенной и неоднозначной комедии Жоры Крыжовникова может быть разным. Но не упомянуть ее в числе громких праздничных фильмов все же нельзя, ведь картина посвящена широкой русской свадьбе. В центре событий оказываются влюбленные Наташа и Роман, собирающиеся сочетаться браком. Но беда в том, что невеста хочет обвенчаться наедине на побережье, а родные жениха настаивают на шумном банкете. Вот и приходится ребятам организовывать сразу две свадьбы. Разумеется, все, что может пойти не по плану, идет не по плану! Смотреть этот фильм лучше без детей и не в самом лиричном расположении духа. Тем не менее он отлично отражает некоторые реалии традиционных семейных праздников в нашей стране. Кстати, съемки велись всего 23 дня – практически экспромтом, что тоже добавляет фильму колоритной реалистичности.

Горько!

Добрый и веселый отечественный фильм Карена Оганесяна, посвященный сразу двум праздникам – Дню Победы и свадьбе. В главных ролях снялись Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова и другие яркие звезды кино и телевидения. А сюжет переносит нас в май 1945 года. Страна отмечает самое радостное и светлое событие века и готовится к первому мирному лету. А вернувшиеся домой с фронта летчики Вадик, Миша, Леша, Гарик и Ваня решают по этому поводу найти себе достойных невест. Фильм объединяет в себе исторический экскурс, мелодраматическое начало и отличный душевный юмор.