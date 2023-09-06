От Нового года до Первомая: 10 душевных российских фильмов про семейные праздники
В честь премьеры новой комедии «Праздники» вспоминаем самые веселые киноистории о родственниках.
Праздники (2023)
Отечественные режиссеры и сценаристы нередко обращаются за вдохновением к теме семейных праздников. Простор для творчества здесь действительно огромен: и запутанные родственные перипетии, и традиционные ценности, и понятный каждому русскому человеку добрый бытовой юмор, и, конечно, множество трогающих за душу историй о взаимоотношениях самых близких людей. 7 сентября в прокат выходит еще один фильм, который точно порадует всех поклонников доброго семейного кино, – комедия «Праздники» от режиссера Бориса Дергачева. Главные роли в ней исполняют Мария Аронова, Виталий Хаев, Сергей Бурунов и другие современные звезды.
В центре событий оказывается среднестатистическая семья Пыжовых с любящими немолодыми родителями и двумя дочерьми на выданье. Мать Наталья Николаевна уверена, что ее муж счастлив в браке, а дети идеально воспитаны. Но в канун майских праздников на поверхность всплывают сразу несколько неприглядных тайн: супруг не отличается верностью, а ухажеры дочерей, мягко говоря, не соответствуют требованиям родителей. Долгие выходные в кругу семьи должны или исправить, или окончательно усугубить эту ситуацию…
Мамы (2012)
8 Марта в нашей стране – это не только Международный женский день, но и главный аналог американского Дня матери. С этим праздником мы в первую очередь спешим поздравить любимых мам. Строгие или нежные, совсем молодые или умудренные опытом, бизнес-леди или домохозяйки – матери бывают разные, и отношения с ними зачастую могут складываться непросто, но заменить маму не сможет никогда и никто. Именно этим женщинам посвящена комедийная мелодрама «Мамы» с Дмитрием Дюжевым, Сергеем Безруковым, Егором Бероевым и другими выдающимися российскими актерами. Фильм объединяет 8 трогательных историй о мамах и их детях, произошедших 8 Марта. Каждая новелла смотрится на одном дыхании. Отличный вариант, чтобы и посмеяться, и поплакать у экрана всей семьей!
Папы (2022)
Если свой «профессиональный» праздник есть у мам, то почему бы не провести такой же для пап? Ведь папы разные нужны, папы разные важны! Режиссер фильма Анна Матисон постаралась устроить День отца хотя бы на экране и отдать дань уважения самым главным мужчинам в нашей жизни. Пока талантливый хирург рискует карьерой ради больного ребенка, бывший летчик старается стать хорошим отцом для приемного мальчишки, пожилой актер изображает липового папу на свадьбе девушки-сироты, а известный режиссер решается на первую в жизни встречу с родными сыновьями. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради всех этих трогательных и запутанных сюжетов, а также ради множества смешных и знакомых многим жизненных ситуаций.
Елки (2010)
Но самый главный праздник в России – это, конечно, Новый год! Не будем сейчас вспоминать весь бесконечный перечень соответствующих советских фильмов, включая «Иронию судьбы» и «Чародеев». Остановимся на более современной российской классике. Первые «Елки» влюбили в себя миллионы зрителей разных возрастов и из разных уголков страны. Эту по-настоящему добрую и искреннюю комедию смело можно смотреть с детьми, вторыми половинками, родителями, друзьями или в одиночестве для поднятия настроения. Каждый найдет в переплетении сюжетных линий хоть что-то для себя. Действие разворачивается одновременно в 11 городах, а в центре событий оказываются самые разнообразные колоритные персонажи: влюбленный в поп-звезду таксист, верящая в чудеса девочка из детдома, лыжник и сноубордист, бизнесмен, гастарбайтер и даже президент. Словом, если вы до сих пор ни разу не посмотрели «Елки», советуем вам срочно это сделать! А для преданных поклонников этой франшизы у фильма есть множество сиквелов.
О чем говорят мужчины. Продолжение (2018)
Многие зрители давно знают и любят авторскую кинофраншизу «Квартета И» о четверке друзей, которые в разных обстоятельствах искрометно обсуждают всевозможные житейские проблемы. Второй фильм «О чем еще говорят мужчины», вышедший в 2011 году, посвящен Новому году и часто попадает в праздничные киноподборки. А вот о третьей части «О чем говорят мужчины. Продолжение» в контексте праздников частенько забывают. Конечно, фильм не посвящен той или иной конкретной дате, однако значительная часть его сюжета отведена традиционным семейным застольям, хорошо знакомым каждому русскому человеку. Саша, Слава, Камиль и Леша, очень давно не собиравшиеся вместе, сбегают от быта на выходные в Питер. Но уже в пути Леша понимает, что он забыл про юбилей дальнего родственника дяди Бори, из-за чего на него может разобидеться все многочисленное семейство. В поезде ребята во всех красках вспоминают типичные детали подобных праздников, свойственные исключительно жителям нашей страны. Есть в этом что-то ностальгическое и почти трагичное, но не смеяться невозможно!
Обратная связь (2020)
Еще один мудрый, веселый и немного грустный проект «Квартета И». Сперва ребята сняли успешную драматическую комедию «Громкая связь» (кстати, тоже отчасти праздничную), выкупив права на сюжет у создателей итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». А потом родился неожиданный сиквел «Обратная связь», посвященный Новому году. Четверо друзей вместе со своими вторыми половинками собираются в арендованном коттедже в канун праздника и решают поиграть в «невинную» игру на честность. Разумеется, это приводит к череде нежелательных откровений и конфликтов, справиться с которыми поможет только настоящая дружба и любовь. Помимо Камиля Ларина, Александра Демидова, Ростислава Хаита и Леонида Бараца, в картине в ролях их жен снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Замечательный актерский ансамбль, камерная атмосфера и глубокий смысл – то, что доктор прописал!
Дневник мамы первоклассника (2014)
На дворе опять сентябрь, а значит, во всех российских семьях собирают детей в школу. День знаний – это тоже, знаете ли, важный праздник, который нужно отметить, даже если возвращаться за парту не хочется ни педагогам, ни детям, ни родителям. «Дневник мамы первоклассника» – это злободневная комедийная мелодрама со Светланой Ходченковой, обязательная к просмотру всем, кто только готовится отдать ребенка в школу или уже грызет гранит науки вместе с новоиспеченным учеником. События развиваются в хронологическом порядке – с 1 сентября до последнего учебного дня. Мальчик Вася знакомится с различными предметами, находит друзей и даже встречает первую любовь, а мама сопровождает и направляет его на этом непростом пути во взрослую жизнь.
День слепого Валентина (2022)
Хоть День всех влюбленных и не является исконно русским праздником, в последние десятилетия его с удовольствием отмечают и в нашей стране. И действительно, почему бы не посвятить еще один день такому замечательному светлому чувству, как любовь? Фильм рассказывает о том, насколько неожиданной и безрассудной иногда может быть стрела Амура. Сюжет объединяет несколько новелл от разных режиссеров, события которых происходят 14 февраля. Разочарованный в женщинах после развода Роман решается на свидание вслепую, костюмершу Алину чуть не сбивает на улице незнакомец, влюбленные подростки собираются перейти на новый этап отношений, а подвозящий молодую пару таксист оказывается не тем, за кого себя выдавал.
Первое мая (2001)
Мир, труд, май! Пусть советские годы остались далеко позади, три этих слова до сих пор отзываются в сердце русского человека приятной ностальгией. Фильм «Первое мая» – это целое бытописание отдельно взятой семьи на фоне исторических событий, показанное через череду майских праздников – с 1934 года до наших дней. Мы застаем главного героя Павла и его семью в разные годы и на разных этапах жизни, но неизменно 1 мая. Отличная драматическая сага для всех, кто ностальгирует по СССР.
Горько! (2013)
Отношение к этой откровенной и неоднозначной комедии Жоры Крыжовникова может быть разным. Но не упомянуть ее в числе громких праздничных фильмов все же нельзя, ведь картина посвящена широкой русской свадьбе. В центре событий оказываются влюбленные Наташа и Роман, собирающиеся сочетаться браком. Но беда в том, что невеста хочет обвенчаться наедине на побережье, а родные жениха настаивают на шумном банкете. Вот и приходится ребятам организовывать сразу две свадьбы. Разумеется, все, что может пойти не по плану, идет не по плану! Смотреть этот фильм лучше без детей и не в самом лиричном расположении духа. Тем не менее он отлично отражает некоторые реалии традиционных семейных праздников в нашей стране. Кстати, съемки велись всего 23 дня – практически экспромтом, что тоже добавляет фильму колоритной реалистичности.
Пять невест (2011)
Добрый и веселый отечественный фильм Карена Оганесяна, посвященный сразу двум праздникам – Дню Победы и свадьбе. В главных ролях снялись Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова и другие яркие звезды кино и телевидения. А сюжет переносит нас в май 1945 года. Страна отмечает самое радостное и светлое событие века и готовится к первому мирному лету. А вернувшиеся домой с фронта летчики Вадик, Миша, Леша, Гарик и Ваня решают по этому поводу найти себе достойных невест. Фильм объединяет в себе исторический экскурс, мелодраматическое начало и отличный душевный юмор.