Кому смотреть хоррор «Пять ночей с Фредди 2»

В 2023 году на экраны вышел фильм ужасов « Пять ночей с Фредди » по мотивам одноименной серии игр о зловещих аниматрониках, оживающих по ночам. Фильм собрал в 10 раз больше своего бюджета и обзавелся поклонниками по всему миру, так что сиквел не заставил себя долго ждать. История продолжается!

Идти, тем кто любит:

Первую часть и видеоигры — увидите полюбившихся персонажей и перенесетесь в знакомые локации;

Атмосферные хорроры — здесь нет литров крови, зато много пугающих звуков и выглядывающих из темноты злодеев;

Камерные истории в замкнутых пространствах — большая часть действия разворачивается в «Пиццерии Фредди Фазбера».

Можно пропустить, если:

Плохо спите по ночам — после просмотра будете бояться темноты;

Не любите скримеры — по канонам жанра, здесь много неожиданных пугалок;

Ждете жирную точку в финале — уже идет работа над третьей частью серии.

Что это за фильм?

Спустя год после кошмара в «Пиццерии Фредди Фазбера» история об аниматрониках и кровожадном маньяке Уильяме Афтоне стала городской легендой. Бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон), сотрудница полиции Ванесса (Элизабет Лиэл) и младшая сестра Майка Эбби (Пайпер Рубио) пытаются жить дальше так, как будто ничего не произошло. Но однажды Эбби решает разузнать настоящую судьбу своих друзей-аниматроников, тем самым запуская цепочку ужасающих событий.

Для кого это кино?

Для тех, кто любит пощекотать себе нервы;

Для тех, кто хочет провести вечер в компании друзей — фильм идеально подходит для того, чтобы вместе повизжать от страха;

Для тех, кому нравятся истории о зловещих игрушках типа куклы Чаки.

Если не это — вот альтернатива:

«Сущность» — если хочется хоррора с психологическим уклоном (и если любите Бенедикта Камбербэтча — он здесь в главной роли). «Сомния. Кошмар вернулся» — если любите хорроры, действие которых происходит ночью (тут речь пойдет о демоне сонного паралича). «Астронавт» — если нравятся научно-фантастические хорроры об иноземных существах.

Если понравился фильм: