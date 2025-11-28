Кому смотреть хоррор «Пять ночей с Фредди 2»

Меню
28 ноября 2025 11:16
В 2023 году на экраны вышел фильм ужасов «Пять ночей с Фредди» по мотивам одноименной серии игр о зловещих аниматрониках, оживающих по ночам. Фильм собрал в 10 раз больше своего бюджета и обзавелся поклонниками по всему миру, так что сиквел не заставил себя долго ждать. История продолжается! 

Идти, тем кто любит:

  • Первую часть и видеоигры — увидите полюбившихся персонажей и перенесетесь в знакомые локации;

  • Атмосферные хорроры — здесь нет литров крови, зато много пугающих звуков и выглядывающих из темноты злодеев;

  • Камерные истории в замкнутых пространствах — большая часть действия разворачивается в «Пиццерии Фредди Фазбера».

Можно пропустить, если:

  • Плохо спите по ночам — после просмотра будете бояться темноты;

  • Не любите скримеры — по канонам жанра, здесь много неожиданных пугалок;

  • Ждете жирную точку в финале — уже идет работа над третьей частью серии.

Что это за фильм?

Спустя год после кошмара в «Пиццерии Фредди Фазбера» история об аниматрониках и кровожадном маньяке Уильяме Афтоне стала городской легендой. Бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон), сотрудница полиции Ванесса (Элизабет Лиэл) и младшая сестра Майка Эбби (Пайпер Рубио) пытаются жить дальше так, как будто ничего не произошло. Но однажды Эбби решает разузнать настоящую судьбу своих друзей-аниматроников, тем самым запуская цепочку ужасающих событий.

Для кого это кино?

  • Для тех, кто любит пощекотать себе нервы;

  • Для тех, кто хочет провести вечер в компании друзей — фильм идеально подходит для того, чтобы вместе повизжать от страха;

  • Для тех, кому нравятся истории о зловещих игрушках типа куклы Чаки.

Если не это — вот альтернатива:

  1. «Сущность» — если хочется хоррора с психологическим уклоном (и если любите Бенедикта Камбербэтча — он здесь в главной роли).

  2. «Сомния. Кошмар вернулся» — если любите хорроры, действие которых происходит ночью (тут речь пойдет о демоне сонного паралича).

  3. «Астронавт» — если нравятся научно-фантастические хорроры об иноземных существах.

Если понравился фильм:

  1. «Бабадук» (2014) — жуткий хоррор о мальчике, который видит чудовищ.

  2. «Проклятие Аннабель» (2014) — похожая история о злом духе, таящемся в кукле.

  3. «Страна чудес Вилли» (2021) — хоррор об оживших аниматрониках, но с комедийной интонацией и Николасом Кейджем в главной роли.

Арина Виногородская
