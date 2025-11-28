Кому смотреть хоррор «Пять ночей с Фредди 2»

Идти, тем кто любит:
Первую часть и видеоигры — увидите полюбившихся персонажей и перенесетесь в знакомые локации;
Атмосферные хорроры — здесь нет литров крови, зато много пугающих звуков и выглядывающих из темноты злодеев;
Камерные истории в замкнутых пространствах — большая часть действия разворачивается в «Пиццерии Фредди Фазбера».
Можно пропустить, если:
Плохо спите по ночам — после просмотра будете бояться темноты;
Не любите скримеры — по канонам жанра, здесь много неожиданных пугалок;
Ждете жирную точку в финале — уже идет работа над третьей частью серии.
Что это за фильм?
Спустя год после кошмара в «Пиццерии Фредди Фазбера» история об аниматрониках и кровожадном маньяке Уильяме Афтоне стала городской легендой. Бывший охранник Майк (Джош Хатчерсон), сотрудница полиции Ванесса (Элизабет Лиэл) и младшая сестра Майка Эбби (Пайпер Рубио) пытаются жить дальше так, как будто ничего не произошло. Но однажды Эбби решает разузнать настоящую судьбу своих друзей-аниматроников, тем самым запуская цепочку ужасающих событий.
Для кого это кино?
Для тех, кто любит пощекотать себе нервы;
Для тех, кто хочет провести вечер в компании друзей — фильм идеально подходит для того, чтобы вместе повизжать от страха;
Для тех, кому нравятся истории о зловещих игрушках типа куклы Чаки.
Если не это — вот альтернатива:
«Сущность» — если хочется хоррора с психологическим уклоном (и если любите Бенедикта Камбербэтча — он здесь в главной роли).
«Сомния. Кошмар вернулся» — если любите хорроры, действие которых происходит ночью (тут речь пойдет о демоне сонного паралича).
«Астронавт» — если нравятся научно-фантастические хорроры об иноземных существах.
Если понравился фильм:
«Бабадук» (2014) — жуткий хоррор о мальчике, который видит чудовищ.
«Проклятие Аннабель» (2014) — похожая история о злом духе, таящемся в кукле.
«Страна чудес Вилли» (2021) — хоррор об оживших аниматрониках, но с комедийной интонацией и Николасом Кейджем в главной роли.