В прокат выходит биографическая драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»

25 ноября 2025 13:09
Дистрибьютором выступает компания Ten Letters.

27 ноября в кинотеатрах стартует историческая драма на основе реальных событий «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца». Фильм посвящен пастору и видному деятелю антинацистского движения Дитриху Бонхёфферу, которого на экране воплотил Йонас Дасслер. В актерский состав также вошел звездный немецкий актер Аугуст Диль Мастер и Маргарита», «Тайная жизнь»).

Молодой теолог и пастор в берлинской Ционскирхе Дитрих Бонхёффер пользуется большим уважением среди видных ученых. Кроме того, его стремление к истине и активное участие в религиозной жизни города делают его духовным лидером местной протестантской общины. Ситуация кардинально меняется в 1933 году, когда власть в стране захватывает Нацистская партия во главе с Адольфом Гитлером. Проницательный Бонхёффер быстро понимает, сколь ужасны планы Гитлера и его приспешников, поэтому противится новому режиму и противостоит попыткам нового правительства создать послушную ему церковь. Более того, в 1938 году Бонхёффер принимает участие в антинацистском заговоре.

Режиссером и автором сценария выступает Тодд Комарники, на чьем счету работа над такими картинами, как «Чудо на Гудзоне» и «Игры разумов». Оператор — Джон Мэтисон, снявший массу известных блокбастеров, в числе которых «Гладиатор», «Август Раш», «Логан» и многие другие.

Фото: Ten Letters
Юрий Волошин
