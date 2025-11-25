Никита Кологривый предстанет в образе Жени Лукашина в «Невероятных приключениях Шурика»

Премьера картины состоится в Новый год в эфире ТНТ и в кинотеатрах 11 декабря. Никита Кологривый появится в образе Жени Лукашина из « Иронии судьбы ». В разговоре с редакцией Киноафиши он поделился своими киновдохновениями, рассказал, какие образы его волнуют, и кого из актеров считает ориентиром.

Ваш любимый режиссер?

Назову иностранных, чтобы никого из наших режиссеров не обидеть. Среди российских много любимых режиссеров и фильмов, поэтому не хочу выделять кого-то одного.

Из зарубежных — это Квентин Тарантино, Гай Ричи, братья Коэн, Эмир Кустурица.

И, безусловно, я бы снял шляпу перед всеми нашими советскими режиссерами — великими, как я считаю.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Наверное, «Звездные войны». Вроде бы фильм начала 2000-х, но он произвел на меня огромное впечатление. Образ Энакина Скайуокера, его превращение в Дарта Вейдера — как архетип — сильно запомнился. Мне близка его сюжетная линия и переход на темную сторону. Этот мотив вообще часто всплывает в персонажах, которых я играю. Думаю, он меня впечатлил и как актера, и как зрителя.

Из российских фильмов это, наверное, «Приключения Электроника». Это кино моего детства — я очень его любил и верил в ту историю.

И, конечно, классика: «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука»… У нас много замечательного кино, но вот эти остались в памяти с детства.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

«Викинги», «Игра престолов» — я люблю подобные истории. Из российских — «Бригада», это безусловная классика. Еще «Комбинация» — на 100% жанровый эталон. Из зарубежных — «Банши» и, конечно, «Остаться в живых».

Любимая комедия?

«Очень страшное кино» — первая, вторая, третья и четвертая части. Люблю весь цикл.

Любимый актер, который вдохновляет?

Том Круз — человек, который сам делает невероятные трюки. Это планка. Возможно, я когда-нибудь решусь на такие вызовы. А может, и нет — не знаю. Но он — один из немногих, кто действительно вдохновляет.

Если говорить об отношении к подготовке роли в профессии, то это, наверное, Дэниэл Дэй-Льюис. Он может позволить себе уйти работать сапожником ради подготовки к роли.

Любимый советский фильм?

Очень хорошее кино — «Отпуск в сентябре» и «Белые росы».

Что смотрите прямо сейчас?

Смотрю фильм «Нокдаун». Интересен тем, что связан с темой бокса, которая мне близка. Получилось очень достойное кино.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Сложно выделить один. Думаю, все наши сериалы стоит показать миру!