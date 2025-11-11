Развод, бомба, Новый год: вышел трейлер комедии «Тик-так»

Меню
11 ноября 2025 13:50
Первый комедийный опыт режиссера Николая Хомерики.

Дистрибьютор «Центр Кино» выпустил трейлер новогодней комедии «Тик-так», которую снял Николай ХомерикиЧистые», «Белый снег», «Море волнуется раз»). Фильм выйдет в прокат 27 ноября.

В центре сюжета — работающие актерами супруги Алена (Александра Власова) и Артем (Егор Корешков) Савельевы. Спустя 15 лет брака они осознают, что дальше им не по пути, и решают развестись. Однако прежде им предстоит отработать в образе Деда Мороза и Снегурочки на детском празднике. Именно тогда случается новогоднее античудо: Артем и Алена оказываются заперты в гримерке с бомбой. Теперь, чтобы выжить, отчужденным супругам нужно заново найти общий язык.

В актерский состав также вошла Олеся Иванченко, прославившаяся как ведущая шоу «Натальная карта» и исполнительница главной роли в сериале «Няня Оксана».

По словам Хомерики, его фильм прежде всего посвящен проблеме разводов. Режиссер стремился показать, что за любовь всегда стоит бороться.

Над сценарием картины работали Владимир Зайкин и Ольга Николаева. Производством проекта занимается продюсерский центр ArtMasters при содействии Министерства культуры РФ.

Фото: «Центр Кино»
Юрий Волошин
