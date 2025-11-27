Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Идти, тем кто любит:
-
Одноименную мангу Тацуки Фудзимото и аниме-сериал 2022 года;
-
Безумный экшен — битвы динамичные, яркие и очень креативные;
-
Неоднозначных персонажей — во время просмотра отношение к ним то и дело будет меняться.
Можно пропустить, если:
-
Плохо переносите жестокие сцены — здесь их, по канонам жанра, много;
-
Любите простые и ясные сюжеты — история нелинейная, полная неожиданных поворотов;
-
Не знакомы с оригиналом — будет сложновато разобраться в контексте и персонажах.
Что это за фильм?
Охотник на демонов Дэндзи, способный превращать свои конечности в бензопилы, отправляется на свидание со своей возлюбленной Макимой. По пути он попадает под дождь и, пережидая его в телефонной будке, знакомится с работницей соседнего кафе Резе. У молодых людей оказывается много общего, и Дэндзи постепенно влюбляется в девушку, еще не подозревая, что она не та, за кого себя выдает
Для кого это кино?
-
Для фанатов «Человека-бензопилы», которые хотят больше погрузиться в историю любимых персонажей;
-
Для тех, кто любит зрелищный экшен, который ни на секунду не дает заскучать;
-
Для ценителей аниме и мрачных историй.
Отзывы зрителей:
-
Рейтинг imdb: 8.5. Рейтинг Кинопоиска: 8.3
-
«Идеальный баланс комедии, романтики, экшен-слэшера и размышлений на важные темы» (Евгений Белоусов, «Кинопоиск»).
-
«Сочетание захватывающего экшена и глубокого развития персонажей гарантирует, что фильм — это не просто визуальное зрелище, а история, которая не отпускает зрителя еще долго после финальных титров» (отзыв пользователя сайта imdb).
Если не это — вот альтернатива:
-
«Мэри Сью против всех» — если хочется бодрого экшена, но без демонов и потусторонних сил.
-
«Астрал: 13 инкарнаций зла» — если хочется историй о демонах, но с упором на хоррор, а не на экшен.
-
«Стометровка» — если нравится аниме-стилистика, но хочется не кровавого боевика, а драматической истории об обычных людях.
Если понравился фильм:
-
«Атака титанов» (2013) — тоже эпичный сюжет, сложные персонажи и шокирующие повороты.
-
«Токийский гуль» (2014) — история о превращении человека в монстра. Похожие темы изоляции и идентичности.
-
«Магическая битва» (2020) — похожая история о борьбе старшеклассника с опасными демонами.