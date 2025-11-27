Меню
Киноафиша Новости Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

27 ноября 2025 13:14
Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Что если в мире, в котором мы живем, обитают опасные демоны, рожденные из человеческих страхов? И противостоять им могут только охотники, одним из которых становится бедный юноша, получивший после несчастного случая сверхспособности? В 2018 году манга «Человек-бензопила» стала настоящим хитом и уже через 4 года получила адаптацию в виде сериала. Сейчас на экраны выходит полнометражный фильм, продолжающий историю Человека-бензопилы.

Идти, тем кто любит:

  • Одноименную мангу Тацуки Фудзимото и аниме-сериал 2022 года;

  • Безумный экшен — битвы динамичные, яркие и очень креативные;

  • Неоднозначных персонажей — во время просмотра отношение к ним то и дело будет меняться.

Можно пропустить, если:

  • Плохо переносите жестокие сцены — здесь их, по канонам жанра, много;

  • Любите простые и ясные сюжеты — история нелинейная, полная неожиданных поворотов;

  • Не знакомы с оригиналом — будет сложновато разобраться в контексте и персонажах.

Что это за фильм?

Охотник на демонов Дэндзи, способный превращать свои конечности в бензопилы, отправляется на свидание со своей возлюбленной Макимой. По пути он попадает под дождь и, пережидая его в телефонной будке, знакомится с работницей соседнего кафе Резе. У молодых людей оказывается много общего, и Дэндзи постепенно влюбляется в девушку, еще не подозревая, что она не та, за кого себя выдает

Для кого это кино?

  • Для фанатов «Человека-бензопилы», которые хотят больше погрузиться в историю любимых персонажей;

  • Для тех, кто любит зрелищный экшен, который ни на секунду не дает заскучать;

  • Для ценителей аниме и мрачных историй.

Отзывы зрителей:

  • Рейтинг imdb: 8.5. Рейтинг Кинопоиска: 8.3

  • «Идеальный баланс комедии, романтики, экшен-слэшера и размышлений на важные темы» (Евгений Белоусов, «Кинопоиск»).

  • «Сочетание захватывающего экшена и глубокого развития персонажей гарантирует, что фильм — это не просто визуальное зрелище, а история, которая не отпускает зрителя еще долго после финальных титров» (отзыв пользователя сайта imdb).

Если не это — вот альтернатива:

  1. «Мэри Сью против всех» — если хочется бодрого экшена, но без демонов и потусторонних сил.

  2. «Астрал: 13 инкарнаций зла» — если хочется историй о демонах, но с упором на хоррор, а не на экшен.

  3. «Стометровка» — если нравится аниме-стилистика, но хочется не кровавого боевика, а драматической истории об обычных людях.

Если понравился фильм:

  1. «Атака титанов» (2013) — тоже эпичный сюжет, сложные персонажи и шокирующие повороты.

  2. «Токийский гуль» (2014) — история о превращении человека в монстра. Похожие темы изоляции и идентичности.

  3. «Магическая битва» (2020) — похожая история о борьбе старшеклассника с опасными демонами.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
