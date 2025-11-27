Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Что если в мире, в котором мы живем, обитают опасные демоны, рожденные из человеческих страхов? И противостоять им могут только охотники, одним из которых становится бедный юноша, получивший после несчастного случая сверхспособности? В 2018 году манга «Человек-бензопила» стала настоящим хитом и уже через 4 года получила адаптацию в виде сериала . Сейчас на экраны выходит полнометражный фильм , продолжающий историю Человека-бензопилы.

Идти, тем кто любит:

Одноименную мангу Тацуки Фудзимото и аниме-сериал 2022 года;

Безумный экшен — битвы динамичные, яркие и очень креативные;

Неоднозначных персонажей — во время просмотра отношение к ним то и дело будет меняться.

Можно пропустить, если:

Плохо переносите жестокие сцены — здесь их, по канонам жанра, много;

Любите простые и ясные сюжеты — история нелинейная, полная неожиданных поворотов;

Не знакомы с оригиналом — будет сложновато разобраться в контексте и персонажах.

Что это за фильм?

Охотник на демонов Дэндзи, способный превращать свои конечности в бензопилы, отправляется на свидание со своей возлюбленной Макимой. По пути он попадает под дождь и, пережидая его в телефонной будке, знакомится с работницей соседнего кафе Резе. У молодых людей оказывается много общего, и Дэндзи постепенно влюбляется в девушку, еще не подозревая, что она не та, за кого себя выдает

Для кого это кино?

Для фанатов «Человека-бензопилы», которые хотят больше погрузиться в историю любимых персонажей;

Для тех, кто любит зрелищный экшен, который ни на секунду не дает заскучать;

Для ценителей аниме и мрачных историй.

Отзывы зрителей:

Рейтинг imdb: 8.5. Рейтинг Кинопоиска: 8.3

«Идеальный баланс комедии, романтики, экшен-слэшера и размышлений на важные темы» (Евгений Белоусов, «Кинопоиск»).

«Сочетание захватывающего экшена и глубокого развития персонажей гарантирует, что фильм — это не просто визуальное зрелище, а история, которая не отпускает зрителя еще долго после финальных титров» (отзыв пользователя сайта imdb).

Если не это — вот альтернатива:

«Мэри Сью против всех» — если хочется бодрого экшена, но без демонов и потусторонних сил. «Астрал: 13 инкарнаций зла» — если хочется историй о демонах, но с упором на хоррор, а не на экшен. «Стометровка» — если нравится аниме-стилистика, но хочется не кровавого боевика, а драматической истории об обычных людях.

Если понравился фильм: