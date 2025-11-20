Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году

Награды были вручены в девяти номинациях за самые значимые достижения в сфере кино и телевидения в уходящем году.

19 ноября под куполом московского ресторана «Метрополь» прошла закрытая церемония вручения премии «Событие года», учредителем которой выступает знаменитый журнал «КиноРепортер». Гостями мероприятия стали более 200 человек, среди которых видные режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы, телеведущие и музыканты. Провела церемонию основательница, главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

Актер года: Александр Петров («Василий», «Кракен», «Почтарь», «Горыныч», «Камбэк»).

Открытие года: актриса Тина Стойилкович («Август», «Наступит лето», «Казанова 2», «Москва слезам не верит. Все только начинается»).

Актриса года: Марина Александрова («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Мосгаз 11. Розыгрыш», «Дыши»).

Прорыв года: актер Андрей Максимов («Где наши деньги?», «Дети перемен», «13 клиническая. Начало», «Фишер 2», «Москва слезам не верит. Все только начинается», а также спектакли «Чайка» в МХТ и «Дон Кихот» в Театре наций).

Звезда года: оперная певица Аида Гарифуллина, которая также стала ведущей и лицом первого в истории музыкального конкурса «Интервидение», а еще наставницей в программе «Голос. Дети».

Мастер-класс: кинодраматург, художник, актер и режиссер Александр Адабашьян («Двое в одной жизни, не считая собаки»).

Хит года: фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров).

Сериал года: многосерийный фильм «Хроники русской революции» (реж. Андрей Кончаловский).

Фильм года: «Август» (реж. Никита Высоцкий и Илья Лебедев).