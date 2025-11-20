Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году

Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году

20 ноября 2025 18:04
Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году

Награды были вручены в девяти номинациях за самые значимые достижения в сфере кино и телевидения в уходящем году.

19 ноября под куполом московского ресторана «Метрополь» прошла закрытая церемония вручения премии «Событие года», учредителем которой выступает знаменитый журнал «КиноРепортер». Гостями мероприятия стали более 200 человек, среди которых видные режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы, телеведущие и музыканты. Провела церемонию основательница, главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году

Актер года: Александр ПетровВасилий», «Кракен», «Почтарь», «Горыныч», «Камбэк»).

Открытие года: актриса Тина Стойилкович («Август», «Наступит лето», «Казанова 2», «Москва слезам не верит. Все только начинается»).

Актриса года: Марина Александрова («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Мосгаз 11. Розыгрыш», «Дыши»).

Прорыв года: актер Андрей МаксимовГде наши деньги?», «Дети перемен», «13 клиническая. Начало», «Фишер 2», «Москва слезам не верит. Все только начинается», а также спектакли «Чайка» в МХТ и «Дон Кихот» в Театре наций).

Звезда года: оперная певица Аида Гарифуллина, которая также стала ведущей и лицом первого в истории музыкального конкурса «Интервидение», а еще наставницей в программе «Голос. Дети».

Мастер-класс: кинодраматург, художник, актер и режиссер Александр АдабашьянДвое в одной жизни, не считая собаки»).

Хит года: фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров).

Сериал года: многосерийный фильм «Хроники русской революции» (реж. Андрей Кончаловский).

Фильм года: «Август» (реж. Никита Высоцкий и Илья Лебедев).

Фото: Любовь Шеметова
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше