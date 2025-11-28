Ольга Бузова преобразует завод по производству пельменей в трейлере комедии «Равиоли Оли»

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при содействии ТНТ выпустили трейлер романтической комедии «Равиоли Оли» во главе с Ольгой Бузовой в роли самой себя. В прокат фильм выйдет 5 февраля 2026 года.

По сюжету известная телеведущая и певица Ольга Бузова мечтает о большой любви с идеальным мужчиной. Судьба сводит ее с обворожительным немцем Генрихом (Вольфганг Черни), который делает ей предложение. Ольга поспешно соглашается. Она также собирается купить квартиру на накопленные деньги, но Генрих убеждает ее инвестировать средства в свой бизнес — фабрику по производству пельменей в Нижних Теплышках. Однако вскоре после этого выясняется, что Генрих — аферист. Он сбежал с деньгами Ольги, оставив ей убыточный завод.

Бузова отправляется в Нижние Теплышки, чтобы самостоятельно осмотреть доставшееся ей предприятие. Она задумала закрыть завод и распродать оборудование, чтобы вернуть хотя бы часть украденных средств. На заводе она знакомится с еще одним мужчиной (Владимир Яглыч), а затем на ум Оле приходит блестящая идея.

Режиссером и соавтором сценария выступает Андрей Никифоров. Актерский состав дополнили Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс и другие.