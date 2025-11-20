Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Знакомьтесь с молодым Хеймитчем: вышел трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы»

Знакомьтесь с молодым Хеймитчем: вышел трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы»

20 ноября 2025 20:28
Знакомьтесь с молодым Хеймитчем: вышел трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы»

Фильм основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз.

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер антиутопического экшен-триллера «Голодные игры: Рассвет жатвы». Как и предыдущая часть франшизы, вышедшая в 2023 году с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах», предстоящий фильм будет представлять собой сиквел «Голодных игр» во главе с Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). В зарубежный прокат «Рассвет жатвы» выйдет 20 ноября 2026 года.

Действие картины развернется за 24 года до событий, показанных в первых «Голодных играх» (2012). В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети (Джозеф Зада), которого избирают в качестве участника 50-х Голодных игр. Поскольку эти Игры являются вторыми по счету, которые проводятся каждые 25 лет, каждый район Панема должен отправить в столицу вдвое больше дани. Таким образом, за победу в 50-х Играх будут сражаться насмерть 48 подростков.

Напомним, что взрослого Хеймитча в предыдущих частях «Голодных игр» сыграл Вуди Харрельсон. Актерский состав «Рассвета жатвы» дополнили Эль Фаннинг (Эффи Тринкет), Рэйф Файнс (Кориолан Сноу), Киран Калкин (Цезарь Фликерман), Джесси Племонс (Плутарх Хевенсби), а также Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс, Билли Портер, Келвин Харрисон — младший, Уитни Пик и другие. Режиссером вновь выступает Френсис Лоуренс, поставивший все предыдущие части.

Фото: Lionsgate
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Читать дальше 10 декабря 2025
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Читать дальше 10 декабря 2025
Что смотреть в кино на этой неделе Что смотреть в кино на этой неделе Читать дальше 10 декабря 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Читать дальше 9 декабря 2025
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Читать дальше 9 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Читать дальше 8 декабря 2025
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше