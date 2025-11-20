Знакомьтесь с молодым Хеймитчем: вышел трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы»

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер антиутопического экшен-триллера «Голодные игры: Рассвет жатвы». Как и предыдущая часть франшизы, вышедшая в 2023 году с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах», предстоящий фильм будет представлять собой сиквел «Голодных игр» во главе с Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). В зарубежный прокат «Рассвет жатвы» выйдет 20 ноября 2026 года.

Действие картины развернется за 24 года до событий, показанных в первых «Голодных играх» (2012). В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети (Джозеф Зада), которого избирают в качестве участника 50-х Голодных игр. Поскольку эти Игры являются вторыми по счету, которые проводятся каждые 25 лет, каждый район Панема должен отправить в столицу вдвое больше дани. Таким образом, за победу в 50-х Играх будут сражаться насмерть 48 подростков.

Напомним, что взрослого Хеймитча в предыдущих частях «Голодных игр» сыграл Вуди Харрельсон. Актерский состав «Рассвета жатвы» дополнили Эль Фаннинг (Эффи Тринкет), Рэйф Файнс (Кориолан Сноу), Киран Калкин (Цезарь Фликерман), Джесси Племонс (Плутарх Хевенсби), а также Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс, Билли Портер, Келвин Харрисон — младший, Уитни Пик и другие. Режиссером вновь выступает Френсис Лоуренс, поставивший все предыдущие части.