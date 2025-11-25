Интервью с программным директором фестиваля «Культура 360» Максимом Никоновым

«Культура 360» позиционируется как попытка осмыслить кино как явление культуры XXI века. Что, на ваш взгляд, является самым важным в этом осмыслении, и как фестиваль способствует этому диалогу?

Самое важное в этом осмыслении — понять, что кино перестало быть просто искусством, которое мы пассивно потребляем на прямоугольном экране. Оно стало живой, гибкой средой, которая напрямую отвечает на главные вызовы нашего времени — цифровизацию, новые формы коммуникации и изменившееся восприятие.

Фестиваль способствует этому диалогу, выступая одновременно и как витрина, и как лаборатория. Мы не просто показываем купольное или VR-кино — мы помещаем эти форматы в единый контекст, заставляя зрителя и профессионала задуматься: что их объединяет? А объединяет их поиск нового языка, на котором современный человек говорит о интересующих его темах, историях и месте в мире.

Таким образом, фестиваль становится платформой, где этот диалог о сути кино XXI века ведется не на словах, а через непосредственный опыт и сравнение самых разных его проявлений.

«Колыбельная для монстра»

Как вам удается сохранять баланс между технологической инновационностью и художественной ценностью при отборе работ? Были ли случаи, когда впечатляющая технология не оправдывала себя с точки зрения содержания?

Для нас принципиально важно, чтобы технология служила истории, а не наоборот. Яркий пример баланса из нашей программы — интерактивный фильм «Найден_жив», где интерактивность становится драматургическим инструментом, усиливая эмоциональное вовлечение зрителя в историю спасения ребенка. Мы сознательно отказываемся от проектов, где технология становится самоцелью.

В VR-программе много проектов, посвященных путешествиям по России и научным экспедициям. Почему для иммерсивного формата сегодня особенно актуально именно документальное и познавательное направление, а не, скажем, игровое?

Действительно, в нашей программе представлено много документальных и познавательных проектов — от виртуального путешествия по Волге до научной экспедиции в Арктику. Это не случайность, а отражение естественного этапа развития технологии.

VR сегодня — это прежде всего инструмент эмпатии и присутствия. Когда мы показываем проекты вроде «Байкала» Сергея Семенова, где озеро «говорит» от первого лица, или «Погружения в Арктику» на борту научного судна, мы используем ключевое преимущество формата — способность перенести зрителя в недоступные ему в обычной жизни места и ситуации. Это создает совершенно новый уровень вовлечения в документальную историю.

«Достоевский 360»

Однако это не означает, что игровое направление отсутствует. Напротив, наша ключевая премьера — VR-сериал «Достоевский 360» — как раз представляет собой художественную, игровую биографическую драму о знаменитом во всем мире писателе. Проект будет представлен вне основной конкурсной программы. Он прекрасный пример, что VR технологии и «эффект погружения» служат не развлечению, а глубокому погружению в художественный мир и психологию персонажей.

Баланс, который мы выстраиваем в программе между документальными проектами о России и художественными экспериментами вроде «Достоевского 360», показывает многообразие возможностей VR-формата. Документалистика сегодня — это основа, которая демонстрирует уникальные возможности иммерсивных технологий, а игровые проекты — это лаборатория, где мы исследуем будущее виртуального сторителлинга.

Вы упомянули, что при отборе работ важны были не только техническое качество и оригинальность формата, но и «новые смыслы», которые рождаются в этих формах. Можете ли вы назвать фильм из программы, который, на ваш взгляд, идеально воплощает этот принцип — где технология и смысл неразделимы?

Если говорить о проекте, где технология и смысл работают в гармоничной взаимосвязи, я бы выделил работу Егора Харламова «Один путь» — призера венецианского фестиваля AI-фильмов (Reply AI Film Festival). Это фильм, оформленный визуально с помощью нейросетей, в котором технология усиливает выразительные возможности замысла автора и глубокое исследование человеческих эмоций. Харламов использует сложный гибридный подход: ротоскопинг, ручную прорисовку, морфинг и AI создают вместе ту самую «зыбкую реальность», которая идеально передает хрупкость психического состояния героя. Технология здесь — не украшение, а единственно возможный способ выразить внутренний мир человека, стоящего на грани жизни и смерти.

То же самое можно сказать о работе Юлдус Бахтиозиной «Идеально отвергнутые» — лауреата фестиваля «Короче» за лучшую режиссуру. Нейросеть здесь становится соавтором, помогающим исследовать тонкие нюансы человеческих отношений и социального отчуждения.

«Погружение в Арктику»

Эти проекты, как и другие из нашей программы доказывают, что генеративное искусство — это не технический эксперимент, а полноценный художественный язык. AI становится кистью, которая позволяет передать состояния и эмоции, недоступные традиционной киносъемке. Именно такие работы, где технология и содержание неразделимы, составляют ядро нашей AI-программы.

Какие проекты в программе фестиваля — и особенно в секции купольного кино — вы бы в первую очередь порекомендовали семьям с детьми и почему? На что стоит обратить внимание родителям при выборе фильмов для совместного просмотра с детьми разного возраста?

Для семейного просмотра мы особенно рекомендуем несколько проектов. В программе купольного кино это, прежде всего, анимационный фильм «Котик Мормотик» — трогательная история о самодельном котенке, которая рассказывает о внимательности и дружбе. Его визуальный язык и сюжет будут понятны даже самым маленьким зрителям.

Также семьям с детьми школьного возраста будет интересен научно-популярный блок — «Планеты Солнечной системы» и «Главное чудо Вселенной». Эти фильмы сочетают впечатляющую визуализацию с образовательной составляющей, позволяя в увлекательной форме познакомиться с основами астрономии.

Для подростков и родителей может стать открытием фантастический эпос «Тайны ледяной планеты», который поднимает важные темы экологии и научных открытий.

Мы специально формируем программу так, чтобы каждая семья могла найти подходящий для себя вариант совместного просмотра.

«Она сердится»

На фестивале планируется деловая программа. Какой самый ценный практический навык или знание профессиональные участники могут вынести из деловой программы фестиваля в этом году?

Самое ценное — это конкретные инструменты интеграции AI в производственный цикл. Мы переходим от теоретических споров к практическим кейсам: как использовать нейросети на этапах пре-продакшна, как работать с AI-анимацией, как монетизировать иммерсивный контент. Также в этом году на нашей деловой программе есть отдельная дискуссия-консультация «Реалии и перспективы современного кинопроизводства», где мы как раз планируем обсудить практические аспекты интеграции AI в производственный цикл. Это говорит о том, что индустрия готова переходить к системному использованию технологий. Это знания, которые можно применять уже завтра.

Все показы конкурсной программы бесплатны. На какого зрителя вы в первую очередь рассчитываете? Насколько, по-вашему, аудитория Санкт-Петербурга готова к восприятию таких новаторских форм?

Бесплатный формат наших показов — это осознанная стратегия, позволяющая привлечь максимально широкую и разнообразную аудиторию. Прежде всего мы рассчитываем на любознательных зрителей, открытых к новому — тех, кого интересует не только «что», но и «как» рассказывается история. Это и молодежь, выросшая в цифровой среде, и профессиональное сообщество, и просто ценители искусства, готовые к экспериментам.

Что касается готовности петербургской публики — наш опыт предыдущих лет показывает, что это одна из самых восприимчивых и подготовленных аудиторий в России. Город с богатейшей культурной традицией удивительно чутко реагирует на новаторские формы. Петербургский зритель не просто потребляет контент, а осмысляет его, что особенно ценно для нашего фестиваля. Мы видим, как после показов возникают живые дискуссии, люди делятся впечатлениями в соцсетях, приходят на несколько проектов подряд. Эта интеллектуальная вовлеченность и открытость к диалогу доказывает, что Санкт-Петербург — идеальная площадка для фестиваля, исследующего будущее киноязыка.