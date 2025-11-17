«Камбэк» официально продлен на второй сезон

«Кинопоиск» и Russian Code анонсировали второй сезон драматического сериала «Камбэк» во главе с Александром Петровым. Кроме того, стало известно, что последняя серия дебютного сезона привлекла в день премьеры 1 млн подписчиков «Яндекс Плюса» — это новый рекорд платформы. Съемки продолжения пройдут в 2026 году. Дата выхода новых эпизодов пока не установлена.

«Камбэк» стартовал 4 октября, тогда как восьмая и заключительная серия вышла 13 ноября. Спустя неделю после премьеры проект вошел в топ-10 «Кинопоиска», а по приросту аудитории шоу обогнало такие крупные фильмы, как «Холоп 2» и «По щучьему велению». Зрительский рейтинг «Камбэка» составляет 8,2 балла на основе 875 тысяч оценок.

Действие сериала разворачивается в 2000-х годах в Нижнем Новгороде. В центре сюжета — бездомный бродяга по прозвищу Компот (Петров), который потерял память. Несколько школьников решают помочь ему вспомнить, кто он такой. Создатели обещают, что во втором сезоне продолжатся истории главных героев — самого Компота, а также Даши (Василиса Коростышевская), Птахи (Хетаг Хинчагов), Юры (Илларион Маров), Олега (Григорий Столбов) и Дрона (Алексей Чадов). Автор идеи и ведущий сценарист — Илья Куликов. Режиссерм выступает Динар Гарипов.