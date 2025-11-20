Пелевин, Минаев, Водолазкин: топ экранизаций современной русской литературы

Участник фантастического эксперимента в области крионики, вампир из тайного мирового правительства, советский школьник, развращенный деньгами топ-менеджер и обычный человек, столкнувшийся с апокалипсисом — все они герои нашумевших произведений русских писателей, перенесенные на экран. Рассказываем, какой путь прошел «Авиатор» Водолазкина, чтобы дойти до широкого зрителя, почему Пелевина так трудно экранизировать и как «Духless» сделал Минаева звездой.

Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина прошла долгий и непростой путь, прежде чем попасть на большие экраны. Книга была опубликована в 2016 году и вскоре завоевала ряд престижных наград, а в 2019 году было принято решение о ее экранизации. В 2021 году стало известно, что к работе над сценарием приступили драматурги Олег и Владимир Пресняковы, известные по пьесам «Изображая жертву» и «Половое покрытие». Однако позже сценарий по просьбе самого Водолазкина переработал лауреат Каннского кинофестиваля Юрий Арабов, написавший сценарии ко многим фильмам Александра Сокурова, в том числе «Молох» и «Фауст». Именно «Авиатор» стал последней работой великого сценариста, ушедшего из жизни в 2023 году. Помогал в написании сценария ученик Арабова Олег Сироткин. Тогда же стало известно, что режиссером проекта вместо заявленного ранее Данилы Козловского станет Егор Кончаловский, автор приключенческого триллера «На Луне».

Главный герой «Авиатора» — советский инженер Иннокентий Платонов, в 1920-е обвиненный в убийстве, которого он не совершал, и сосланный в лагерь. Там Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти 100 лет, в 2026 году, талантливому ученому Гейгеру удается разморозить Платонова, который не помнит практически ничего о своем прошлом. Вместе с женой Гейгера Анастасией и олигархом Желтковым, который грезит о вечной жизни, Платонов по крупицам восстанавливает события своей жизни.

По сравнению с романом, сосредоточенным на личности Платонова, фильм значительно расширил роль Гейгера, добавив ему собственные драматические линии, и Желткова, который в книге был эпизодическим персонажем. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов («ГДР», «Угрюм-река»), Евгений Стычкин и Дарья Кукарских («Красный Яр», «Танцы в темноте»).

Посмотреть «Авиатора» на больших экранах можно с 20 ноября.

Перенести на экран романы Пелевина, наполненные постмодернистской иронией и сугубо литературными изысками, — дело непростое. Неудивительно, что самого плодовитого российского писателя, исправно выпускающего по роману в год, практически не экранизировали. Впервые это удалось клипмейкеру и режиссеру Виктору Гинзбургу, который в 2011 году выпустил фильм по, пожалуй, самой известной книге писателя «Generation П». Фильм снимался на независимые деньги, бюджеты постоянно заканчивались, и работа над проектом растянулась на пять лет, но в итоге картина с триумфом прокатилась по фестивалям и стала одним из самых обсуждаемых событий года.

Еще более сложная судьба ждала следующую работу Гинзбурга — «Ампир V». Если «Generation П» препарирует 90-е, то «Ампир V» обращается к гламурным и сытым нулевым. Главный герой романа — скромный студент Рома, которому неожиданно открывается мир тайных заговоров. Оказывается, миром управляют вампиры, высасывающие из людей жизненную энергию. Став частью правящей элиты и обретя новое имя Рама, герой, тем не менее, продолжает мучаться от человеческих проблем.

Работа над «Ампиром V» началась еще в 2011 году, но картина попала в производственный ад. Бюджета не хватало, создатели привлекали разные источники финансирования, а в какой-то момент даже выпустили собственную криптовалюту. Незадолго до премьеры в 2022 году стало известно, что фильму отказали в выдаче прокатного удостоверения, а в 2023 неизвестный пользователь выложил его черновую версию в сеть. Летом 2023 «Ампир V» вышел в ограниченный прокат в Казахстане и Узбекистане.

Алексей Иванов — один из самых часто экранизируемых писателей. В 2013 году прогремела драма Александра Велединского «Географ глобус пропил». В 2020 на экраны вышел исторический фильм режиссера «Есенина» Игоря Зайцева «Тобол». В 2022, спустя почти 20 лет после покупки прав на экранизацию, в прокат выпустили «Сердце пармы», сменившее за это время нескольких режиссеров и кинокомпаний. В 2021 состоялся режиссерский дебют оператора Романа Васьянова «Общага», снятый по мотивам «Общаги-на-крови».

Одна из недавних экранизаций — мистический сериал «Пищеблок» о вампирах в пионерском лагере, срежиссированный Святославом Подгаевским. История юного вожатого Игоря и пионера Валерки, которые обнаружили, что в лагере «Буревестник» затаились вампиры, вмиг завоевала популярность. В день премьеры первую серию посмотрели рекордные для Кинопоиска 100 тысяч человек, а хэштег #пищеблок попал в топ-3 трендов русскоязычного Твиттера.

Рейтинги сериала вдохновили создателей на продолжение, и в 2023 году вышел второй сезона «Пищеблока», который рассказывает о жизни Валерки после того, как он стал вампиром. В отсутствие литературной основы к написанию оригинального сценария привлекли Сергея Калужанова, работавшего над «Мерзлой землей» и «Мажором». Сам Иванов весьма сдержанно отзывался о втором сезоне, отметив, что он получился слабее предыдущего, но тем не менее качественно сделан и способен увлечь зрителя.

В 2011 году вышел в свет дебютный роман Яны Вагнер «Вонгозеро» — фантастическая антиутопия о вирусе, поразившем человечество. Главный герой вместе с семьей пытается выжить в накаляющейся атмосфере безумия и отправляется в загадочное место Вонгозеро, где можно спастись от эпидемии. Роман быстро завоевал популярность, стал лауреатом премии «Национальный бестселлер», а впоследствии был переведен на 12 языков.

В 2018 году начались съемки сериала по мотивам книги под руководством Павла Костомарова — оператора «Прогулки» и «Как я провел этим летом». В центре внимания — обычный москвич Сергей, который пытается вывезти из зараженного города свою бывшую жену с ребенком и новую семью.

Высокие рейтинги и любовь зрителей закономерно привели к появлению второго сезона. Однако в этот раз режиссерское кресло занял Дмитрий Тюрин, снявший первый сезон «Триггера», а за основу был взят оригинальный сценарий, а не продолжение романа Яны Вагнер «Живые люди».

В 2020 году права на сериал приобрел Netflix за рекордные для российского кинорынка полтора миллиона долларов.

В свое время именно дебютный роман «Духless» сделал из Сергея Минаева одного из главных писателей современной русской литературы. Опубликованный в 2006 году, он быстро стал бестселлером и ярким срезом эпохи. Его главный герой — молодой топ-менеджер крупной компании, прожигающий жизнь на пафосных гламурных вечеринках и бесконечных тусовках. Однако деньги и роскошь не спасают от внутренней пустоты и неудовлетворенности жизнью, и герой все больше начинает скатываться в безумие.

За экранизацию романа взялся известный клипмейкер и режиссер рекламы Роман Прыгунов, у которого к тому моменту за плечами было всего две полнометражных работы (позднее Прыгунов продолжит погружение в жизнь богатых тусовщиков с Патриков в сериале «Беспринципные»). А главные роли исполнили уже обретший популярность после «Мы из будущего» Данила Козловский и юная Мария Андреева (недавно она вновь поработала с Минаевым в сериале «Первый номер»).

Сборы фильма в несколько раз превысили ожидания продюсеров, и вскоре началась работа над второй частью, основанной уже не на романе, а на оригинальном сценарии, к написанию которого приложил руку и сам Минаев.