5 новых фильмов и сериалов, которые создадут новогоднее настроение

Что посмотреть для создания праздничного настроения, кроме « Одного дома » и « Иронии судьбы ».

Когда города светятся огоньками, елки украшены разноцветными шарами и за окном невероятно снежно — самое время варить глинтвейн и смотреть рождественское кино. Эту подборку мы составляли под трек Jingle Bells специально для тех, кому уже не терпится окунуться в атмосферу волшебства, причем со свежими релизами.

Кому смотреть: тем, кому хочется узнать или вспомнить (ну а вдруг?), каково это — встречать новый миллениум, если ты очень богат.

Провокационная комедия Романа Полански , режиссера «Ребенка Розмари» и «Пианиста» , которая дебютировала на Венецианском кинофестивале. В роскошном швейцарском отеле персонал встречает богатых гостей, которые готовятся к новому, 2000 году на фоне заснеженных Швейцарских Альп. Постояльцы одержимы идеей грядущего конца света, финансовыми махинациями или фекалиями собачки.

«Дворец» — это, кажется, беспрецедентный случай для большого режиссера, чей фильм критики оценили 0% «свежести» на Rotten Tomatoes. На безумной вечеринке Полански собрались Микки Рурк , Фанни Ардан , Джон Клиз , Оливер Мазуччи , Александр Петров и пингвин. А еще в фильме есть всё, что нужно для новогоднего настроения, — елки, мишура, ведра шампанского, огромные банки черной икры, гламурный шик нулевых и абсурдные причуды богачей.

Кому смотреть: фанатам комедий с Дженнифер Гарнер и сюжетов в духе фильма «Любовь-морковь».

Незадолго до Рождества из-за редкого космического явления члены семьи Уокеров просыпаются и обнаруживают, что поменялись телами (младшему ребенку повезло больше всех — он вообще переселился в собаку). Фильм подмигивает комедии с Дженнифер Гарнер , когда сын в облике отца говорит, что резко повзрослел «из 13 в 30», или героиня Эммы Майерс (Энид из «Уэнсдэй» ), внутри которой заточена ее мать, исполняет движения из клипа Thriller Майкла Джексона и заряжает толпу на танцевальный флешмоб.

Комедия уже с первого кадра погружает в рождественскую атмосферу, когда персонажи Дженнифер Гарнер и Эда Хелмса репетируют танец для ежегодного праздничного видео. Фильм снят по мотивам книги Эми Краузе Розенталь «Мамочке пора в кроватку» и эксплуатирует излюбленный сюжетный ход с обменом телами. Да, всё это мы уже видели в «Чумовой пятнице» и кинофраншизе «Любовь-морковь» , но когда, как не сейчас, в предновогоднее время, посмотреть кино о том, как важна семья и объединяющие ритуалы.

Кому смотреть: тем, кто соскучился по Эдди Мерфи и вычурным американским украшениям домов.

Еще одна комедия, которая призывает зрителей сплотиться со своей семьей. На этот раз с Эдди Мерфи в главной роли. Сюжет фильма напоминает «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» с Дэнни Де Вито и Мэттью Бродериком . Глава семьи Крис (почти Кристмас) и его домочадцы, которые носят разные рождественские имена, участвуют в конкурсе на лучшее украшение дома к празднику. Чтобы победить и забрать денежное вознаграждение, он покупает оригинальную елку у загадочной эльфийки Пеппер, с чего начинается хаос в городе.

Из интересных особенностей фильма — анимированные персонажи и пара шуток про афроамериканцев на грани фола (еще смешнее от того, что режиссер — сам темнокожий Реджинальд Хадлин, работавший над сериалами «Офис» и «Черный понедельник» ). Огоньки на домах, отсылки к фильму «Один дома» и споры про то, рождественский фильм «Крепкий орешек» или нет, прилагаются.

Кому смотреть: тем, кто любит, когда джинны исполняют желания, и смешную Мелиссу Маккарти.

На рождественский Нью-Йорк можно полюбоваться не только во второй части комедии «Один дома» , но и в фильме с Мелиссой Маккарти и Паапой Эссьеду в главных ролях. За сценарий картины отвечал Ричард Кертис , тот самый режиссер одного из главных рождественских хитов — «Реальной любви» .

Брак с любимой женой трудоголика Бернарда висит на волоске, но мужчина случайно высвобождает древнюю женщину-джинна из антикварной шкатулки, которая собирается помочь ему вернуть расположение супруги и дочери. «Джинн» — это ремейк британского телефильма «Бернард и джинн» 1991 года, также написанного Кертисом. Помимо сюжета, в новый фильм из оригинальной ленты перекочевал Алан Камминг (там он играл Бернарда, а здесь ему досталась роль злобного бизнесмена, который несправедливо уволил с работы главного героя).

Кому смотреть: рефлексирующим поклонникам камерного кино.

Эта вышедшая в 2023 году комедийная драма Александра Пэйна («Выскочка», «На обочине») сразу же снискала всеобщее признание и застолбила за собой место в списке классических рождественских картин с горько-сладким привкусом.

Действие разворачивается в декабре 1970 года в престижной закрытой школе для мальчиков «Бартон». На Рождественские каникулы все учащиеся и преподавательский состав разъезжаются кто куда. В школе остается лишь горстка одиночек, которые по тем или иным причинам вынуждены остаться в кампусе. Среди них нелюбимый многими учитель истории (Пол Джаматти), чернокожая повариха (отмеченная «Оскаром» Давайн Джой Рэндольф), чей сын недавно погиб на войне, а также парень (Доминик Сесса), который оказался не нужен собственной семье.