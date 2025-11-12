Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киноафиша подготовила спецпроект по сериалу «Легенда о героях»

Киноафиша подготовила спецпроект по сериалу «Легенда о героях»

12 ноября 2025 10:56
Киноафиша подготовила спецпроект по сериалу «Легенда о героях»

Первый сезон этого приключенческого шоу уже доступен на viju.

Киноафиша совместно со стримингом кино viju реализовала специальный проект, приуроченный к релизу масштабного китайского сериала «Легенда о героях».

Спецпроект поможет зрителям познакомиться с миром и действующими лицами «Легенды о героях». Для этого стоит просмотреть карточки каждого из персонажей, а также исследовать кулинарную культуру, поскольку совместный прием пищи отражает отношения между героями. Кроме того, можно получить мудрое предсказание из мира сериала. Наконец, не остался в стороне и юмор — предлагаем подборку забавных мемов по мотивам «Легенды о героях».

Сериал повествует о том, как некогда семейства Го Сяотянь и Ян Тиэсинь под натиском агрессивного клана Цзинь поклялись, что их потомки будут жить в мире как одна семья. Однако заключить династический брак не удается из-за нападения врага. В живых остаются лишь два мальчика. Даосский священник Цю Чуцзи клянется отыскать юных потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить порядок. Тем временем выросший наследник семьи Ян покорился империи Цзинь, став одним из ее воинов. Узнав об этом, молодой наследник Го решает расправиться с предателем.

Фото: viju
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Изысканное китайское фэнтези: 5 причин посмотреть на viju сериал «Орден цветов» Читать дальше 7 октября 2025
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику Читать дальше 10 декабря 2025
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Читать дальше 8 декабря 2025
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая Читать дальше 9 декабря 2025
Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Актер Евгений Ткачук ответил на вопросы Киноафиши Читать дальше 12 декабря 2025
Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Вышел трейлер китайского фэнтезийного боевика «Ассасин: Смертельная битва» Читать дальше 12 декабря 2025
Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Как строить эффективные IT-команды: секреты 20+ экспертов — на конференции Team Lead Today Читать дальше 12 декабря 2025
ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 ТНТ анонсировал телевизионный сезон-2026 Читать дальше 12 декабря 2025
Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Вызов для пытливого ума: 8 умопомрачительных детективов последних лет Читать дальше 12 декабря 2025
Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Теперь их двое: вышел трейлер комедии «Ждун 2» Читать дальше 11 декабря 2025
Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Объявлена деловая программа форума CSTB.PRO.MEDIA-2026 Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше