Киноафиша подготовила спецпроект по сериалу «Легенда о героях»

Киноафиша совместно со стримингом кино viju реализовала специальный проект, приуроченный к релизу масштабного китайского сериала «Легенда о героях».

Спецпроект поможет зрителям познакомиться с миром и действующими лицами «Легенды о героях». Для этого стоит просмотреть карточки каждого из персонажей, а также исследовать кулинарную культуру, поскольку совместный прием пищи отражает отношения между героями. Кроме того, можно получить мудрое предсказание из мира сериала. Наконец, не остался в стороне и юмор — предлагаем подборку забавных мемов по мотивам «Легенды о героях».

Сериал повествует о том, как некогда семейства Го Сяотянь и Ян Тиэсинь под натиском агрессивного клана Цзинь поклялись, что их потомки будут жить в мире как одна семья. Однако заключить династический брак не удается из-за нападения врага. В живых остаются лишь два мальчика. Даосский священник Цю Чуцзи клянется отыскать юных потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить порядок. Тем временем выросший наследник семьи Ян покорился империи Цзинь, став одним из ее воинов. Узнав об этом, молодой наследник Го решает расправиться с предателем.