«Три богатыря и свет клином» станет самой амбициозной частью франшизы

25 декабря в прокат выйдет новая часть прославленной линейки анимационных фильмов «Три богатыря», производством которых занимается студия «Мельница». Создатели обещают, что «Три богатыря и свет клином» станет самой масштабной и зрелищной частью в рамках этого цикла.

По сюжету на Русь надвигается густая черная туча, которая грозит закрыть солнце и погрузить землю в непроглядный мрак. Тогда как простой люд приходит в отчаяние, славные богатыри в лице Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца решают отыскать способ рассеять тучу. Тем временем коварный купец Колыван и Баба-яга плетут заговор, пытаясь использовать тьму в своих алчных интересах.

По словам продюсера Сергея Сельянова, этот проект станет «самым амбициозным за всю историю франшизы». Он утверждает, что было решено сместить акцент на визуальные эффекты, объемную анимацию и насыщенную цветовую палитру. Это было сделано для того, чтобы публика на глубочайшем уровне прониклась разницей между миром света и миром тьмы.

Режиссером выступает Дарина Шмидт («Три богатыря и конь на троне», «Три богатыря и принцесса Египта»). Она обещает, что в мультике также найдется место философии и ощущению тревоги.