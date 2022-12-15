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Киноафиша Новости Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем

15 декабря 2022 12:00
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем

Культовое праздничное кино для всей семьи, которое никогда не надоест пересматривать. 

Чародеи (1982)

Знакомый с детства мюзикл с Александром Абдуловым о силе любви и музыканте, пытающемся расколдовать возлюбленную, с которой его пытается разлучить директор института волшебства. А особое настроение создадут знакомые песни про снежинку и трех белых коней.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Чародеи

Карнавальная ночь (1956)

Почему бы не пересмотреть культовую комедию Эльдара Рязанова о работниках клуба, вопреки строгому директору-бюрократу решивших весело отпраздновать Новый год. А знаменитый образ Людмилы Гурченко, сыгравшей главную роль в комедии, и сейчас выглядит элегантно и стильно.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Карнавальная ночь

Морозко (1964)

Культовая сказка Александра Роу о доброй Настеньке, отправленной злой мачехой замерзать в зимний лес, горделивом парне Иване, обращенном лесным колдуном в медведя, и добром старичке-боровичке, который в итоге свел героев вместе, – все эти сюжетные линии многим знакомы с детства. Никогда не поздно пересмотреть эту ностальгическую и атмосферную историю, особенно в праздники.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Морозко

12 месяцев (1972)

Экранизация популярной сказки о девочке, в новогоднюю ночь отправленной злобной мачехой за подснежниками и встретившей в лесу двенадцать месяцев, понравится и детям, и взрослым, желающим окунуться в сказку и вспомнить детство.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
12 месяцев

Карнавал (1981)

Драматическая комедия с Ириной Муравьевой в главной роли расскажет о наивной провинциалке Нине, отправившейся покорять столицу и столкнувшейся с забавными и не только испытаниями в зимнем городе, в котором там хочется поверить в чудо.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Карнавал

Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Какой же Новый год без Снегурочки? Чтобы спасти ее из лап Кощея, отважные пионеры Маша и Витя отправляются в его логово, пока по пути им будет чинить препятствия сказочная нечисть: Баба-Яга, Леший и кот Матвей.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Новогодние приключения Маши и Вити

Снегурочку вызывали? (1985)

Главные герои трагикомедии с Ириной Алферовой и Владимиром Меньшовым – водитель автобуса, согласившийся заменить заболевшего актера и стать Дедом Морозом, и одинокая актриса, работающая Снегурочкой.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Снегурочку вызывали?

Старый Новый год (1980)

В канун Старого Нового года представитель рабочего класса Себейкин и интеллигент Полуорлов, рассорившись со своими семьями, решают отпраздновать праздник в мужской компании и отправляются, как положено, в баню.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Старый Новый год

Ищите женщину (1982)

Комедийный детектив Аллы Суриковой о том, как в канун Нового года происходит убийство в нотариальной конторе, секретарша которого решает в обход полиции самостоятельно заняться расследованием.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Ищите женщину

Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

Экранизация знакомой всем со школьной скамьи повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», главный герой которой – кузнец Вакула – не побоялся заключить союз с самим чертом, чтобы только достать возлюбленной подарок – черевички императрицы.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Вечера на хуторе близ Диканьки

Снежная королева (1966)

Семейная сказка по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена с Еленой Прокловой в роли храброй Герды, отправившейся во владения жестокой Снежной королевы, чтобы спасти любимого друга.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Снежная королева

Новогоднее похищение (1969)

Как организовать празднование Нового года, если активисты художественной самодеятельности пожарной части своими силами не справляются? Выход есть – похитить профессиональных артистов!

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Новогоднее похищение

Семья как семья (1970)

Новый год в семье Коробовых вряд ли получится веселым, ведь молодые Коробовы отправились отмечать праздник к друзьям, пока старики остаются в одиночестве. Но вот уже дети возвращаются вместе с друзьями, и Новый год точно удастся!

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Семья как семья

Большая новогодняя ночь (1978)

Мелодрама о заблудившемся в тундре лыжнике, которого спасает девушка-оленевод, оставившая в сердце главного героя глубокий след.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Большая новогодняя ночь

Джентльмены удачи (1971)

Если вы уже успели забыть, что действие одной из самых цитируемых советских комедий о детсадовском воспитателе, внедрившемся в банду жуликов, происходит под Новый год, самое время вспомнить об этом и еще раз пересмотреть любимую историю!

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Джентльмены удачи

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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