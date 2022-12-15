Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем

Культовое праздничное кино для всей семьи, которое никогда не надоест пересматривать.

Знакомый с детства мюзикл с Александром Абдуловым о силе любви и музыканте, пытающемся расколдовать возлюбленную, с которой его пытается разлучить директор института волшебства. А особое настроение создадут знакомые песни про снежинку и трех белых коней.

Чародеи

Почему бы не пересмотреть культовую комедию Эльдара Рязанова о работниках клуба, вопреки строгому директору-бюрократу решивших весело отпраздновать Новый год. А знаменитый образ Людмилы Гурченко, сыгравшей главную роль в комедии, и сейчас выглядит элегантно и стильно.

Карнавальная ночь

Культовая сказка Александра Роу о доброй Настеньке, отправленной злой мачехой замерзать в зимний лес, горделивом парне Иване, обращенном лесным колдуном в медведя, и добром старичке-боровичке, который в итоге свел героев вместе, – все эти сюжетные линии многим знакомы с детства. Никогда не поздно пересмотреть эту ностальгическую и атмосферную историю, особенно в праздники.

Морозко

Экранизация популярной сказки о девочке, в новогоднюю ночь отправленной злобной мачехой за подснежниками и встретившей в лесу двенадцать месяцев, понравится и детям, и взрослым, желающим окунуться в сказку и вспомнить детство.

12 месяцев

Драматическая комедия с Ириной Муравьевой в главной роли расскажет о наивной провинциалке Нине, отправившейся покорять столицу и столкнувшейся с забавными и не только испытаниями в зимнем городе, в котором там хочется поверить в чудо.

Карнавал

Какой же Новый год без Снегурочки? Чтобы спасти ее из лап Кощея, отважные пионеры Маша и Витя отправляются в его логово, пока по пути им будет чинить препятствия сказочная нечисть: Баба-Яга, Леший и кот Матвей.

Новогодние приключения Маши и Вити

Главные герои трагикомедии с Ириной Алферовой и Владимиром Меньшовым – водитель автобуса, согласившийся заменить заболевшего актера и стать Дедом Морозом, и одинокая актриса, работающая Снегурочкой.

Снегурочку вызывали?

В канун Старого Нового года представитель рабочего класса Себейкин и интеллигент Полуорлов, рассорившись со своими семьями, решают отпраздновать праздник в мужской компании и отправляются, как положено, в баню.

Старый Новый год

Комедийный детектив Аллы Суриковой о том, как в канун Нового года происходит убийство в нотариальной конторе, секретарша которого решает в обход полиции самостоятельно заняться расследованием.

Ищите женщину

Экранизация знакомой всем со школьной скамьи повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», главный герой которой – кузнец Вакула – не побоялся заключить союз с самим чертом, чтобы только достать возлюбленной подарок – черевички императрицы.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Семейная сказка по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена с Еленой Прокловой в роли храброй Герды, отправившейся во владения жестокой Снежной королевы, чтобы спасти любимого друга.

Снежная королева

Как организовать празднование Нового года, если активисты художественной самодеятельности пожарной части своими силами не справляются? Выход есть – похитить профессиональных артистов!

Новогоднее похищение

Новый год в семье Коробовых вряд ли получится веселым, ведь молодые Коробовы отправились отмечать праздник к друзьям, пока старики остаются в одиночестве. Но вот уже дети возвращаются вместе с друзьями, и Новый год точно удастся!

Семья как семья

Мелодрама о заблудившемся в тундре лыжнике, которого спасает девушка-оленевод, оставившая в сердце главного героя глубокий след.

Большая новогодняя ночь

Если вы уже успели забыть, что действие одной из самых цитируемых советских комедий о детсадовском воспитателе, внедрившемся в банду жуликов, происходит под Новый год, самое время вспомнить об этом и еще раз пересмотреть любимую историю!