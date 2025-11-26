Меню
Киноафиша Новости Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить

Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить

26 ноября 2025 12:28
Очевидно, что самой известной российской франшизой про Новый год являются «Ёлки», однако об этом празднике есть и другие примечательные картины. В этой подборке приводим еще множество отечественных фильмов, которые помогут создать праздничное настроение.

Тик-так (2025)

Актеры Артем и Алена Савельевы пробыли в браке 15 лет, но теперь находятся на грани развода, причем разойтись пара решила в канун Нового года. Им осталось лишь в последний раз поработать вместе, выступив в роли Деда Мороза и Снегурочки на детском празднике. Неожиданно герои оказываются заперты в гримерке, где была заложена бомба. Теперь Артему и Алене предстоит найти способ спасти не только свои жизни, но и свой брак.

Самый Новый год! (2020)

Ветеринар Саша, чей день рождения приходится на 1 января, пытается разрешить свои многочисленные проблемы: наладить отношения с родителями, а заодно и с мамой своей возлюбленной, которой он никак не решится сделать предложение. Волшебным образом главный герой переносится в 1992 год, за пару часов до своего рождения. Ностальгическая комедия с атмосферой Нового года 90-х.

Новогодний переполох (2017)

Отставной генерал Морозов и отец семейства в исполнении Владимира Меньшова собирает под Новый год всю семью, ведь прошел слух, что он смертельно болен и готовится писать завещание. Каждый из детей поглощен своими заботами и проблемами, однако проведенные вместе праздники напомнят о том, насколько важны семейные ценности.

Новогодняя жена (2012)

Случайно встретившись в новогоднюю ночь, наутро Максим и Даша просыпаются вместе. Герои решают, что их свела судьба, и подают заявление в ЗАГС. Теперь у них есть месяц, чтобы проверить свои чувства и понять, действительно ли они подходят друг другу или их мимолетный роман был нелепой случайностью.

С Новым годом, мамы! (2012)

Новогодний альманах, в центре внимания которого любовь к маме. Виолончелист, желающий сделать маме незабываемый подарок; семейная пара, планирующая детей; мамы, слишком активно вовлеченные в новогодний конкурс их детей; французская мечта и извечная проблема поиска баланса между семьей и работой – все эти истории напомнят вам о важности детско-родительских отношений и, конечно же, новогоднем чуде.

Со мною вот что происходит (2012)

Драма Виктора Шамирова о двух братьях, под Новый год узнавших о смертельном диагнозе отца. Более того, у каждого из них свои проблемы: старший брат опаздывает на поезд и рискует не попасть домой на праздник, а младший пытается произвести впечатление на начальника, устроившего конкурс самодеятельности. К тому же братьям приходится приютить соседскую девочку-подростка. Трое одиноких запутавшихся людей неожиданно объединяются в преддверии праздника.

Мой парень – ангел (2011)

Светлая сказочная комедия Веры Сторожевой рассказывает о студентке Саше, чье 31 декабря вряд ли можно назвать радужным. Она поссорилась с парнем-изменником, не подготовилась к экзамену да еще и выпала из окна, пытаясь достать с карниза сбежавшего кота. Однако судьба распорядилась так, что девушка упала прямо в объятия самого настоящего ангела, принявшего человеческий облик. Эта встреча изменит ее жизнь и заставит пересмотреть приоритеты.

О чем еще говорят мужчины (2011)

Если в первой части «О чем говорят мужчины» участники Квартета И ехали на концерт Би-2, по пути попадая в передряги, то теперь знаменитая четверка оказалась в канун Нового года заперта в офисе Саши, ведь тот повздорил с женой «большого» человека, и теперь у входа в офис недружелюбно расположилась его охрана. Пока друзья будут вспоминать прошлое и обсуждать настоящее, их жены решат прийти на помощь и все-таки встретить праздник вместе.

Мужчина в моей голове (2009)

Незадолго до Нового года Алена падает на катке и сильно ударяется головой. Очнувшись в больнице, девушка понимает, что отныне в ее голове поселился мужской голос. Постепенно Алена сближается с незнакомцем, однако таинственный собеседник не может жить внутри героини вечно.

Юбилей (2007)

Главная героиня разговорной комедии в духе чеховских пьес – вернувшаяся на Рождество из США в Россию женщина Анна Грановская, которая собирает своих трех детей, чтобы раскрыть им неожиданную семейную тайну. Оказывается, тот, кого они привыкли считать отцом, и вовсе не отец им, а рождены они от разных мужчин. Эта новость шокирует всех членов семьи и заставляет их пересмотреть свои отношения друг с другом и окружающими.

Невеста (2006)

Решив погадать на суженого, Оля видит в зеркале реального молодого человека, в которого давно влюблена. Придя к возлюбленному, девушка узнает, что он погиб. Спустя несколько лет, прямо перед свадьбой Оля попадает в больницу, еще не подозревая, как это изменит ее жизнь.

Француз (2004)

Казалось бы, что может объединять потомственного французского аристократа и живущую в родной провинции выпускницу МГУ? Однако уже давно герои пишут друг друга письма, и совсем скоро произойдет судьбоносная встреча.

Железнодорожный романс (2002)

Потеряв все из-за нелепой случайности, Алексей долгие годы нелегально скитался в поездах. Под Новый год он встречает свою давнюю возлюбленную, ради которой решается совершить чудо.

Президент и его внучка (1999)

Разлученные в детстве близняшки случайно встречаются на новогодней елке в Кремле. Одна из них – внучка президента, привыкшая к богатству, вторая воспитана матерью-одиночкой. По случайности девочек перепутали, и теперь им предстоит не только приспособиться к новой жизни, но и выяснить тайну своего происхождения.

Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем

Арина Виногородская
Арина Виногородская
